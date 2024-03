Stelato S9 – sedan điện từ 1,03 tỷ đồng của Huawei "đấu" BMW 5-Series

Stelato S9 2024 mới là sản phẩm đầu tiên của liên doanh giữa gã khổng lồ công nghệ Huawei và BAIC của Trung Quốc. Stelato S9 đã được đăng ký tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) và xe sẽ có ba phiên bản với hai tùy chọn động cơ. Là một phần của dự án HIMA, Huawei đã thành lập một số liên doanh với các nhà sản xuất ôtô khác nhau của Trung Quốc, bao gồm AITO (Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC) và Aojie (JAC) sắp ra mắt. Điều này sẽ lý giải việc Stelato S9 và Luxeed S7 có nhiều điểm tương đồng. Về kích thước, mẫu xe sedan điện Stelato S9 có chiều dài 5.160 mm, chiều rộng 1.987 mm, chiều cao 1.486 mm và chiều dài cơ sở 3.050 mm. So với xe điện của các thương hiệu khác, Stelato S9 dài hơn Tesla Model S 180 mm nhưng ngắn hơn 63 mm so với Mercedes -Benz EQS sedan và ngắn hơn 231 mm so với BMW i7. Với số đo này Stelato S9 khi có mặt trên thị trường cạnh tranh với các phiên bản trục cơ sở dài của BMW 5-Series, Mercedes E-Class và Audi A6L. Về thiết kế, hồ sơ của MIIT cho cho thấy Stelato S9 được trang bị hệ thống đèn pha xPixel của Huawei và kết hợp các chức năng như chiếu sáng góc rộng, đèn chào mừng thông minh và một thiết bị giúp trình chiếu thông tin ngoài trời với kích thước lên tới 100 inch. Các cảm biến trong đó có Lidar cũng đến từ hãng Huawei. Mặc dù các bức ảnh chính thức trong hồ sơ MIIT cho thấy Stalato S9 có gương chiếu hậu thông thường, nhưng có thể thấy mẫu sedan này sẽ có thêm cả tuỳ chọn gương dạng camera, giúp tăng tầm nhìn và tránh điểm mù. Không chỉ có ngoại thất giống Luxeed S7 mà nội thất của Stalato S9 cũng nhiều điểm tương đồng. Theo đó, xe được trang bị một màn hình điều khiển trung tâm lớn nằm ngang chạy hệ điều hành HarmonyOS 4 cùng với đế sạc điện thoại không dây kép 50W. Cabin trang nhã khi được ốp gỗ và dùng chất liệu da. Về truyền động, Stalato S9 có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là phiên bản động cơ đơn sử dụng động cơ điện TZ210XYA03 công suất 304 mã lực do Huawei Digital Power Technology Co., Ltd. sản xuất, lắp ở trục sau. Thứ hai là phiên bản động cơ kép, bổ sung thêm động cơ YS210XYA03 cũng của Huawei vào trục trước, động cơ này có công suất 211 mã lực. Pin được cho là NCM nhưng dung lượng của các phiên bản vẫn chưa được tiết lộ. Dự kiến Stelato S9 sẽ được ra mắt tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh vào tháng 4 tới. Việc bán hàng sẽ thông qua các cửa hàng Huawei. Giá xe Stalato S9 có thể dao động từ 300.000 - 500.000 NDT (khoảng 1,03 – 1,71 tỷ đồng). Video: Chi tiết Stelato S9 – sedan điện từ 1,03 tỷ đồng của Huawei.

