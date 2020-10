Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII EWB hơn 80 tỷ ở Hà Nội

Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII mới được ra mắt vào năm 2017 nhằm viết tiếp những thành công mà dòng xe này đã đạt được trong hàng chục năm vừa qua. Đồng thời, sự ra đời của Phantom VIII cũng có ý nghĩa rất lớn khi đây chính là một trong những mẫu xe đầu tiên không còn sử dụng khung gầm của BMW, thay vào đó chính là khung gầm nhôm được thương hiệu phát triển với tên gọi Architecture of Luxury, giúp xe nhẹ hơn 130 kg và cứng hơn 30% so với thế hệ cũ. Tại Việt Nam, đa phần những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đều thuộc thế hệ thứ 7 với hai dòng Series I và Series II. Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 5 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII được đưa về Việt Nam, trong đó có tới 4 chiếc thuộc phiên bản trục cơ sở dài Extended Wheelbase. Đây chính là chiếc Phantom VIII vừa được đưa về Việt Nam cách đây không lâu với phối màu ngoại thất có phần giản đơn, quen thuộc với tông màu đen bóng đầy sang trọng cùng nắp capo màu bạc. Khác với Phantom VII, Phantom VIII mang trên mình sự thay đổi lớn về thiết kế. Thay vì thiết kế ngoại thất có phần cổ điển, vuông vức thường thấy trên thế hệ trước, xe được chế tạo với những đường nét mềm mại có phần hiện đại, kiểu dáng tổng thể được thiết kế mềm hơn, đem lại cho người mê xe một cái nhìn mới mẻ hơn. Dù sỡ hữu những đường nét thiết kế mới, Phantom VIII vẫn được đan xen với những nét truyền thống vốn có của những chiếc Rolls-Royce, điển hình là lưới tản nhiệt dọc đã vốn lâu nay trở thành biểu tượng của hãng. Chiếc xe thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài (Extended Wheelbase), chính vì thế xe có chiều dài tổng thể lên tới 5.982 mm, chiều rộng 2.018 mm, chiều cao 1.656 mm. Với chiều dài cơ sở lên tới 3.772 mm, Phantom VIII EWB sở hữu một khoang nội thất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau, từ đó đem lại cảm giác thoải mái hơn cho những vị chủ nhân khi sử dụng khu vực khoang ghế sau. Đây cũng chính là chiếc Phantom VIII đầu tiên tại Việt Nam được mang trên mình màu sơn đen, trước đó có 3 chiếc màu trắng cùng 1 xe màu đỏ. Xe được trang bị màu sơn đen Diamond Black cùng với phâng nắp ca-pô được sơn màu bạc Jubilee. Đây chính là phong cách phối màu rất quen thuộc trên những mẫu Phantom hay Ghost tại Việt Nam bởi lẽ chính từ sự đơn giản này, vẻ sang trọng cũng như quý phái của chiếc sedan hàng đầu thế giới có thể toát lên, mê hoặc bất cứ ai khi nhìn thấy những chiếc xe với biểu tượng Spirit of Ecstasy. Cản trước của xe đã được thiết kế lại cùng các đường nét mỏng hơn, thanh hơn tạo điểm nhấn. Kết hợp với đó chính là phần lưới tản nhiệt đặc trưng được thiết kế lớn hơn nhằm ăn nhập với phần cản trước có nét uy nghi. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED có tích hợp LED ban ngày và có khả năng chiếu xa tới 600m vào ban đêm. Chi tiết logo Spirit of Ecstasy vẫn được đặt trên vị trí quen thuộc cùng tính năng có thể đóng/mở thông qua nút điều chỉnh trong khoang nội thất của xe. Về bản chất, những đường nét trên Phantom VIII là sự hiện đại hóa những nét đẹp vốn có trên Phantom VII. Xe sở hữu phần đuôi sau được thiết kế dạng thoải, liền mạch hơn so với sự vuông vức trên phiên bản tiền nhiệm. Phần đèn chiếu hậu sau cũng