Ra mắt Changan CS75 Plus 2023 giá rẻ, hết xăng vẫn chạy được 150km

Vào ngày 9/3 vừa qua, chiếc SUV cỡ nhỏ Changan CS75 Plus 2023 mới đã ra mắt công chúng tại sự kiện Smart Electric Night. Đây là cơ hội cho khách hàng cũng như giới truyền thông xem trước mẫu xe plug-in hybrid trước khi xe dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4 năm nay và sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu BYD Song Plus. Ở thế hệ thứ 3 này, Changan đã mang đến cho chiếc xe CS75 Plus 2023 của mình ngoại hình mới mẻ với việc mặt trước được áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt không viền hình chữ V, như các mẫu xe điện, tiếp đến là đèn pha dài và hẹp ở 2 bên được nối với nhau bằng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Cuối cùng là 2 hốc gió bên được mở rộng. Changan CS75 Plus của Trung Quốc được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.700 mm, 1.865 mm và 1.710 mm. Chiều dài cơ sở 2.710mm. Điểm nhấn của xe có thể kể đến như từ bên hông, mép ngoài của cửa sổ, giá nóc, ốp sườn và hốc bánh xe được sơn đen mang đến sự cứng cáp cho ngoại thất. SUV cỡ nhỏ Changan CS75 Plus thế hệ thứ 3 sẽ được trang bị nhiều camera ở phía trước và phía sau thân xe cũng như dưới gương chiếu hậu. Một số thông tin ban đầu cho rằng hiều khả năng xe sẽ hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Changan CS75 Plus có bộ mâm kích thước 19 inch, sơn 2 màu tương phản đi kèm lốp 225/55. Phía sau sử dụng thiết kế đèn hậu hình chữ Y bao gồm hơn 100 đèn LED tạo thành. Đáng tiếc là Changan chưa công bố nội thất cũng như giá bán của CS75 Plus thế hệ thứ 3, Về hệ truyền động, xe được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp cùng mô-tơ điện. Động cơ cho công suất 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm, riêng động cơ điện mang đến công suất 148 mã lực. Hãng xe Changan tuyên bố rằng CS75 Plus 2023 có thời gian tăng tốc từ 60 km/h lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây và chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 80 – 120 km/h. Changan CS75 Plus thế hệ thứ 3 còn được trang bị một bộ pin 28,39 kWh, giúp xe có thể di chuyển với quãng đường dài 150 km chỉ với động cơ điện. Xe cũng hỗ trợ sạc gia đình 220V, sạc nhanh có thể đạt 80% chỉ trong 30 phút. Mức giá xe Changan CS75 Plus 2023 tại thị trường tỷ dân chưa được công bố, tuy nhiên được dự đoán sẽ khá mềm như người tiền nhiệm thế hệ trước đây. Video: Chi tiết mẫu xe Changan CS75 Plus 2023 tại Trung Quốc.

Vào ngày 9/3 vừa qua, chiếc SUV cỡ nhỏ Changan CS75 Plus 2023 mới đã ra mắt công chúng tại sự kiện Smart Electric Night. Đây là cơ hội cho khách hàng cũng như giới truyền thông xem trước mẫu xe plug-in hybrid trước khi xe dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4 năm nay và sẽ cạnh tranh trực tiếp với mẫu BYD Song Plus. Ở thế hệ thứ 3 này, Changan đã mang đến cho chiếc xe CS75 Plus 2023 của mình ngoại hình mới mẻ với việc mặt trước được áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt không viền hình chữ V, như các mẫu xe điện, tiếp đến là đèn pha dài và hẹp ở 2 bên được nối với nhau bằng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Cuối cùng là 2 hốc gió bên được mở rộng. Changan CS75 Plus của Trung Quốc được định vị là một chiếc SUV cỡ nhỏ, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.700 mm, 1.865 mm và 1.710 mm. Chiều dài cơ sở 2.710mm. Điểm nhấn của xe có thể kể đến như từ bên hông, mép ngoài của cửa sổ, giá nóc, ốp sườn và hốc bánh xe được sơn đen mang đến sự cứng cáp cho ngoại thất. SUV cỡ nhỏ Changan CS75 Plus thế hệ thứ 3 sẽ được trang bị nhiều camera ở phía trước và phía sau thân xe cũng như dưới gương chiếu hậu. Một số thông tin ban đầu cho rằng hiều khả năng xe sẽ hỗ trợ lái xe cấp độ 2. Changan CS75 Plus có bộ mâm kích thước 19 inch, sơn 2 màu tương phản đi kèm lốp 225/55. Phía sau sử dụng thiết kế đèn hậu hình chữ Y bao gồm hơn 100 đèn LED tạo thành. Đáng tiếc là Changan chưa công bố nội thất cũng như giá bán của CS75 Plus thế hệ thứ 3, Về hệ truyền động, xe được trang bị hệ thống plug-in hybrid bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp cùng mô-tơ điện. Động cơ cho công suất 164 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm, riêng động cơ điện mang đến công suất 148 mã lực. Hãng xe Changan tuyên bố rằng CS75 Plus 2023 có thời gian tăng tốc từ 60 km/h lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây và chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 80 – 120 km/h. Changan CS75 Plus thế hệ thứ 3 còn được trang bị một bộ pin 28,39 kWh, giúp xe có thể di chuyển với quãng đường dài 150 km chỉ với động cơ điện. Xe cũng hỗ trợ sạc gia đình 220V, sạc nhanh có thể đạt 80% chỉ trong 30 phút. Mức giá xe Changan CS75 Plus 2023 tại thị trường tỷ dân chưa được công bố, tuy nhiên được dự đoán sẽ khá mềm như người tiền nhiệm thế hệ trước đây. Video: Chi tiết mẫu xe Changan CS75 Plus 2023 tại Trung Quốc.