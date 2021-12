"Soi" Toyota Vios 2022 nâng cấp, từ 478 triệu đồng tại Malaysia

Toyota Vios bản nâng cấp đã chính thức trình làng tại thị trường Malaysia vào hồi tháng 11 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, hãng Toyota tiếp tục bổ sung phiên bản mới cho dòng sedan cỡ B này ở Malaysia. Bước sang phiên bản 2022, Toyota Vios không thay đổi về thiết kế so với trước. Thay vào đó, hãng Toyota chỉ mang đến màu sơn ngoại thất mới cho xe. Cụ thể, Toyota Vios 2022 tại Malaysia có thêm 1 màu sơn mới là xanh dương Nebula Blue Metallic. Màu sơn này được dùng để thay thế xanh Dark Blue Metallic đã gắn bó với dòng xe Toyota Vios từ năm 2019. Màu xanh dương Nebula Blue Metallic hiện cũng đang được dùng cho mẫu SUV bán chạy Toyota Corolla Cross. Có thể nói, màu sơn mới khá hợp với Toyota Vios và khiến mẫu sedan cỡ B của thương hiệu "thiện lành" thêm trẻ trung, nổi bật. Ngoài xanh dương Nebula Blue Metallic mới, Toyota Vios 2022 tại thị trường Malaysia còn có những màu sơn ngoại thất khác như cam Orange Metallic, đỏ Red Mica Metallic, bạc Silver Metallic và trắng Platinum White Pearl. Điều thú vị là Yaris - phiên bản hatchback của Toyota Vios 2022 - tại Malaysia không được áp dụng màu sơn mới này. So với xe đang bán ở Việt Nam, Toyota Vios 2022 tại Malaysia có vẻ rực rỡ hơn. Hiện Toyota Vios 2021 tại Việt Nam không có màu xanh Nebula Blue Metallic hay cam Orange Metallic. Thay vào đó, xe ở Việt Nam chỉ có 6 màu sơn là bạc, đỏ, nâu vàng, trắng, đen và vàng. Ở thị trường Malaysia, Toyota Vios 2022 tiếp tục được trang bị động cơ xăng Dual VVT-i 2NR-FE 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số CVT với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 170 km/h và tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,8 lít/100 km. Tương tự động cơ, các trang bị tiện nghi của Toyota Vios 2022 tại Malaysia cũng không có gì mới. Xe vẫn có vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao, nút bấm chọn chế độ lái, bảng đồng hồ Optitron đi kèm màn hình màu đa thông tin, gương chiếu hậu chống chói, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và sạc điện thoại thông minh không dây. Cuối cùng là hệ thống an toàn khá đầy đủ với gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống ngăn va chạm sớm, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống cảnh báo chuyển làn đường. Đó là chưa kể đến 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ với hình ảnh 3D và camera hành trình trước/sau. Tại thị trường Malaysia, Vios 2022 vẫn được chia thành 3 phiên bản, bao gồm 1.5J, 1.5E và 1.5G. Giá xe Toyota Vios 2022 tại thị trường này giữ nguyên như trước, dao động từ 74.623 - 87.584 RM (khoảng 407 - 478 triệu đồng). Riêng Toyota GR Sport ở thị trường Malaysia có giá 95.284 RM (520 triệu đồng) và đi kèm 2 màu sơn đỏ hoặc trắng. Video: Chi tiết Toyota Vios 2022 nâng cấp tại Trung Quốc.

Toyota Vios bản nâng cấp đã chính thức trình làng tại thị trường Malaysia vào hồi tháng 11 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, hãng Toyota tiếp tục bổ sung phiên bản mới cho dòng sedan cỡ B này ở Malaysia. Bước sang phiên bản 2022, Toyota Vios không thay đổi về thiết kế so với trước. Thay vào đó, hãng Toyota chỉ mang đến màu sơn ngoại thất mới cho xe. Cụ thể, Toyota Vios 2022 tại Malaysia có thêm 1 màu sơn mới là xanh dương Nebula Blue Metallic. Màu sơn này được dùng để thay thế xanh Dark Blue Metallic đã gắn bó với dòng xe Toyota Vios từ năm 2019. Màu xanh dương Nebula Blue Metallic hiện cũng đang được dùng cho mẫu SUV bán chạy Toyota Corolla Cross. Có thể nói, màu sơn mới khá hợp với Toyota Vios và khiến mẫu sedan cỡ B của thương hiệu "thiện lành" thêm trẻ trung, nổi bật. Ngoài xanh dương Nebula Blue Metallic mới, Toyota Vios 2022 tại thị trường Malaysia còn có những màu sơn ngoại thất khác như cam Orange Metallic, đỏ Red Mica Metallic, bạc Silver Metallic và trắng Platinum White Pearl. Điều thú vị là Yaris - phiên bản hatchback của Toyota Vios 2022 - tại Malaysia không được áp dụng màu sơn mới này. So với xe đang bán ở Việt Nam, Toyota Vios 2022 tại Malaysia có vẻ rực rỡ hơn. Hiện Toyota Vios 2021 tại Việt Nam không có màu xanh Nebula Blue Metallic hay cam Orange Metallic. Thay vào đó, xe ở Việt Nam chỉ có 6 màu sơn là bạc, đỏ, nâu vàng, trắng, đen và vàng. Ở thị trường Malaysia, Toyota Vios 2022 tiếp tục được trang bị động cơ xăng Dual VVT-i 2NR-FE 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số CVT với 7 cấp số ảo và hệ dẫn động cầu trước. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 170 km/h và tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,8 lít/100 km. Tương tự động cơ, các trang bị tiện nghi của Toyota Vios 2022 tại Malaysia cũng không có gì mới. Xe vẫn có vô lăng tích hợp lẫy chuyển số thể thao, nút bấm chọn chế độ lái, bảng đồng hồ Optitron đi kèm màn hình màu đa thông tin, gương chiếu hậu chống chói, điều hòa tự động 1 vùng, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto và sạc điện thoại thông minh không dây. Cuối cùng là hệ thống an toàn khá đầy đủ với gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống ngăn va chạm sớm, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống cảnh báo chuyển làn đường. Đó là chưa kể đến 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera 360 độ với hình ảnh 3D và camera hành trình trước/sau. Tại thị trường Malaysia, Vios 2022 vẫn được chia thành 3 phiên bản, bao gồm 1.5J, 1.5E và 1.5G. Giá xe Toyota Vios 2022 tại thị trường này giữ nguyên như trước, dao động từ 74.623 - 87.584 RM (khoảng 407 - 478 triệu đồng). Riêng Toyota GR Sport ở thị trường Malaysia có giá 95.284 RM (520 triệu đồng) và đi kèm 2 màu sơn đỏ hoặc trắng. Video: Chi tiết Toyota Vios 2022 nâng cấp tại Trung Quốc.