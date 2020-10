Điểm mặt xe siêu sang Rolls-Royce chục tỷ, chính hãng ở Việt Nam

Sau 7 năm gắn bó tại Việt Nam, đại lý Rolls-Royce Motor Cars Hanoi, đơn vị uỷ quyền chính hãng duy nhất của hãng xe sang Anh đã dừng hoạt động và để lại nhiều tiếc nuối. Tuy rằng, khoảng thời gian này là chưa nhiều nhưng cũng đủ để thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce ra mắt và phân phối tới tay các đại gia Việt hàng loạt các mẫu xe khủng của hãng. Trong đó, bên cạnh những mẫu xe tiêu chuẩn còn xuất hiện cả những phiên bản đặc biệt, các dịch vụ về Bespoke (Cá nhân hoá)... Rolls-Royce Phantom

Là mẫu xe đình đám bậc nhất của thương hiệu Rolls-Royce trên toàn thế giới và tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, Phantom được rất nhiều đại gia Việt mến mộ và "chọn mặt gửi vàng". Tại thời điểm tháng 8/2019, Rolls-Royce Motor Cars Hanoi từng công bố bảng giá niêm yết của mẫu Phantom series II tại thị trường Việt Nam với con số khởi điểm từ hơn 46 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản trục cơ sở kéo dài là hơn 54 tỷ đồng. Đó chỉ là mức giá xe Rolls-Royce Phantom khởi điểm cho từng phiên bản vẫn chưa bao gồm các tuỳ chọn kèm theo. Về truyền động, dù là phiên bản nào thì Rolls-Royce Phantom cũng sẽ được trang bị khối động cơ V12 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép chiếc xe siêu sang tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Rolls-Royce Ghost

Thường được gọi với biệt danh "Tiểu Phantom", Ghost là mẫu xe xếp thứ 2 trong danh mục sedan nhà Rolls-Royce. Điểm nổi trội của Rolls-Royce Ghost chính là việc mẫu xe này sở hữu một ngoại hình, một diện mạo tinh tế và có phần nhẹ nhàng hơn đáng kể so với đàn anh Phantom. Rolls-Royce Ghost từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam với cả 2 đời xe bao gồm Series I và Series II. Rolls-Royce Ghost II có tổng cộng 3 phiên bản, gồm bản Ghost tiêu chuẩn, Ghost Black Badge và Ghost EWB. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 31,3 tỷ đồng, thấp nhất trong danh mục của Rolls-Royce Motor Cars Hanoi. Đối với phiên bản Ghost EWB có giá từ 35,4 tỷ đồng và cao nhất là phiên Black Badge từ 36,3 tỷ đồng. Tất nhiên, mức giá trên mới chỉ là con số khởi điểm và chưa bao gồm các tuỳ chọn khi khách hàng đặt thêm. Về truyền động, Rolls-Royce Ghost sử dụng động cơ V12 6.6L, sản sinh công suất 570 mã lực và 780 Nm mô-men xoắn. Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce Wraith là mẫu xe siêu sang 2 cửa được sinh ra để thay thế cho dòng Phantom Coupe. Mẫu xe này được ra mắt công chúng tại Việt Nam hồi đầu năm 2015 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của tập khách hàng là những doanh nhân trẻ tuổi, ưa thích việc tự cầm lái. Wraith được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn với giá từ 33,6 tỷ đồng và Wraith Black Badge với giá từ 38,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn bên ngoài. Về truyền động, Rolls-Royce Wraith sử dụng động cơ V12 6.6L, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn. Từ đó, chiếc coupe nhà Rolls-Royce có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 4,6 giây. Rolls-Royce Dawn



Tương tự Rolls-Royce Wraith, Rolls-Royce Dawn được ra đời nhằm thay thế dòng xe Phantom Drophead Coupe. Về kiểu dáng, Rolls-Royce Dawn có thiết kế khá giống với người anh em Rolls-Royce Wraith và sự khác biệt chủ yếu của Dawn tới từ bộ mui trần bằng vải cao cấp thay vì mui cứng kiểu Coupe như Wraith. Rolls-Royce Dawn từng được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm bản Dawn tiêu chuẩn với giá từ 36 tỷ đồng và bản Dawn Black Badge với giá từ 41 tỷ đồng. Rolls-Royce Cullinan Siêu SUV Rolls-Royce Cullinan được ra mắt thế giới lần đầu tiên vào tháng 5/2018 và cái tên của nó được bắt nguồn theo tên của viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Rolls-Royce Cullinan đã đánh dấu sự thay đổi toàn diện của hãng xe Anh Quốc bởi từ trước tới nay, Rolls-Royce vẫn chỉ được biết tới là một hãng xe chỉ sản xuất các dòng xe siêu sang gầm thấp. Rolls-Royce Cullinan từng được Rolls-Royce Motor Cars Hanoi phân phối tới tay người tiêu dùng với 1 phiên bản duy nhất và có giá khởi điểm từ 32,3 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn kèm theo mà có thể khiến giá của nó tăng lên gấp nhiều lần. "Trái tim" của Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ V12 tăng áp kép với dung tích 6,75 lít cho ra công suất 563 mã lực và mô men xoắn 850 N. Một con số vô cùng ấn tượng với một chiếc SUV siêu sang đúng nghĩa. Rolls-Royce Phantom VIII

