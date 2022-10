Cận cảnh Skoda Octavia - sedan giá rẻ sắp về Việt Nam "đấu" Mazda3

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Skoda sẽ bán 4 mẫu xe nhập khẩu châu Âu tại Việt Nam là Karoq, Kodiaq, Superb và Skoda Octavia 2022 mới. Sang năm 2024, khi nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh được xây xong, Skoda sẽ đưa 2 mẫu xe Kushaq và Slavia lên dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Đến năm 2025, Skoda sẽ tiếp tục bán 2 mẫu ôtô điện là Enyaq iV và Enyaq Coupe iV về dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong 4 mẫu xe đầu tiên được Skoda bán tại Việt Nam, Octavia chính là "chiến thần doanh số" ở thị trường toàn cầu. Trong năm 2021, hãng Skoda đã bán được tổng cộng 200.800 chiếc Octavia cho khách hàng thế giới. Vậy, mẫu xe này có gì mà "hot" đến thế? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Skoda Octavia về Việt Nam trong năm sau. Skoda Octavia là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ đã được sản xuất từ năm 1996 đến nay. Ở thị trường châu Âu, mẫu xe này có cả kiểu dáng sedan và station wagon thực dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Skoda Octavia sẽ chỉ được bán dưới dạng xe sedan. Các số đo kích thước cụ thể của Skoda Octavia bao gồm chiều dài 4.689 mm, chiều rộng 1.829 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.686 mm. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu như Karoq hay Kodiaq, Skoda Octavia cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với các nan nằm dọc màu đen đặc trưng. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED tiêu chuẩn hoặc đèn pha LED ma trận tùy chọn. Ngoài ra, cụm đèn pha còn được chia thành 2 khoang bởi dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bắt mắt. Bên dưới là cản trước tích hợp tấm lưới tổ ong nằm vắt ngang đầu xe. Ở giữa tấm lưới này là 2 đèn sương mù trước khá lớn, nối liền với nhau bằng nẹp mạ crôm. Thiết kế này khiến phần đầu xe của Skoda Octavia trông rộng và bề thế hơn. Chưa dừng ở đó, Skoda Octavia còn mang trên mình nắp ca-pô dập gân thể thao và vành có đường kính từ 16 - 19 inch, tùy phiên bản. Trên sườn xe còn có thêm đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Hãng Skoda gọi Octavia là xe liftback vì phần nóc nối mượt mà với cánh gió đuôi vuốt nhẹ trên cửa cốp sau. Nằm ngay bên dưới cánh gió nhỏ này là tem chữ nổi "Skoda" mạ crôm sáng bóng. Trong khi đó, cụm đèn hậu của xe được thiết kế nằm ngang và không nối liền với nhau theo xu hướng thịnh hành. Mở cửa cốp của Skoda Octavia, người dùng sẽ thấy khoang hành lý có thể tích 600 lít. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý lên 1.555 lít. Cửa cốp còn có tính năng đóng/mở chỉnh điện tiện lợi. Bên trong Skoda Octavia là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với khá nhiều trang bị tiện nghi. Giống các mẫu xe cùng thương hiệu khác, Skoda Octavia cũng dùng vô lăng 2 chấu, tích hợp phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit với kích thước lên đến 10,25 inch ở bản cao cấp. Trong khi đó, màn hình trung tâm của xe được thiết kế đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này có kích thước 8,25 inch tiêu chuẩn hoặc 10 inch. Màn hình 8,25 inch sẽ hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và đàm thoại rảnh tay. Với màn hình 10 inch, xe có thêm tính năng cảm ứng, ra lệnh bằng giọng nói/cử chỉ và hệ thống định vị. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo của Skoda Octavia bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, 2 cổng USB Type C có đèn trên cụm điều khiển trung tâm, 1 cổng USB trên gương chiếu hậu để cắm camera hành trình và 2 cổng USB dành cho hành khách phía sau. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói dưới dạng trợ lý ảo có tên Laura, có thể hỗ trợ 15 ngôn ngữ. Chưa hết, Skoda Octavia còn có hệ thống âm thanh Canton với công suất hơn 600W, đi kèm 12 loa, bao gồm cả loa trầm, tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, điều hòa tự động 2 vùng, ghế sưởi phía trước, màn hình hiển thị thông tin kính lái, ngăn chứa đồ tích hợp vào cửa trước, phanh tay điện tử, rèm che nắng và ổ điện 230V dành cho hàng ghế sau. Điểm nhấn về an toàn đầu tiên của mẫu sedan hạng C này chính là 10 túi khí. Bên cạnh đó là công nghệ Crew Protect Assist, có tác dụng đóng các cửa sổ và cửa sổ trời đang mở cũng như kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp của dây đai an toàn khi cảm biến phát hiện nguy cơ va chạm hoặc xe đột ngột phanh lại. Tiếp theo là hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ quay đầu, hỗ trợ đỗ xe Park Assist 3.0, cảnh báo phương tiện đang chạy đến từ phía sau khi mở cửa, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ chuyển làn đường. Khi mua Skoda Octavia, khách hàng có thể chọn nhiều loại động cơ khác nhau, từ máy xăng, máy dầu, plug-in hybrid, mild hybrid cho đến khí nén thiên nhiên CNG. Đầu tiên là động cơ xăng TSI 1.0L, cho công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,1 lít/100 km và đạt vận tốc tối đa 202 km/h. Thứ hai là động cơ xăng TSI 1.5L với công suất tối đa 147 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm và đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 5,2 lít/100 km, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 223 km/h nếu đi với hộp số sàn và 229 km/h nếu đi với hộp số tự động. Thứ ba là động cơ xăng TSI 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Nhờ đó, Skoda Octavia tiêu thụ trung bình 6,9 lít xăng/100 km và đạt vận tốc tối đa 229 km/h. Thứ tư là động cơ diesel TDI 2.0L với công suất tối đa 108 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm và lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 4,1 lít/100 km nếu đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Nếu đồng hành cùng hộp số tự động 7 cấp, động cơ này có mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tiêu thụ 4,3 lít/100 km. Vận tốc tối đa là 215 km/h. Những con số tương ứng của động cơ diesel TDI 2.0L tiếp theo là 147 mã lực, 340 Nm, 4,1 lít/100 km và 236 km/h nếu đi cùng hộp số sàn 6 cấp. Khi đi với hộp số tự động 7 cấp, động cơ này có mô-men xoắn cực đại 360 Nm, tiêu thụ 4,3 lít/100 km và cho phép xe đạt vận tốc tối đa 234 km/h. Nếu kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 7 cấp, động cơ sẽ tiêu thụ 5 lít/100 km trong khi vận tốc tối đa của xe giảm xuống còn 227 km/h. Ngoài ra, Skoda Octavia còn có phiên bản mild hybrid, dùng động cơ xăng TSI 1.0L, mạnh 108 mã lực và 200 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp và mô-tơ điện, giúp xe chỉ tiêu thụ 5 lít/100 km cũng như đạt vận tốc tối đa 202 km/h. Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Skoda Octavia dùng động cơ xăng TSI 1.4L với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đi với mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, chỉ tiêu thụ 1.0 lít xăng/100 km. Vận tốc tối đa của Skoda Octavia PHEV là 220 km/h. Cuối cùng là động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp và giúp xe đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Hiện chưa có thông tin về giá xe Skoda Octavia 2022 và trang bị ở thị trường Việt Nam. Trong khi đó, tại Cộng hòa Séc, mẫu sedan hạng C này hiện có 4 phiên bản và giá bán từ 519.900 - 929.900 CZK (khoảng 493 - 882 triệu đồng). Khi về Việt Nam, Skoda Octavia sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Kia K3 và Mazda3 tại Việt Nam. Video: Chi tiết mẫu xe sedan Skoda Octavia 2022 của Séc.