được thiết kế lại nhằm ăn nhập với ngôn ngữ thiết kế đầy gợi cảm, sang trọng này, từ đó đem lại cho Phantom VIII một diện mạo thực sự khác biệt nhưng đồng thời không làm mất đi cái đẹp trong phong cách thiết kế truyền thống của thương hiệu Rolls-Royce. Thay cho những mẫu mâm xe trên Phantom VII trước đây, Phantom VIII được trang bị bộ mâm với kết cấu phức tạp cùng các chấu bánh dày, lớn, đem lại cảm giác sang trọng, vững chắc cho chiếc sedan hàng đầu thế giới. Xe được trang bị bộ mâm Part Polished Alloy đa chấu có kích thước lên tới 22 inch được mạ chrome sáng bóng cùng phần logo tâm bánh tự cân bằng khi xe đang di chuyển, đi kèm với đó chính là bộ lốp xe Continental với công nghệ “Silent Seal” có lớp bọt bên trong nhằm giảm tiếng ồn khi xe di chuyển. Nội thất của những chiếc Phantom VIII chính là kết quả của tay nghề thủ công lành nghề cùng những kinh nghiệm đúc kết từ thế hệ trước, kết hợp với đó chính là sự pha trộn giữa giá trị truyền thống của thương hiệu cùng những cải tiến hiện đại trong thiết kế cũng như ứng dụng những công nghệ tân tiến. Chiếc Phantom VIII thứ 5 tại Việt Nam sở hữu khoang nội thất được bọc với chất liệu da màu cam Mandarin, kết hợp với đó chính là một số chi tiết được bọc da màu xám Driftwood tạo sự tương phản. Xe được trang bị động cơ V12 6.75 Lít với khả năng sản sinh công suất tối đa lên tới 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng hệ thống treo khí nén tự cân bằng, từ đó đem lại tính ổn định cũng như sự êm ái. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 5,3 giây và có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Phantom VIII thứ 5 tại Việt Nam dự đoán khoảng hơn 70 tỷ đồng, khi ra biển lên đến hơn 85 tỷ đồng. Video: Siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity tại Việt Nam.

Xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII mới được ra mắt vào năm 2017 nhằm viết tiếp những thành công mà dòng xe này đã đạt được trong hàng chục năm vừa qua. Đồng thời, sự ra đời của Phantom VIII cũng có ý nghĩa rất lớn khi đây chính là một trong những mẫu xe đầu tiên không còn sử dụng khung gầm của BMW, thay vào đó chính là khung gầm nhôm được thương hiệu phát triển với tên gọi Architecture of Luxury, giúp xe nhẹ hơn 130 kg và cứng hơn 30% so với thế hệ cũ. Tại Việt Nam, đa phần những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đều thuộc thế hệ thứ 7 với hai dòng Series I và Series II. Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 5 chiếc Rolls-Royce Phantom VIII được đưa về Việt Nam, trong đó có tới 4 chiếc thuộc phiên bản trục cơ sở dài Extended Wheelbase. Đây chính là chiếc Phantom VIII vừa được đưa về Việt Nam cách đây không lâu với phối màu ngoại thất có phần giản đơn, quen thuộc với tông màu đen bóng đầy sang trọng cùng nắp capo màu bạc. Khác với Phantom VII, Phantom VIII mang trên mình sự thay đổi lớn về thiết kế. Thay vì thiết kế ngoại thất có phần cổ điển, vuông vức thường thấy trên thế hệ trước, xe được chế tạo với những đường nét mềm mại có phần hiện đại, kiểu dáng tổng thể được thiết kế mềm hơn, đem lại cho người mê xe một cái nhìn mới mẻ hơn. Dù sỡ hữu những đường nét thiết kế mới, Phantom VIII vẫn được đan xen với những nét truyền thống vốn có của những chiếc Rolls-Royce, điển hình là lưới tản nhiệt dọc đã vốn lâu nay trở thành biểu tượng của hãng. Chiếc xe thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài (Extended Wheelbase), chính vì thế