Là thế hệ thứ 8 của dòng xe Phantom, Rolls-Royce Phantom VIII dù mới ra mắt chưa lâu nhưng đã chứng tỏ được sức hút của mình khi có mức doanh số đầy ấn tượng trên khắp thế giới. Tại Việt Nam hiện nay, số lượng Phantom VIII lăn bánh trong nước đã chạm ngưỡng 6 chiếc nhưng chỉ có 1 chiếc trong đó được nhập về theo dạng chính hãng từ Rolls-Royce Motor Cars Hanoi. Động cơ xe Phantom VIII chỉ có một loại duy nhất, là loại V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Nhờ vào sức mạnh đó, siêu sedan này dù nặng tới 2,7 tấn vẫn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với người tiền nhiệm’. Bên cạnh những phiên bản tiêu chuẩn, Rolls-Royce Motor Cars Hanoi cũng đem tới các phiên bản đặc biệt của mẫu Phantom dành riêng cho đại gia Việt. Trong đó phải kể tới Bộ sưu tập Phantom Đông Sơn với 6 phiên bản dành cho các địa gia đình đám tại Việt Nam. Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng: lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân và hình ảnh ngọn lửa linh thiêng; Thủy Triều: lấy cảm hứng từ nghề đánh cá truyền thống của người Việt; Thần Núi: lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Rolls-Royce Phantom Ngân Vũ: lấy cảm hứng từ niềm tin dân gian vào mưa rơi là biểu hiện của sự may mắn và những điều tốt đẹp; Phù Sa: lấy cảm hứng từ truyền thống nghề làm nông của người Việt; Mẹ Âu Cơ: lấy cảm hứng từ truyền thuyết tổ mẫu Âu Cơ và tổ tiên người Việt. Ngoài ra còn có thêm 2 phiên bản đặc biệt khác gồm Phantom Hoà bình và Vinh quang cùng Phantom Mặt trời phương đông. Tất cả các phiên bản này đều chỉ được sản xuất giới hạn mỗi phiên bản duy nhất một chiếc trên toàn cầu. Video: Tìm hiểu bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom Đông Sơn.

Sau 7 năm gắn bó tại Việt Nam, đại lý Rolls-Royce Motor Cars Hanoi, đơn vị uỷ quyền chính hãng duy nhất của hãng xe sang Anh đã dừng hoạt động và để lại nhiều tiếc nuối. Tuy rằng, khoảng thời gian này là chưa nhiều nhưng cũng đủ để thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce ra mắt và phân phối tới tay các đại gia Việt hàng loạt các mẫu xe khủng của hãng. Trong đó, bên cạnh những mẫu xe tiêu chuẩn còn xuất hiện cả những phiên bản đặc biệt, các dịch vụ về Bespoke (Cá nhân hoá)... Rolls-Royce Phantom

Là mẫu xe đình đám bậc nhất của thương hiệu Rolls-Royce trên toàn thế giới và tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, Phantom được rất nhiều đại gia Việt mến mộ và "chọn mặt gửi vàng". Tại thời điểm tháng 8/2019, Rolls-Royce Motor Cars Hanoi từng công bố bảng giá niêm yết của mẫu Phantom series II tại thị trường Việt Nam với con số khởi điểm từ hơn 46 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản trục cơ sở kéo dài là hơn 54 tỷ đồng. Đó chỉ là mức giá xe Rolls-Royce Phantom khởi điểm cho từng phiên bản vẫn chưa bao gồm các tuỳ chọn kèm theo. Về truyền động, dù là phiên bản nào thì Rolls-Royce Phantom cũng sẽ được trang bị khối động cơ V12 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép chiếc xe siêu sang tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Rolls-Royce Ghost