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Skoda sẽ bán 4 mẫu xe nhập khẩu châu Âu tại Việt Nam là Karoq, Kodiaq, Superb và Skoda Octavia 2022 mới. Sang năm 2024, khi nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh được xây xong, Skoda sẽ đưa 2 mẫu xe Kushaq và Slavia lên dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam. Đến năm 2025, Skoda sẽ tiếp tục bán 2 mẫu ôtô điện là Enyaq iV và Enyaq Coupe iV về dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong 4 mẫu xe đầu tiên được Skoda bán tại Việt Nam, Octavia chính là "chiến thần doanh số" ở thị trường toàn cầu. Trong năm 2021, hãng Skoda đã bán được tổng cộng 200.800 chiếc Octavia cho khách hàng thế giới. Vậy, mẫu xe này có gì mà "hot" đến thế? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Skoda Octavia về Việt Nam trong năm sau. Skoda Octavia là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ đã được sản xuất từ năm 1996 đến nay. Ở thị trường châu Âu, mẫu xe này có cả kiểu dáng sedan và station wagon thực dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Skoda Octavia sẽ chỉ được bán dưới dạng xe sedan. Các số đo kích thước cụ thể của Skoda Octavia bao gồm chiều dài 4.689 mm, chiều rộng 1.829 mm, chiều cao 1.470 mm và chiều dài cơ sở 2.686 mm. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu như Karoq hay Kodiaq, Skoda Octavia cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với các nan nằm dọc màu đen đặc trưng. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED tiêu chuẩn hoặc đèn pha LED ma trận tùy chọn. Ngoài ra, cụm đèn pha còn được chia thành 2 khoang bởi dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bắt mắt. Bên dưới là cản trước tích hợp tấm lưới tổ ong nằm vắt ngang đầu xe. Ở giữa tấm lưới này là 2 đèn sương mù trước khá lớn, nối liền với nhau bằng nẹp mạ crôm. Thiết kế này khiến phần đầu xe của Skoda Octavia trông rộng và bề thế hơn. Chưa dừng ở đó, Skoda Octavia còn mang trên mình nắp ca-pô dập gân thể thao và vành có đường kính từ 16 - 19 inch, tùy phiên bản. Trên sườn xe còn có thêm đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Hãng Skoda gọi Octavia là xe liftback vì phần nóc nối mượt mà với cánh gió đuôi vuốt nhẹ trên cửa cốp sau. Nằm ngay bên dưới cánh gió nhỏ này là tem chữ nổi "Skoda" mạ crôm sáng bóng. Trong khi đó, cụm đèn hậu của xe được thiết kế nằm ngang và không nối liền với nhau theo xu hướng thịnh hành. Mở cửa cốp của Skoda Octavia, người dùng sẽ thấy khoang hành lý có thể tích 600 lít. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý lên 1.555 lít. Cửa cốp còn có tính năng đóng/mở chỉnh điện tiện lợi. Bên trong Skoda Octavia là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với khá nhiều trang bị tiện nghi. Giống các mẫu xe cùng thương hiệu khác, Skoda Octavia cũng dùng vô lăng 2 chấu, tích hợp phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit với kích thước lên đến 10,25 inch ở bản cao cấp. Trong khi đó, màn hình trung tâm của xe được thiết kế đặt nổi trên mặt táp-lô. Màn hình này có kích thước 8,25 inch tiêu chuẩn hoặc 10 inch. Màn hình 8,25 inch sẽ hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và đàm thoại rảnh tay. Với màn hình 10 inch, xe có thêm tính năng cảm ứng, ra lệnh bằng giọng nói/cử chỉ và hệ thống định vị. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo của Skoda Octavia bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, 2 cổng USB Type C có đèn trên cụm điều khiển trung tâm, 1 cổng USB trên gương chiếu hậu để cắm camera hành trình và 2 cổng USB dành cho hành khách phía sau. