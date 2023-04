Changan Oshan Z6 2.0L từ 433 triệu đồng, chạy 0-100 km/h chỉ 6,7 giây

Tại triển lãm Ô tô Trùng Khánh 2022, Oshan - thương hiệu thuộc hãng Changan - đã chính thức giới thiệu mẫu SUV Changan Oshan Z6 2023 mới tại thị trường nội địa với 2 phiên bản là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L có giá bán 99.900 - 129.900 nhân dân tệ (khoảng 338 - 440 triệu đồng) và và phiên bản plug-in hybrid với giá bán là 155.800 - 175.800 nhân dân tệ (528 - 596 triệu đồng). Ngày 3/4 vừa qua, Changan đã tiếp tục cho ra mắt phiên bản thứ 3 của dòng xe Oshan Z6, ở lần này, chiếc SUV hạng C được trang bị khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, 1 số thông tin ban đầu cho rằng, giá xe Changan Oshan Z6 phiên bản 2.0L sẽ từ 127.900 nhân dân tệ, tương đương 433 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe SUV Changan Oshan Z6 đã có tổng cộng 3 phiên bản được bán ra trên thị trường Trung Quốc, với 2 bản trang bị máy xăng và 1 bản PHEV. Đánh giá sơ qua về ngoại hình cho thấy xe Changan Oshan Z6 mới ra mắt về cơ bản vẫn giống với phiên bản 1.5T đã được vén màn 10 tháng trước, mặt trước vẫn được trang bị lưới tản nhiệt kiểu vô cực trông rất bắt mắt, trong đó, các tấm lưới có hình đồng hồ cát bên trong càng làm tăng thêm nét độc đáo. Ở hai bên đầu xe, đèn pha có thiết kế sắc cạnh, được tích hợp với các tấm trang trí màu đen, đầy ý tưởng sáng tạo, tiếp đến là 2 hốc gió bên đầu xe có hình tam giác nằm nghiêng, được tạo điểm nhấn bằng sọc màu xanh dương bắt mắt. Như 2 phiên bản trước, Changan Oshan Z6 2.0L vẫn sẽ được trang bị bánh xe 20 inch tiêu chuẩn, đuôi xe vẫn được trang bị tổng cộng 4 ống xả ở 2 bên, nhưng logo đổi thành 390T. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chiếc xe mới lần lượt là 4.699/1.890/1.680 mm, chiều dài cơ sở là 2.795 mm Bước vào trong xe, phối màu của Changan Oshan Z6 2.0L được nâng cấp lên 2 màu tương phản đen đỏ tăng thêm không khí thể thao, đồng thời thiết kế ba màn hình gồm màn hình điều khiển trung tâm 12.3 inch, cụm đồng hồ full LCD 10.3 inch và màn hình nhỏ 9,2 inch được giữ lại, sẽ tích hợp OnStyle 5.1. Hệ thống hỗ trợ Shunfeng Ear, chế độ vệ sĩ, Karaoke không cần micro và chế độ theo dõi là những điểm hay ho trên chiếc xe SUV hạng C. Thay đổi mạnh mẽ nhất của Changan Oshan Z6 2.0L vẫn là hệ truyền động mới của xe, chiếc SUV cỡ C được trang bị động cơ Blue Whale, 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, cho ra công suất tối đa 233 mã lực, cao hơn 50 mã lực so với bản máy xăng 1.5. Mô-men xoắn cực đại cũng được bơm thêm 90 Nm, lên thành 390 Nm, hệ truyền động sẽ phù hợp với hộp số tự động Aisin 8 cấp, nhờ đó mà chiếc xe Changan Oshan Z6 2.0L có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 6,67 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 231km/h. Video: Xem chi tiết xe SUV Changan Oshan Z6 2023.