xe có chiều dài tổng thể lên tới 5.982 mm, chiều rộng 2.018 mm, chiều cao 1.656 mm. Với chiều dài cơ sở lên tới 3.772 mm, Phantom VIII EWB sở hữu một khoang nội thất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau, từ đó đem lại cảm giác thoải mái hơn cho những vị chủ nhân khi sử dụng khu vực khoang ghế sau. Đây cũng chính là chiếc Phantom VIII đầu tiên tại Việt Nam được mang trên mình màu sơn đen, trước đó có 3 chiếc màu trắng cùng 1 xe màu đỏ. Xe được trang bị màu sơn đen Diamond Black cùng với phâng nắp ca-pô được sơn màu bạc Jubilee. Đây chính là phong cách phối màu rất quen thuộc trên những mẫu Phantom hay Ghost tại Việt Nam bởi lẽ chính từ sự đơn giản này, vẻ sang trọng cũng như quý phái của chiếc sedan hàng đầu thế giới có thể toát lên, mê hoặc bất cứ ai khi nhìn thấy những chiếc xe với biểu tượng Spirit of Ecstasy. Cản trước của xe đã được thiết kế lại cùng các đường nét mỏng hơn, thanh hơn tạo điểm nhấn. Kết hợp với đó chính là phần lưới tản nhiệt đặc trưng được thiết kế lớn hơn nhằm ăn nhập với phần cản trước có nét uy nghi. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED có tích hợp LED ban ngày và có khả năng chiếu xa tới 600m vào ban đêm. Chi tiết logo Spirit of Ecstasy vẫn được đặt trên vị trí quen thuộc cùng tính năng có thể đóng/mở thông qua nút điều chỉnh trong khoang nội thất của xe. Về bản chất, những đường nét trên Phantom VIII là sự hiện đại hóa những nét đẹp vốn có trên Phantom VII. Xe sở hữu phần đuôi sau được thiết kế dạng thoải, liền mạch hơn so với sự vuông vức trên phiên bản tiền nhiệm. Phần đèn chiếu hậu sau cũng được thiết kế lại nhằm ăn nhập với ngôn ngữ thiết kế đầy gợi cảm, sang trọng này, từ đó đem lại cho Phantom VIII một diện mạo thực sự khác biệt nhưng đồng thời không làm mất đi cái đẹp trong phong cách thiết kế truyền thống của thương hiệu Rolls-Royce. Thay cho những mẫu mâm xe trên Phantom VII trước đây, Phantom VIII được trang bị bộ mâm với kết cấu phức tạp cùng các chấu bánh dày, lớn, đem lại cảm giác sang trọng, vững chắc cho chiếc sedan hàng đầu thế giới. Xe được trang bị bộ mâm Part Polished Alloy đa chấu có kích thước lên tới 22 inch được mạ chrome sáng bóng cùng phần logo tâm bánh tự cân bằng khi xe đang di chuyển, đi kèm với đó chính là bộ lốp xe Continental với công nghệ “Silent Seal” có lớp bọt bên trong nhằm giảm tiếng ồn khi xe di chuyển. Nội thất của những chiếc Phantom VIII chính là kết quả của tay nghề thủ công lành nghề cùng những kinh nghiệm đúc kết từ thế hệ trước, kết hợp với đó chính là sự pha trộn giữa giá trị truyền thống của thương hiệu cùng những cải tiến hiện đại trong thiết kế cũng như ứng dụng những công nghệ tân tiến. Chiếc Phantom VIII thứ 5 tại Việt Nam sở hữu khoang nội thất được bọc với chất liệu da màu cam Mandarin, kết hợp với đó chính là một số chi tiết được bọc da màu xám Driftwood tạo sự tương phản. Xe được trang bị động cơ V12 6.75 Lít với khả năng sản sinh công suất tối đa lên tới 563 mã lực, mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp cùng hệ thống treo khí nén tự cân bằng, từ đó đem lại tính ổn định cũng như sự êm ái. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 5,3 giây và có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 250 km/h. Giá xe Rolls-Royce Phantom VIII thứ 5 tại Việt Nam dự đoán khoảng hơn 70 tỷ đồng, khi ra biển lên đến hơn 85 tỷ đồng. Video: Siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity tại Việt Nam.