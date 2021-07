Subaru Forester 2022 từ 618 triệu đồng tại Úc, sắp về Việt Nam

Phiên bản nâng cấp facelift mới của Subaru Forester thế hệ thứ 5 tập trung vào phần thiết kế ngoại thất. Đáng chú ý nhất là cụm đèn pha LED thiết kế mới lớn hơn, lưới tản nhiệt lục giác được thiết kế mới to bản hơn. Bên cạnh cản trước và cụm đèn sương mù được thiết kế mới. Cụm đèn hậu phía sau được tinh chỉnh lại. Tùy thuộc vào phiên bản như 2.5i Sport, Hybrid L, 2.5iS, và Hybrid S mà xe sẽ có những trang trí khác nhau. Sau Nhật Bản, giá bán và thông số kỹ thuật của Subaru Forester 2022 mới đã được công bố tại thị trường Úc, trước khi Subaru Forester 2022 “lên kệ” tại Úc vào quý 4 năm nay. Phiên bản và giá xe Subaru Forester 2022 tại thị trường Úc như sau: Forester 2.5i AWD – 35.990 AUD (618 triệu đồng); Forester 2.5iL AWD – 38.390 AUD (659 triệu đồng); Forester 2.5i AWD Premium – 41.140 AUD (707 triệu đồng); Forester 2.5i Sport AWD – 42.690 AUD (733 triệu đồng); Forester 2.5iS AWD – 44.190 AUD (759 triệu đồng); Forester Hybrid L AWD – 41.390 AUD (711 triệu đồng); Forester Hybrid S AWD – 47.190 AUD (811 triệu đồng) Subaru Forester 2022 tại thị trường Úc được trang bị tiêu chuẩn vô lăng và cần số bọc da, vô lăng có lẫy chuyển số, điều hoà tự động hai vùng. Màn hình hỗ trợ lái đa chức năng 6,3 inch, màn hình cảm ứng thông tin giải trí trung tâm 8.0 inch tích hợp camera lùi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đèn pha LED tự động, đèn sương mù phía trước và “dàn chân” lắp bộ mâm kim 17 inch. Phiên bản iL cao cấp hơn ghế trước có tính năng sưởi, camera 360 độ, đèn pha tự động và gói an toàn Subaru Eyesight. Bản 2.5i AWD Premium sử dụng mâm 18 inch. Phiên bản Sport được trang trí ngoại thất nhiều chi tiết màu cam và có cửa sổ trời. Ở phiên bản cao cấp nhất (iS và Hybrid S) nội thất được bọc Da, trang bị hệ thống âm thanh 8 loa của Harman Kardon. Tùy thuộc vào thị trường mà dòng Subaru Forester 2022 được cung cấp động cơ khác nhau. Tại Úc, Subaru Forester 2022 dùng động cơ 2.5L và phiên bản hybrid (e-BOXER) dùng động cơ 2.0 (FB20 + kết hợp với một động cơ điện). Trong khi tại quê nhà Nhật Bản, Subaru Forester 2022 mới sử dụng động cơ 1.8L tăng áp (177 mã lực + 300Nm). Tất cả phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh “Symmetrical AWD” kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Khả năng cao, sắp tới Subaru Forester 2022 phiên bản được lắp ráp và phân phối bởi tập đoàn Tan Chong cho thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục sử dụng động cơ boxer 2.0L hút khí tự nhiên như cũ. Điều mà khách hàng Việt có thể chờ đợi ở Forester 2022 chính là thiết kế mới sắc sảo hơn, bên cạnh những thay đổi về gầm bệ như hệ thống treo trước đã được sửa đổi, thay thế lò xo và giảm chấn mới. Theo Subaru, hệ thống treo phía trước của Forester 2022 được cải thiện, nâng cấp để tăng sự thoải mái, tăng khả năng xử lý, đồng thời giảm tiếng ồn từ mặt đường. Bên cạnh hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Subaru EyeSight thế hệ mới mở rộng góc của camera, cải thiện phần mềm, hỗ trợ lái xe an toàn hơn trước. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester 2022 thế hệ mới.

