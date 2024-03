Siêu xe off-road Lamborghini Huracan Sterrato đầu tiên đến Brazil

Sự kiện khai mạc phòng trưng bày Lamborghini đầu tiên tại Sao Paulo, Brazil có sự tham dự của Chủ tịch và Giám đốc điều hành Lamborghini, ông Stephan Winkelmann, cùng với Giám đốc Tiếp thị và Kinh doanh - Federico Foschini và Giám đốc điều hành Lamborghini Mỹ - Andrea Baldi. Phát biểu tại sự kiện, ông Stephan Winkelmann cho biết: “Sao Paulo đã trở thành một khu vực phát triển nhất trong lĩnh vực ôtô của Brazil và chúng tôi chắc chắn rằng Lamborghini São Paulo sẽ chào đón lượng khách hàng ngày càng tăng và những người có chung niềm đam mê với thương hiệu và xe hơi của chúng tôi”. “Phòng trưng bày hiện đại này sẽ đảm bảo mang lại trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng của chúng tôi đồng thời cũng sẽ hỗ trợ chiến lược mới của Lamborghini trong quá trình chuyển đổi sang kỷ nguyên xe hybrid”. Tọa lạc tại Pedroso de Morais - một trong những thành phố năng động nhất Brazil, phòng trưng bày thể hiện đẳng cấp của hãng Lamborghini trong lĩnh vực siêu xe. Showroom này còn bao gồm khu vực trưng bày các sản phẩm thời trang và phòng tùy chỉnh Ad Personam - nơi khách hàng có thể cá nhân hóa những chiếc xe mơ ước của mình với nhiều lựa chọn về màu sắc và chất liệu. Lễ cắt băng khánh thành cũng chứng kiến sự ra mắt thị trường của Lamborghini Huracan Sterrato mới. Đây là phiên bản Huracan đặc biệt, được thiết kế để chạy được cả trên những cung đường off-road.Siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato vận hành bằng động cơ V10 hút khí tự nhiên có dung tích 5.2L, sản sinh lượng công suất 602 mã lực (610 PS) tương đương phiên bản EVO RWD, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 565 Nm ngang ngửa với các bản STO và Tecnica. Xe trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp với ly hợp ướt. Khối lượng xe là 1.470 kg, chỉ nặng hơn 48 kg so với bản EVO AWD. Mẫu siêu xe có khả năng đi đa địa hình này chỉ cần 3,4 giây để tăng tốc 0-100 km/h, tuy là thông số rất đáng nể nhưng trên thực tế sẽ thua kém khoảng 0,2-0,4 giây so với các phiên bản Huracan khác. Vận tốc tối đa của xe được giới hạn điện tử ở mức 260 km/h. Ngoài ra, hãng siêu xe Lamborghini cũng đã giới thiệu tới khách hàng Brazil mẫu Huracan Tecnica sử dụng động cơ V10, Urus Performanceante và Urus S. Trong năm qua, Lamborghini ghi nhận mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ với 10.000 xe, tăng 10% so với năm 2022. Trong đó, lượng xe bán ra tại khu vực châu Mỹ đạt 3.465 chiếc, tăng 9% so với năm 2022. Video: Giới thiệu siêu xe off-road Lamborghini Huracan Sterrato.