Thường được gọi với biệt danh "Tiểu Phantom", Ghost là mẫu xe xếp thứ 2 trong danh mục sedan nhà Rolls-Royce. Điểm nổi trội của Rolls-Royce Ghost chính là việc mẫu xe này sở hữu một ngoại hình, một diện mạo tinh tế và có phần nhẹ nhàng hơn đáng kể so với đàn anh Phantom. Rolls-Royce Ghost từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam với cả 2 đời xe bao gồm Series I và Series II. Rolls-Royce Ghost II có tổng cộng 3 phiên bản, gồm bản Ghost tiêu chuẩn, Ghost Black Badge và Ghost EWB. Mẫu xe này có giá khởi điểm từ 31,3 tỷ đồng, thấp nhất trong danh mục của Rolls-Royce Motor Cars Hanoi. Đối với phiên bản Ghost EWB có giá từ 35,4 tỷ đồng và cao nhất là phiên Black Badge từ 36,3 tỷ đồng. Tất nhiên, mức giá trên mới chỉ là con số khởi điểm và chưa bao gồm các tuỳ chọn khi khách hàng đặt thêm. Về truyền động, Rolls-Royce Ghost sử dụng động cơ V12 6.6L, sản sinh công suất 570 mã lực và 780 Nm mô-men xoắn. Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce Wraith là mẫu xe siêu sang 2 cửa được sinh ra để thay thế cho dòng Phantom Coupe. Mẫu xe này được ra mắt công chúng tại Việt Nam hồi đầu năm 2015 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của tập khách hàng là những doanh nhân trẻ tuổi, ưa thích việc tự cầm lái. Wraith được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn với giá từ 33,6 tỷ đồng và Wraith Black Badge với giá từ 38,6 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn bên ngoài. Về truyền động, Rolls-Royce Wraith sử dụng động cơ V12 6.6L, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn. Từ đó, chiếc coupe nhà Rolls-Royce có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 4,6 giây. Rolls-Royce Dawn



Tương tự Rolls-Royce Wraith, Rolls-Royce Dawn được ra đời nhằm thay thế dòng xe Phantom Drophead Coupe. Về kiểu dáng, Rolls-Royce Dawn có thiết kế khá giống với người anh em Rolls-Royce Wraith và sự khác biệt chủ yếu của Dawn tới từ bộ mui trần bằng vải cao cấp thay vì mui cứng kiểu Coupe như Wraith. Rolls-Royce Dawn từng được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, bao gồm bản Dawn tiêu chuẩn với giá từ 36 tỷ đồng và bản Dawn Black Badge với giá từ 41 tỷ đồng. Rolls-Royce Cullinan Siêu SUV Rolls-Royce Cullinan được ra mắt thế giới lần đầu tiên vào tháng 5/2018 và cái tên của nó được bắt nguồn theo tên của viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Rolls-Royce Cullinan đã đánh dấu sự thay đổi toàn diện của hãng xe Anh Quốc bởi từ trước tới nay, Rolls-Royce vẫn chỉ được biết tới là một hãng xe chỉ sản xuất các dòng xe siêu sang gầm thấp. Rolls-Royce Cullinan từng được Rolls-Royce Motor Cars Hanoi phân phối tới tay người tiêu dùng với 1 phiên bản duy nhất và có giá khởi điểm từ 32,3 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn kèm theo mà có thể khiến giá của nó tăng lên gấp nhiều lần. "Trái tim" của Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ V12 tăng áp kép với dung tích 6,75 lít cho ra công suất 563 mã lực và mô men xoắn 850 N. Một con số vô cùng ấn tượng với một chiếc SUV siêu sang đúng nghĩa. Rolls-Royce Phantom VIII

Là thế hệ thứ 8 của dòng xe Phantom, Rolls-Royce Phantom VIII dù mới ra mắt chưa lâu nhưng đã chứng tỏ được sức hút của mình khi có mức doanh số đầy ấn tượng trên khắp thế giới. Tại Việt Nam hiện nay, số lượng Phantom VIII lăn bánh trong nước đã chạm ngưỡng 6 chiếc nhưng chỉ có 1 chiếc trong đó được nhập về theo dạng chính hãng từ Rolls-Royce Motor Cars Hanoi. Động cơ xe Phantom VIII chỉ có một loại duy nhất, là loại V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Đi kèm là hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn và hộp số ZF tự động 8 cấp tích hợp hệ thống hỗ trợ vệ tinh SAT. Nhờ vào sức mạnh đó, siêu sedan này dù nặng tới 2,7 tấn vẫn có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với người tiền nhiệm’. Bên cạnh những phiên bản tiêu chuẩn, Rolls-Royce Motor Cars Hanoi cũng đem tới các phiên bản đặc biệt của mẫu Phantom dành riêng cho đại gia Việt. Trong đó phải kể tới Bộ sưu tập Phantom Đông Sơn với 6 phiên bản dành cho các địa gia đình đám tại Việt Nam. Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng: lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân và hình ảnh ngọn lửa linh thiêng; Thủy Triều: lấy cảm hứng từ nghề đánh cá truyền thống của người Việt; Thần Núi: lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh. Rolls-Royce Phantom Ngân Vũ: lấy cảm hứng từ niềm tin dân gian vào mưa rơi là biểu hiện của sự may mắn và những điều tốt đẹp; Phù Sa: lấy cảm hứng từ truyền thống nghề làm nông của người Việt; Mẹ Âu Cơ: lấy cảm hứng từ truyền thuyết tổ mẫu Âu Cơ và tổ tiên người Việt. Ngoài ra còn có thêm 2 phiên bản đặc biệt khác gồm Phantom Hoà bình và Vinh quang cùng Phantom Mặt trời phương đông. Tất cả các phiên bản này đều chỉ được sản xuất giới hạn mỗi phiên bản duy nhất một chiếc trên toàn cầu. Video: Tìm hiểu bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom Đông Sơn.