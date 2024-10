"Soi" Skoda Octavia 2025 - đối thủ của Honda Civic tại Việt Nam

Bên cạnh Skoda Kodiaq thế hệ mới hay xe điện Enyaq iV, tại gian hàng của Skoda tại triển lãm VMS 2024, hãng xe đến từ Cộng hòa Séc còn gây bất ngờ khi trưng bày thêm chiếc xe Skoda Octavia 2025 mới nằm trong phân khúc sedan hạng C. Sự góp mặt của Skoda Octavia 2025 tại Việt Nam sẽ giúp cho phân khúc sedan cỡ C thêm phần sôi động, khi trước đó, Mazda3, Honda Civic, Hyundai Elantra đã làm mưa làm gió tại đây khá lâu. Skoda Octavia bản nâng cấp mới nhất có 2 cấu hình thân xe là sedan (Limo) và station wagon (Combi), trong đó, xe về Việt Nam trưng bày tại triển lãm VMS 2024 thuộc bản sedan, và còn là dòng RS, thể thao hơn, mạnh mẽ hơn, đương nhiên giá bán cũng cao hơn đôi chút. Ở bản mới nhất, Skoda Octavia 2025 được bổ sung cụm đèn pha phức tạp hơn và cản trước tái thiết kế, tích hợp khe gió cao hơn trước. Đèn pha LED Matrix “Crystallinium” hiện đại hơn sẽ là trang bị tùy chọn của xe. Ngoài ra, các nhà thiết kế của thương hiệu Skoda còn cải tiến cả cản sau và tạo hình bên trong đèn hậu của mẫu xe hạng C này. Ở ngoại hình, Skoda Octavia 2025 bản RS tạo sự khác biệt bằng cản trước/sau hầm hố hơn, khe gió hình tam giác trên đầu xe và 2 ống xả phía sau. Hệ thống treo thể thao giúp bản RS sở hữu khoảng sáng gầm thấp hơn 15 mm so với các bản còn lại. Logo RS xuất hiện khá nhiều như ở lưới tản nhiệt, đặt chếch bên phải của xe, và đuôi xe. Bên trong xe, Skoda Octavia bản nâng cấp mới nhất đã tạo ấn tượng với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm tiêu chuẩn đều có kích thước 10 inch. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch cho xe. Riêng bản Skoda Octavia RS 2025 sẽ đi kèm ghế theo phong cách xe đua, ôm lấy thân người ngồi, chất liệu da lộn màu đen, chỉ khâu đỏ tương phản, những chi tiết ốp giả sợi carbon, bộ bàn đạp ốp nhôm và vô lăng 3 chấu, có logo RS. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Skoda Octavia RS mới về Việt Nam là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa tăng lên 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Đây là động cơ hiện đang được dùng cho Volkswagen Golf GTI. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước và khóa vi sai chống trượt điều khiển điện tử. Trang bị an toàn của Skoda Octavia bản nâng cấp mới nhất sẽ được đưa vào những tính năng trợ lái nâng cao ADAS mới nhất. Xe có thêm tính năng hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa, kết hợp với điều khiển bằng giọng nói Chat GPT dựa trên trí thông minh nhân tạo AI Mức giá xe Skoda Octavia 2025 hiện chưa công bố tại Việt Nam. Hiện mẫu xe sedan cỡ C này vẫn đang là chủ lực của thương hiệu chủ quản khi chiếm 40% doanh số. Xe được kỳ vọng sẽ về Việt Nam trong năm 2025. Video: Skoda Octavia sắp bán tại Việt Nam có gì hay?

