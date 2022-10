Skoda Slavia - sedan hạng B sẽ được lắp ráp tại Việt Nam

Như thông tin đã đưa, thương hiệu Skoda đến từ Cộng hòa Séc sẽ chính thức bán xe tại thị trường Việt Nam từ năm 2023. Trong giai đoạn đầu, Skoda sẽ nhập khẩu xe về bán tại Việt Nam. Sang năm 2024, sau khi nhà máy ở Quảng Ninh được hoàn thiện, Skoda sẽ bắt đầu lắp ráp ô tô để bán tại Việt Nam. 2 mẫu xe mà Skoda dự định sẽ lắp ráp ở Việt Nam bao gồm Kushaq và Slavia. Cả hai mẫu ô tô này đều thuộc phân khúc xe hạng B. Tuy nhiên, nếu như Kushaq là SUV thì Skoda Slavia lại thuộc phân khúc sedan. Như vậy, khi bán ở Việt Nam, Skoda Slavia sẽ gặp phải những đối thủ rất mạnh như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. So với người anh em Kushaq, Skoda Slavia "sinh sau đẻ muộn" hơn khi mãi đến tháng 3 năm nay mới ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Nằm bên trong mẫu sedan hạng B này cũng là cơ sở gầm bệ MQB A0 IN tương tự Skoda Kushaq. Đây là cơ sở gầm bệ dành riêng cho xe ở những thị trường đang nổi như Ấn Độ do tập đoàn mẹ Volkswagen của thương hiệu Skoda phát triển. Nhờ đó, Skoda Slavia có kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 4.541 mm, chiều rộng 1.752 mm, chiều cao 1.487 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. So với những đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios (2.550 mm), Honda City (2.600 mm) và Hyundai Accent (2.600 mm), tân binh đến từ Cộng hòa Séc có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn hẳn. Vì vậy, cũng không ngạc nhiên khi Skoda Slavia có thể tích khoang hành lý đạt 521 lít, lớn hơn các đối thủ. Tại thị trường Ấn Độ, Skoda Slavia được chia thành 4 phiên bản là Active, Ambition, Style và Style có cửa sổ trời. Dù ở phiên bản nào, xe cũng sở hữu ngoại hình có những nét đặc trưng của thương hiệu Skoda như lưới tản nhiệt hình lục giác với những nan nằm dọc sơn đen và viền mạ crôm. Thêm vào đó là cụm đèn pha khá to bản, hốc gió trung tâm rộng trên cản trước và nắp ca-pô dập gân thể thao. Bên sườn, Skoda Slavia có thêm 2 đường gân dập nổi kéo dài từ đèn pha và chắn bùn trước đến đèn hậu trong khi gương ngoại thất nằm trên cột A. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu hình chữ "C", cửa cốp tích hợp cánh gió vuốt nhẹ và hốc gió giả trên cản sau. Về trang bị ngoại thất, bản tiêu chuẩn Active của xe có đèn pha Halogen tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, vành thép 15 inch đi kèm ốp la-zăng màu bạc, tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, đèn hậu LED và gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tay. Trong khi đó, bản Ambition có thêm vành hợp kim 16 inch sơn 1 màu, đèn sương mù trước, tay nắm cửa mạ crôm và gương chiếu hậu gập chỉnh điện. Tiến lên bản Style, khách hàng mua mẫu sedan hạng B này sẽ nhận thêm những trang bị như đèn pha LED tự động, vành hợp kim 16 inch sơn 2 màu và viền cửa sổ mạ crôm. Riêng bản Style cao cấp nhất sẽ có thêm cửa sổ trời 1 mảnh và cần gạt nước tự động. Nhìn chung, Skoda Slavia sở hữu thiết kế theo phong cách khỏe khoắn và cứng cáp thay vì mềm mại hoặc bo tròn như các đối thủ cùng phân khúc. Phong cách này có thể vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của mẫu sedan hạng B đến từ trời Âu. Thêm vào đó, Skoda Slavia còn có những lợi thế như chiều dài cơ sở lớn và cốp chứa đồ rộng rãi. Tuy nhiên, trang bị ngoại thất của Skoda Slavia nếu so với các đối thủ cùng phân khúc thì chưa bật hẳn lên. Không chỉ có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn các đối thủ, Skoda Slavia còn là mẫu sedan cỡ B cao nhất phân khúc. Những điều này sẽ mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng hơn cho người ngồi bên trong xe. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ bắt gặp không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những chi tiết thiết kế khá giống với Skoda Kushaq như vô lăng 2 chấu, màn hình thông tin giải trí, cửa gió điều hòa trung tâm hay cần số. Ở bản tiêu chuẩn, Skoda Slavia đi kèm những trang bị nội thất như màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 4 loa, vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chỉnh âm lượng, bảng đồng hồ kết hợp giữa analogue và màn hình đa thông tin, điều hòa chỉnh tay, 4 cửa sổ chỉnh điện, mở cửa không cần chìa khóa hay ghế bọc nỉ màu đen. Nếu muốn có thêm mặt táp-lô màu đen với những điểm nhấn màu bạc, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ nâng cấp, hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, hệ thống đèn viền nội thất, 4 cổng USB Type C Bệ tì tay hàng ghế trước tích hợp ngăn chứa đồ, bệ tì tay hàng ghế sau đi kèm ngăn đựng cốc, cửa sổ bên ghế lái tự động đóng/mở một chạm, hộc lạnh đựng găng, nút bấm khởi động máy và lẫy chuyển số sau vô lăng, khách hàng phải mua từ bản Ambition trở lên. Với bản Style, Skoda Slavia có thêm sạc điện thoại không dây, ghế bọc giả da, ghế trước thông hơi, công nghệ kết nối MySKODA, ghế phụ lái chỉnh độ cao và gương chiếu hậu chống chói. Trong khi đó, bản Style có cửa sổ trời được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và loa trầm. Trước đây, vào thời điểm mới ra mắt, Skoda Slavia từ bản Ambition trở lên vốn dùng màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch. Tuy nhiên, do thiếu chip bán dẫn nên xe hiện chỉ dùng màn hình 8 inch ở 3 bản, trừ bản Active. Như vậy, trái ngược với ngoại thất, nội thất của Skoda Slavia được trang bị khá đầy đủ, thậm chí còn có những trang bị vượt trội so với những mẫu sedan hạng B đang bán tại Việt Nam như hệ thống đèn viền, sạc không dây, 4 cổng USB Type C, ghế trước thông hơi và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Nếu vẫn giữ những trang bị này khi bán ở Việt Nam, Skoda Slavia sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc. Có một điều đáng tiếc là trang bị an toàn của Skoda Slavia khá cơ bản. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu xe này chỉ có 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phanh sau va chạm, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, cảnh báo áp suất lốp và phanh tay chỉnh cơ. Trong khi đó, bản Ambition có thêm hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Từ bản Style trở lên, xe mới có 6 túi khí. Một điều đáng tiếc nữa là Skoda Slavia chỉ được trang bị phanh đĩa trên 2 bánh trước trong khi bánh sau dùng phanh tang trống, giống Honda City. Tại thị trường Ấn Độ, Skoda Slavia có 2 tùy chọn động cơ giống Kushaq. Thứ nhất là động cơ xăng TSI 3 xi-lanh, dung tích 1.0L với công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Thứ hai là động cơ xăng TSI 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai động cơ này đều đi với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Ngoài ra, động cơ 1.0L có thể đi với hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1.5L có thể kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. So với các đối thủ như Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent tại Việt Nam, Skoda Slavia có nhiều lựa chọn động cơ, hộp số hơn. Ngoài ra, động cơ 1.5L của mẫu xe này còn thuộc hàng mạnh nhất trong phân khúc. Đây sẽ là một lợi thế cạnh tranh nữa của Skoda Slavia. Hiện nay, Skoda Slavia đang được bán tại thị trường Ấn Độ với giá dao động từ 1.099.000 - 1.839.000 Rupee (khoảng 324 - 542,5 triệu đồng). Khi bán tại Việt Nam, nếu giữ được trang bị và giá bán hấp dẫn như xe ở Ấn Độ thì Skoda Slavia hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Theo hãng Skoda, Slavia sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Ninh với một số linh kiện nhập khẩu từ nhà máy Ấn Độ. Đến quý IV năm 2024, khách hàng Việt Nam có thể bắt đầu đặt cọc cho mẫu xe này.