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói dưới dạng trợ lý ảo có tên Laura, có thể hỗ trợ 15 ngôn ngữ. Chưa hết, Skoda Octavia còn có hệ thống âm thanh Canton với công suất hơn 600W, đi kèm 12 loa, bao gồm cả loa trầm, tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, điều hòa tự động 2 vùng, ghế sưởi phía trước, màn hình hiển thị thông tin kính lái, ngăn chứa đồ tích hợp vào cửa trước, phanh tay điện tử, rèm che nắng và ổ điện 230V dành cho hàng ghế sau. Điểm nhấn về an toàn đầu tiên của mẫu sedan hạng C này chính là 10 túi khí. Bên cạnh đó là công nghệ Crew Protect Assist, có tác dụng đóng các cửa sổ và cửa sổ trời đang mở cũng như kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp của dây đai an toàn khi cảm biến phát hiện nguy cơ va chạm hoặc xe đột ngột phanh lại. Tiếp theo là hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ quay đầu, hỗ trợ đỗ xe Park Assist 3.0, cảnh báo phương tiện đang chạy đến từ phía sau khi mở cửa, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ chuyển làn đường. Khi mua Skoda Octavia, khách hàng có thể chọn nhiều loại động cơ khác nhau, từ máy xăng, máy dầu, plug-in hybrid, mild hybrid cho đến khí nén thiên nhiên CNG. Đầu tiên là động cơ xăng TSI 1.0L, cho công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,1 lít/100 km và đạt vận tốc tối đa 202 km/h. Thứ hai là động cơ xăng TSI 1.5L với công suất tối đa 147 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm và đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 5,2 lít/100 km, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 223 km/h nếu đi với hộp số sàn và 229 km/h nếu đi với hộp số tự động. Thứ ba là động cơ xăng TSI 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Nhờ đó, Skoda Octavia tiêu thụ trung bình 6,9 lít xăng/100 km và đạt vận tốc tối đa 229 km/h. Thứ tư là động cơ diesel TDI 2.0L với công suất tối đa 108 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm và lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 4,1 lít/100 km nếu đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Nếu đồng hành cùng hộp số tự động 7 cấp, động cơ này có mô-men xoắn cực đại 250 Nm, tiêu thụ 4,3 lít/100 km. Vận tốc tối đa là 215 km/h. Những con số tương ứng của động cơ diesel TDI 2.0L tiếp theo là 147 mã lực, 340 Nm, 4,1 lít/100 km và 236 km/h nếu đi cùng hộp số sàn 6 cấp. Khi đi với hộp số tự động 7 cấp, động cơ này có mô-men xoắn cực đại 360 Nm, tiêu thụ 4,3 lít/100 km và cho phép xe đạt vận tốc tối đa 234 km/h. Nếu kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 7 cấp, động cơ sẽ tiêu thụ 5 lít/100 km trong khi vận tốc tối đa của xe giảm xuống còn 227 km/h. Ngoài ra, Skoda Octavia còn có phiên bản mild hybrid, dùng động cơ xăng TSI 1.0L, mạnh 108 mã lực và 200 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp và mô-tơ điện, giúp xe chỉ tiêu thụ 5 lít/100 km cũng như đạt vận tốc tối đa 202 km/h. Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) của Skoda Octavia dùng động cơ xăng TSI 1.4L với công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ đi với mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, chỉ tiêu thụ 1.0 lít xăng/100 km. Vận tốc tối đa của Skoda Octavia PHEV là 220 km/h. Cuối cùng là động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 6 cấp và giúp xe đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Hiện chưa có thông tin về giá xe Skoda Octavia 2022 và trang bị ở thị trường Việt Nam. Trong khi đó, tại Cộng hòa Séc, mẫu sedan hạng C này hiện có 4 phiên bản và giá bán từ 519.900 - 929.900 CZK (khoảng 493 - 882 triệu đồng). Khi về Việt Nam, Skoda Octavia sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic, Toyota Corolla Altis, Kia K3 và Mazda3 tại Việt Nam. Video: Chi tiết mẫu xe sedan Skoda Octavia 2022 của Séc.