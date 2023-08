Trải ngiệm Mercedes-Benz GLC 2023 tiền tỷ tại "sa mạc" ở Việt Nam

Mercedes-Benz GLC từng được ví như "con gà đẻ trứng vàng" với doanh số dẫn đầu thị trường xe sang Việt Nam. Vậy Mercedes-Benz GLC 2023 mới có gì để tiếp bước người tiền nhiệm để lập thành tích đó? Những trải nghiệm nhỏ trong bài viết này phần nào nói nên được lý do GLC luôn có doanh số dẫn đầu thị trường SUV hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam. Cụ thể giữa tháng 8/2023 vừa qua, Mercedes-Benz Việt Nam đã dành cho những phóng viên báo chí chuyên về mảng xe tại Việt Nam trải nghiệm mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 2023 mới với hai phiên bản là 200 4Matic và GLC 300 4Matic, hành trình trên cung đường tương đối dài bắt đầu từ TP HCM đến Phan Thiết. Sau khoảng 200 km di chuyển từ TP HCM, chúng tôi có mặt tại Mũi Né và đặt chân tới với những Cồn Cát Trắng tại Bình Thuận, đây chính là nơi mà chế độ “Off-Road” và hệ dẫn động bốn bánh 4Matic trên Mercedes-Benz GLC 2023 thế hệ mới sẽ phát huy được hết tính năng. Chế độ “Off-Road” được Mercedes-Benz trang bị để giúp những chiếc GLC thế hệ mới (GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic) lướt trên các đồi cát lún và bùn lầy, xuyên qua địa hình cát trắng lồ lõm rộng lớn, cằn cỗi của Bình Thuận. Ở chế độ này, chân ga sẽ nhạy hơn thông thường để phản ứng tức thì với mọi điều khiển từ người lái, đồng thời tối ưu độ bám và lực kéo bằng cách duy trì tua máy cao ở cấp số thấp. Trước khi trải nghiệm Mercedes-Benz GLC 2023 trên sa mạc cát, tất cả các xe đều được các chuyên gia xả hơi lốp xuống bớt vì sẽ giúp xe di chuyển tốt hơn ở điều kiện cát lầy. Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo do lốp đã bị xì hơi còn khá thấp thế nên khi di chuyển trên cát người lái tránh đánh lái gấp ở tốc độ cao tránh tình trạng lốp văng ra khỏi vành tạo nên tình huống rất nguy hiểm. Mercedes-Benz GLC thế hệ mới được hãng xe sang Đức công bố tích hợp 5 chế độ lái khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu trải nghiệm trên cụm chuyển đổi Dynamic Select. Ngoài 4 chế độ quen thuộc như Comfort, Eco, Sport, Individual, nay trên GLC thế hệ mới được bổ sung thêm chế độ lái Off-Road. Đặc biệt, ở chế độ Off-Road sẽ hoàn toàn kiểm soát trạng thái và vận hành của xe thông qua trang bị camera 360 độ với công nghệ tiên tiến hiển thị "Nắp ca-pô trong suốt" (Transparent Bonnet). Với công nghệ mới này, màn hình trung tâm sẽ hiển thị chế độ xem ảo phía dưới đầu xe, bao gồm bánh trước và khu vực bên dưới nắp ca-pô. Điều này cực kỳ hữu ích trong việc giúp người lái xác định các chướng ngại vật như đá lớn hoặc ổ gà trên các địa hình phức tạp. Với điều kiện vận hành trên cát lầy, các chuyên gia của Mercedes-Benz Việt Nam hướng dẫn chuyển sang chế độ hoạt động Off-Road. Khi leo dốc, người lái cần giữ chắc tay lái, đều ga và giữ gia tốc tốt tránh dừng giữa dốc dẫn đến khó có thể tiếp tục leo lên. Theo kinh nghiệm của những người từng trải đi cùng trong đoàn, người lái nên sử dụng chế độ lẫy chuyển số phía sau vô-lăng để về số thấp khi cần sức kéo lớn thay vì cứ thế đạp hết ga khi lên dốc. Khi xuống dốc, người lái sẽ bỏ chân phanh và chân ga, xe sẽ tự trượt xuống cho đến khi gần cuối dốc chuyên gia sẽ thúc dục đạp ga tăng tốc tránh bị lầy và tạo đà cho những cung đường tiếp theo. Lưu ý quan trọng nhất khi vượt qua những thủ thách này là bình tĩnh và nghe theo sự hướng dẫn của các chuyên gia đi cùng. Tránh tình trạng mất bình tĩnh và đánh lái sai hướng cũng như đánh lái gấp gây nguy hiểm. Sau khi vượt qua những cũng được cát, bạn sẽ cảm nhận được rõ sức mạnh và khả năng Off-Road ấn tượng của Mercedes-Benz GLC thế hệ mới. Ngoài ra, còn phải kể đến hệ thống giảm xóc trên cả hai phiên bản GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic giúp xe hoạt động mượt mà hơn so với những đối thủ cùng phân khúc. Điểm ấn tượng nhất của người lái trải nghiệm trên Mercedes-Benz GLC 2023 lần này chính là trong cả quá trình di chuyển trên một quãng đường dài nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy mệt mỏi khi điều khiển chiếc xe này, thậm chí ngay cả khi ngồi ở hàng ghế thứ hai cũng không cảm nhận thấy sự rung lắc quá mạnh. Sau rất nhiều những bài thử nghiệm thú vị nhưng cũng không kém phần khốc liệt, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới đã chứng minh cho chúng tôi giá trị của mình, êm ái trên đường trường và mạnh mẽ vượt qua những thử thách khó khăn. Đây chắc chắn là một người bạn đồng hành lý tưởng dành cho những tín đồ đam mê xe dịch và chinh phục thử thách. Mercedes-Benz GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic thế hệ mới đều được sở hữu động cơ I4 2.0 lít tăng áp với công nghệ 48V mild-hybrid và máy phát khởi động tích hợp (Integrated starter-generator - ISG) thế hệ thứ hai. Đi cùng đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, với khả năng phân bổ mô-men xoắn 45 – 55% cho cầu trước & cầu sau. Mức giá xe Mercedes-Benz GLC 2023 từ 2,299 đến 2,799 tỷ đồng. Video: Mang Mercedes-Benz GLC 2023 đi phá ở đồi cát Phan Thiết.

