Subaru Forester 2022 sẽ đổi mới và tiết kiệm nhiên liệu

Sau 3 năm ra mắt, mẫu xe SUV Subaru Forester tiếp tục được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Thị trường đầu tiên đón nhận phiên bản mới của dòng SUV cỡ C này chính là Nhật Bản. Dự kiến, hãng Subaru sẽ bắt đầu nhận cọc của khách hàng muốn mua Forester 2022 từ tháng 8 năm nay. Tại thị trường Nhật Bản, Subaru Forester 2021 có tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Touring, X-Break, Advance và Sport. Bước sang phiên bản nâng cấp, Subaru Forester 2022 mới được cải tiến đáng kể về thiết kế ngoại thất. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha mới. So với phiên bản cũ, đèn pha của xe được thiết kế thẳng đứng hơn và góc cạnh hơn. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày của xe kéo vào bên trong, tạo cảm giác nối với lưới tản nhiệt nổi bật ở giữa. Lưới tản nhiệt của Subaru Forester 2022 vẫn được thiết kế hình lục giác như cũ nhưng đi kèm mắt lưới khác biệt. Tương tự phiên bản cũ, trên lưới tản nhiệt cũng có 2 nan dày dặn nằm ngang, nối với logo của hãng Subaru. Tuy nhiên, trong 2 nan này xuất hiện thêm 2 dải mạ crôm mới ở giữa để trang trí. Tiếp đến là cản trước mới, nhô ra phía trước nhiều hơn phiên bản cũ, giúp nhấn mạnh thiết kế táo bạo cho đầu xe. Trong khi đó, hốc hình chữ nhật ở cản trước chứa 3 nan nằm ngang bên trên và đèn sương mù hình tròn phía dưới. Ở bản Sport, Subaru Forester 2022 sẽ được trang bị đèn sương mù nằm dọc và không có 3 nan phía trên như ở 3 bản còn lại. Trong khi đó, hốc gió trung tâm của Subaru Forester 2022 được cải tiến nhẹ để tạo chiều sâu. Bên dưới hốc gió này là tấm ốp màu bạc, mang đến vẻ hầm hố và thể thao cho đầu xe. Đằng sau, Subaru Forester 2021 có vẻ như không thay đổi về thiết kế. Xe vẫn được trang bị đèn hậu hình chữ "C" và chắn bùn sau như cũ. Tương tự như vậy, nội thất bên trong mẫu SUV cỡ C này cũng giữ nguyên thiết kế tổng thể của phiên bản cũ. Tùy phiên bản, hãng Subaru sẽ bổ sung những chi tiết ốp trang trí và chất liệu nội thất mới cho xe. Tại thị trường Nhật Bản, Subaru Forester 2022 có 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid e-Boxer dành cho bản Touring, X-Break và Advance. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 4 xi-lanh phẳng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, tạo ra công suất tối đa 143 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 188 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 13,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm cùng cụm pin lithium-ion. Riêng bản Sport của dòng Subaru Forester 2022 tại thị trường Nhật Bản sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh phẳng, tăng áp, dung tích 1.8L. Cũng được dùng cho Subaru Levorg, động cơ này tạo ra công suất tối đa 174 mã lực tại dải tua máy 5.200 - 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại dải tua máy 1.600 - 3.600 vòng/phút. Cả hai động cơ kể trên đều kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical All-Wheel Drive và hộp số biến thiên vô cấp Lineartronic CVT. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ 1.8L là 16,5 km/lít (6 lít/100 km theo tiêu chuẩn JC08) hoặc 13,6 km/lít (7,3 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC). Trong khi đó, hệ truyền động e-Boxer chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,6 km/lít (khoảng 5,3 lít/100 km theo tiêu chuẩn JC08) hoặc 14 km/lít (7,1 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC). Ngoài động cơ tiết kiệm xăng, các phiên bản dùng động cơ e-Boxer của Subaru Forester 2022 còn có lưới tản nhiệt có thể đóng/mở và hệ thống e-Active Shift Control giúp cải thiện hiệu suất phanh động cơ khi xe đổ đèo. Về trang bị, Subaru Forester 2022 bản Touring và X-Break đi kèm vành hợp kim 17 inch. Loại dùng cho 2 bản Sport và Advance là 18 inch. Thêm vào đó là đèn pha LED với tính năng chiếu sáng theo góc đánh lái, ghế bọc nỉ hoặc da và cửa sổ trời chỉnh điện. Dù ở bản trang bị nào, Subaru Forester 2022 cũng có hệ thống an toàn EyeSight tiêu chuẩn. Gói công nghệ an toàn này bao gồm những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ chệch làn đường. Cuối cùng là những trang bị an toàn tùy chọn như hỗ trợ tránh va chạm sớm, phát hiện phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha thích ứng, gương chiếu hậu thông minh và cảnh báo mất tập trung cho người lái. Hiện giá xe Subaru Forester 2022 tại thị trường Nhật Bản vẫn chưa được công bố Video: Xem trước mẫu xe SUV Subaru Forester 2022 mới.

