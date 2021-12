Toyota Vios 2022 ra mắt "sát vách" Việt Nam, chỉ từ 307 triệu đồng

Toyota Vios là mẫu sedan hạng B hiện đã không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Ngoài Việt Nam, dòng xe này còn được bày bán tại nhiều thị trường khác trên thế giới, trong số đó có Trung Quốc. Tương tự nhiều mẫu xe khác, Toyota Vios 2022 mới dành cho thị trường tỷ dân này cũng có thiết kế riêng. Mới đây, hãng Toyota đã tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của Vios tại thị trường Trung Quốc. Là sản phẩm của liên doanh GAC Toyota tại Trung Quốc, Vios 2022 sở hữu thiết kế đầu xe hoàn toàn khác biệt so với xe ở Việt Nam. Cụ thể, Vios 2022 ở Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt trên khá hẹp, tích hợp logo của hãng Toyota và nối liền với đèn pha hai bên. Bên dưới là một khe gió khá dài, nằm ngay trên khung lắp biển số. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang khá rộng, đi kèm 2 dải đèn LED định vị ban ngày nằm dọc. Ngoài ra, Toyota Vios 2022 ở Trung Quốc còn có 2 hốc gió hình tròn nhỏ nằm ở 2 góc cản trước. Trong khi đó, cụm đèn pha được thiết kế vuốt dài về phía sau, ăn sâu vào chắn bùn trước. Bên sườn, mẫu sedan cỡ B này có đường dập gân sắc sảo, kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Nằm sát cạnh đó là một đường gân khác, kéo từ chắn bùn trước tới đèn hậu. Ngoài ra, xe còn có bộ vành hợp kim 5 chấu kép, được sơn phối 2 màu thể thao. Đằng sau Toyota Vios 2022 dành cho thị trường Trung Quốc có cụm đèn hậu hình chữ "C", nối với nhau bằng dải mạ crôm ở giữa. Ở phiên bản 2022, xe còn được bổ sung màu xanh dương và đen khói mới nhằm thu hút khách hàng trẻ tuổi hơn. Về kích thước, Toyota Vios 2022 dành cho Trung Quốc sở hữu chiều dài 4.440 mm, chiều rộng 1.700 mm, chiều cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với xe ở Việt Nam, Toyota Vios 2022 tại thị trường hàng xóm dài hơn 15 mm, ngắn hơn 30 mm và cao hơn 15 mm trong khi chiều dài cơ sở giống hệt. Bên trong Toyota Vios 2022 là không gian nội thất đương nhiên cũng không giống xe ở Việt Nam, được thể hiện qua thiết kế vô lăng, bảng đồng hồ, mặt táp-lô, màn hình, cửa gió điều hòa và mặt cửa. Đặc biệt, mẫu xe này không hề có màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng như Toyota Vios ở Việt Nam. Ở phiên bản 2022, Toyota Vios tại Trung Quốc có những trang bị mới như bảng đồng hồ và vô lăng tích hợp phím chức năng. Bên cạnh đó là tính năng mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và hệ thống kiểm soát hành trình. "Trái tim" của Toyota Vios 2022 ở Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 139 Nm. So với xe ở Việt Nam, Toyota Vios 2022 tại Trung Quốc mạnh hơn 6 mã lực. Động cơ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,9 lít/100 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Vios 2022 được chia thành 2 phiên bản là Leading Plus và Deluxe Plus. Giá xe Toyota Vios 2022 mới tại Trung Quốc dao động từ 87.800 - 93.800 Nhân dân tệ (khoảng 307 - 328 triệu đồng), rẻ hơn đáng kể so với xe ở Việt Nam. Video: Đánh giá Toyota Vios thế hệ mới tại Việt Nam.

