Trung biển "tứ quý 8", Toyota Vios rao bán 950 triệu đồng

Theo chia sẻ của chủ sở hữu, chiếc Toyota Vios biển tứ quý 8 này thuộc bản E CVT, có 3 túi khí, xe vừa đăng ký vào ngày 2/12 vừa qua và chạy được quãng đường gần 100 km. Phải nói chủ chiếc Toyota Vios chạy lướt này đã vô cùng may mắn khi bấm được biển "8888". Theo giới luận số, tấm biển này sẽ mang lại sự thịnh vượng, sức khoẻ, may mắn và thăng tiến cho chủ xe. Với việc sở hữu biển số "tứ quý 8" mà chiếc xe được rao bán với giá lên tới 950 triệu đồng, hơn gấp đôi so với giá niêm yết của xe. Với số tiền này, chủ xe có thể lên đời Toyota Camry ngay, thật sự là quá hời. Trước đó, vào tháng 6/2020, cũng có một chiếc Toyota Vios mang biển số Hà Nội cũng bố trúng biển số "tứ quý 8". Ngay lập tức, nó được chủ nhân chào bán với mức giá tới 1,1 tỷ đồng. Theo thông tin từ phía người bán, chiếc Toyota Vios giá rẻ mang biển số 30G-388.88 này thuộc phiên bản G cao cấp nhất có giá 570 triệu đồng, sau khi làm các thủ tục đăng ký ra biển (có hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ), tổng chi phí chủ xe này bỏ ra chỉ khoảng 627 triệu đồng.Giá xe Toyota Vios E CVT 2021 hiện đang được phân phối chính hãng khoảng 420 triệu đồng, xe có thiết kế tinh chỉnh so với model cũ và có nhiều trang bị đáng chú ý như lưới tản nhiệt hình thang ngược, đèn pha halogen projector, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, mâm 15 inch 2 tông màu thể thao. Ở bên trong, xe có ghế bọc da màu be, chỉnh tay, vô lăng 3 chấu, cụm đồng hồ phía sau dạng Optitron, hệ thống giải trí bao gồm đầu DVD kết hợp màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 4 loa... Phiên bản có một số công nghệ an toàn nổi bật như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, camera lùi... Video: Đánh giá mẫu xe sedan Toyota Vios tại Việt Nam.

