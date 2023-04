"Soi" Changan Lantuo EV - chiếc xe bán tải không tốn 1 giọt xăng dầu

Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, thương hiệu xe Changan đã giới thiệu tiếp 1 phiên bản xe bán tải Lantuo của mình như 1 lời tuyên chiến với các đối thủ nội địa khác, ở lần này, hãng xe được nhiều người Việt biết đến nhiều qua các dòng xe tải nhỏ hạng nhẹ đã tung sản phẩm chạy điện là Changan Lantuo EV 2023 mới. So với xe máy xăng, rõ ràng bản thuần điện có công suất và tốc độ tối đa thua kém hơn nhiều, tuy nhiên, lợi thế của nó là thân thiện với môi trường, người dùng không cần quan tâm về giá xăng dầu. Việc Changan Lantuo EV 2023 ra mắt làm cho danh sách xe bán tải của hãng Changan đa dạng hơn. Về ngoại hình, chiếc xe mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế thẩm mỹ của sông núi như các phiên bản nhiên liệu bán trước đó, cảm hứng thiết kế mặt trước đến từ Omega, sử dụng vật liệu mạ crôm để tăng cảm giác tinh tế, bóng bẩy cho xe Đầu tiên, dù là 1 phiên bản chạy điện hoàn toàn của dòng xe bán tải Lantuo nhưng hãng xe Changan vẫn bê lưới tản nhiệt của bản máy xăng và dầu sang EV, điều này, giúp ngoại hình xe Changan Lantuo EV không thay đổi gì nhiều so với các bản đang bán ra thị trường, trừ xe có cổng sạc pin. Đèn pha có hình dạng đơn giản nhưng chúng được trang bị nguồn sáng LED và cũng có các chức năng như đèn pha tự động và đèn hỗ trợ lái, làm phong phú thêm các tình huống sử dụng, phía dưới đèn pha, xe bán tải Changan Lantuo EV có thêm 2 hốc gió nhỏ dựng đứng, trang bị thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Về kích thước thân xe, Changan Lantuo EV có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 5.350 x 1.930 x 1.865 mm, và chiều dài cơ sở 3.180 mm, kích thước thùng hàng 1600/1595/500mm. Tổng khối lượng của xe là 3.305 kg, trọng lượng lề đường là 2.030 kg, tải trọng định mức là 950 kg, góc tiếp cận/góc khởi hành là 28°/25°. Xe sử dụng bộ mâm có kích thước chỉ 17 inch với thông số kỹ thuật của lốp là 245/70. Bên trong khoang lái xe bán tải điện Changan Lantuo EV được hoàn thiện ở mức cơ bản, xe có màn hình kép giữa bảng đồng hồ và màn hình giải trí. Vô lăng 4 chấu. Về sức mạnh, chiếc xe mới Changan Lantuo EV được trang bị hệ thống truyền động với động cơ điện có tên mã TZ210XS103 do Suzhou Inovance United Power System Co., Ltd sản xuất. Động cơ có công suất định mức 80 mã lực, còn công suất cực đại tối đa 174 mã lực và tối đa tốc độ 130 km/h. Video: Chi tiết xe bán tải Changan Lantuozhe 2023 mới.

