"Soi" dàn xe trăm tỷ của bà Phương Hằng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) với tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị PC01 đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến cuối tháng 4. Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng được biết đến là 1 nữ doanh nhân thành đạt với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng và nổi tiếng là tay chơi xe đình đám. Trong garage của bà Nguyễn Phương Hằng có dàn xe sang trăm tỷ mang thương hiệu của Rolls-Royce hay Bentley, ngoài ra, nữ đại gia này còn hay di chuyển trên một chiếc xe MPV hạng sang Toyota Alphard trước khi bị bắt. Trong một lần ngẫu hứng khoe dàn xe của mình đỗ ở Bình Dương, bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến người xem không khỏi trầm trồ khi có 1 dàn xe đỗ hàng dài bao gồm Bentley Continental GTC đời cũ, Rolls-Royce Wraith được dán màu hồng và xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB được mua chính hãng. Toàn bộ dàn xe này được bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng cho ra biển trắng. Chiếc xe Bentley Continental GTC của bà Phương Hằng có điểm nổi bật chính là phần mui xe bằng vải có thể dễ dàng đóng hoặc mở mui trong thời gian từ 15 đến 17 giây. Lúc được đưa về nước vào năm 2008 xe có giá bán ước tính trên 10 tỷ đồng. Rolls-Royce Wraith và Bentley Mulsanne EWB của nữ đại gia này cũng có tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng. Trong đó, chiếc xe Rolls-Royce Wraith có màu trắng và được dán đề-can màu hồng, còn xe Bentley Mulsanne EWB màu vàng cát được ông Dũng "Lò vôi" mua tặng cho vợ. Ngoài ra, nữ đại gia này còn di chuyển trên một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost Series II và chiếc xe MPV hạng sang Toyota Alphard. Ước tính tổng giá trị cho dàn xe siêu sang của bà Nguyễn Phương Hằng phải lên đến trên 80 tỷ đồng. Đắt nhất trong dàn xe của bà Tổng Đại Nam phải kể đến chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne được ông Dũng "Lò Vôi" tặng vào năm 2018 với giá trị phải trên 45 tỷ đồng. Dòng xe siêu sang Bentley Mulsanne hiện đã bị khai tử, xe sử dụng động cơ V8, Biturbo, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.020 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp do ZF, nhờ đó, chiếc xe siêu sang này dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 5,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h Video: Xem bà Nguyễn Phương Hằng khoe xe siêu sang Bentley tiền tỷ.

