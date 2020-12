"Soi" ghế di động Pursuit Seat của Rolls-Royce hơn 200 triệu đồng

Chiếc ghế Pursuit Seat của Rolls-Royce được tạo ra xuất phát từ tinh thần trong câu châm ngôn của ngài Henry Royce:”Lấy những thứ tốt nhất hiện có và làm cho nó trở nên tốt hơn”. Chính vì thế, đội ngũ của thương hiệu đã “nâng tầm” chiếc ghế di động thông thường thành một chiếc ghế hiện đại, thời trang, tiện nghi và đồng thời là đẳng cấp. Ghế Pursuit Seat Rolls-Royce mới là một sản phẩm hiện đại được tái tạo từ chiếc ghế di động truyền thống, được thiết kế bởi đội ngũ Bespoke Collective tại Trụ sở Home of Rolls-Royce được đặt tại Goodwood, West Sussex. Đúng với tinh thần của phiên bản gốc, chiếc ghế Pursuit Seat mang đến sự thoải mái cho người sử dụng cũng như sự tiện dụng khi có thể sử dụng ở mọi nơi như ở thị trấn hoặc vùng nông thôn. Là một phụ kiện hoàn hảo để khách hàng có thể nghỉ ngơi, thậm chí là ngồi để có thể vẽ tranh phong cảnh hoặc chỉ đơn giản là dừng lại để ngắm cảnh, chiếc ghế Pursuit Seat là phụ kiện mới nhất được thiết kể nhằm nâng cao trải nghiệm phong cách sống của các khách hàng Rolls-Royce. Tương tự việc chế tạo những chiếc Rolls-Royce, những phụ kiện dành cho Rolls-Royce cũng được chế tạo từ những vật liệu tốt nhất với tay nghề thủ công điêu luyện cùng độ chính xác cao. Giá đỡ chính của ghế Pursuit Seat được làm từ sợi carbon tổng hợp và chất liệu nhôm được đánh bóng cẩn thận, từ đó giúp tối ưu hóa khả năng chịu lực của ghế. Chiếc ghế này có thể điều chỉnh độ cao thấp một cách cực kỳ linh hoạt, từ đó giúp đem lại cảm giác thoải mái nhất có thể cho người sử dụng. Khi khách hàng tham gia một buổi biểu diễn ngoài trời hay một sự kiện đua xe, chiếc ghế là một trong những phụ kiện tiện dụng. Rolls-Royce còn trang bị thêm phần túi da rời cho ghế để người dùng có thể đựng đồ đạc mang theo một cách dễ dàng. Thương hiệu đồng thời còn trang bị phần đèn pin được cất bên trong cửa của những chiếc Rolls-Royce nhằm tạo độ thuận lợi một cách tối đa cho những vị khách của mình. Chiếc ghế được làm từ chất liệu da Rolls-Royce tốt nhất và được chạm nổi biểu tượng Spirit of Ecstasy. Khách hàng có thể lựa chọn màu sắc, chất liệu da cho chiếc ghế của mình với bảng màu tương tự như bảng màu da nội thất xe. Hai đầu của chiếc ghế còn được trang bị đầu nhôm loe nhẹ ở cuối tay đòn giúp ghế bám chắc trên các bề mặt cứng, đầu nhọn có thể thu vào và được giấu khéo léo bên trong có thể giúp mang lại sự an toàn, ổn định trên mặt cỏ và các bề mặt đất mềm khác. Chiếc ghế được thiết kế nhỏ nhọn, có thể đóng mở dễ dàng để có thể cất vảo hộp đựng bằng da trang nhã và có thể được cất gọn trong khoang hành lý của tất cả những dòng xe của thương hiệu Rolls-Royce. Phụ kiện ghế Pursuit Seat hiện có thể được mua theo cặp hoặc mua lẻ tại tất cả các đại lý của Rolls-Royce trên toàn cầu. Giá ghế di động Rolls-Royce này là 9,367 USD (khoảng 216 triệu đồng) và sẽ tăng tùy thuộc vào mức thuế địa phương hoặc mức độ cá nhân hóa của chiếc ghế. Video: Ghế di động Pursuit Seat của xe siêu sang Rolls-Royce.