Phiên bản nâng cấp facelift mới của Subaru Forester thế hệ thứ 5 tập trung vào phần thiết kế ngoại thất. Đáng chú ý nhất là cụm đèn pha LED thiết kế mới lớn hơn, lưới tản nhiệt lục giác được thiết kế mới to bản hơn. Bên cạnh cản trước và cụm đèn sương mù được thiết kế mới. Cụm đèn hậu phía sau được tinh chỉnh lại. Tùy thuộc vào phiên bản như 2.5i Sport, Hybrid L, 2.5iS, và Hybrid S mà xe sẽ có những trang trí khác nhau. Sau Nhật Bản, giá bán và thông số kỹ thuật của Subaru Forester 2022 mới đã được công bố tại thị trường Úc, trước khi Subaru Forester 2022 “lên kệ” tại Úc vào quý 4 năm nay. Phiên bản và giá xe Subaru Forester 2022 tại thị trường Úc như sau: Forester 2.5i AWD – 35.990 AUD (618 triệu đồng); Forester 2.5iL AWD – 38.390 AUD (659 triệu đồng); Forester 2.5i AWD Premium – 41.140 AUD (707 triệu đồng); Forester 2.5i Sport AWD – 42.690 AUD (733 triệu đồng); Forester 2.5iS AWD – 44.190 AUD (759 triệu đồng); Forester Hybrid L AWD – 41.390 AUD (711 triệu đồng); Forester Hybrid S AWD – 47.190 AUD (811 triệu đồng) Subaru Forester 2022 tại thị trường Úc được trang bị tiêu chuẩn vô lăng và cần số bọc da, vô lăng có lẫy chuyển số, điều hoà tự động hai vùng. Màn hình hỗ trợ lái đa chức năng 6,3 inch, màn hình cảm ứng thông tin giải trí trung tâm 8.0 inch tích hợp camera lùi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Đèn pha LED tự động, đèn sương mù phía trước và “dàn chân” lắp bộ mâm kim 17 inch. Phiên bản iL cao cấp hơn ghế trước có tính năng sưởi, camera 360 độ, đèn pha tự động và gói an toàn Subaru Eyesight. Bản 2.5i AWD Premium sử dụng mâm 18 inch. Phiên bản Sport được trang trí ngoại thất nhiều chi tiết màu cam và có cửa sổ trời. Ở phiên bản cao cấp nhất (iS và Hybrid S) nội thất được bọc Da, trang bị hệ thống âm thanh 8 loa của Harman Kardon. Tùy thuộc vào thị trường mà dòng Subaru Forester 2022 được cung cấp động cơ khác nhau. Tại Úc, Subaru Forester 2022 dùng động cơ 2.5L và phiên bản hybrid (e-BOXER) dùng động cơ 2.0 (FB20 + kết hợp với một động cơ điện). Trong khi tại quê nhà Nhật Bản, Subaru Forester 2022 mới sử dụng động cơ 1.8L tăng áp (177 mã lực + 300Nm). Tất cả phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh “Symmetrical AWD” kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Khả năng cao, sắp tới Subaru Forester 2022 phiên bản được lắp ráp và phân phối bởi tập đoàn Tan Chong cho thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục sử dụng động cơ boxer 2.0L hút khí tự nhiên như cũ. Điều mà khách hàng Việt có thể chờ đợi ở Forester 2022 chính là thiết kế mới sắc sảo hơn, bên cạnh những thay đổi về gầm bệ như hệ thống treo trước đã được sửa đổi, thay thế lò xo và giảm chấn mới. Theo Subaru, hệ thống treo phía trước của Forester 2022 được cải thiện, nâng cấp để tăng sự thoải mái, tăng khả năng xử lý, đồng thời giảm tiếng ồn từ mặt đường. Bên cạnh hệ thống an toàn và hỗ trợ lái Subaru EyeSight thế hệ mới mở rộng góc của camera, cải thiện phần mềm, hỗ trợ lái xe an toàn hơn trước. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Subaru Forester 2022 thế hệ mới.