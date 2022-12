Lamborghini Huracan Sterrato - siêu xe off-road giới hạn 1.499 chiếc

Chính vì thế, chỉ còn thông số kỹ thuật cụ thể của mẫu siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato 2023 mới này là chưa rõ ràng mặc dù rất được quan tâm, và Lamborghini quyết định công bố toàn bộ những thông tin quan trọng này. Siêu xe Lamborghini Huracan Sterrato 2023 vận hành bằng động cơ V10 hút khí tự nhiên có dung tích 5.2L, sản sinh lượng công suất 602 mã lực (610 PS) tương đương phiên bản EVO RWD, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 565 Nm ngang ngửa với các bản STO và Tecnica. Xe trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp với ly hợp ướt. Khối lượng xe là 1.470 kg, chỉ nặng hơn 48 kg so với bản EVO AWD. Mẫu siêu xe có khả năng đi đa địa hình này chỉ cần 3,4 giây để tăng tốc 0-100 km/h, tuy là thông số rất đáng nể nhưng trên thực tế sẽ thua kém khoảng 0,2-0,4 giây so với các phiên bản Huracan khác. Vận tốc tối đa của xe được giới hạn điện tử ở mức 260 km/h, khá thấp so với mức 322 km/h của toàn bộ các phiên bản Huracan còn lại trong danh mục sản phẩm. Khả năng dừng xe được đảm bảo bởi các đĩa phanh gốm carbon có kích thước 380 mm phía trước và 356 mm phía sau, kết hợp cùng bộ kẹp phanh bằng nhôm liền khối cố định 6 piston phía trước và 4 piston phía sau. Huracan Sterrato từng được giới thiệu lần đầu vào tháng 6/2019 dưới dạng bản dựng đồ họa concept. 5 tháng sau, một chiếc xe thực tế được hoàn thiện với nhiều món "đồ chơi" off-road và số ít các phóng viên chuyên ngành review xe nổi tiếng ở tầm quốc tế đã có cơ hội thử nghiệm nó. Những phản hồi tích cực từ đợt nghiên cứu đó giúp cho Lamborghini tự tin phát triển Huracan Sterrato thành sản phẩm thương mại. So với lúc còn là xe concept, Huracan Sterrato được nâng cấp phần cản sau phong cách Huracan EVO, trong khi cản trước được tinh chỉnh từ chiếc Huracan Performante. Đầu xe trang bị 2 dãy đèn LED, có vẻ như lấy cảm hứng từ các thanh LED-bar thường thấy trên SUV địa hình. Thiết kế thân rộng, thanh giá nóc và khoảng sáng gầm cao hơn so với tiêu chuẩn của siêu xe gầm thấp vẫn là những điểm nổi bật được duy trì từ ý tưởng ban đầu. Về khả năng đi địa hình, tất nhiên không ai kỳ vọng rằng một chiếc siêu xe thế này có thể "băng rừng lội suối" như xe gầm cao đích thực được, mặc dù Huracan Sterrato có khoảng sáng gầm cao hơn 44 mm so với những chiếc Huracan khác và trang bị lốp dầy hơn. Những gì tốt nhất mà xe có thể xử lý được là những con đường mòn, đường đất ở mức "off-road nhẹ" nhờ hệ dẫn động 4 bánh AWD điều khiển điện tử, tích hợp vi sai chống trượt cơ khí có thể tự khóa. Xe được trang bị bộ mâm 19 inch cùng với lốp Bridgestone Dueler AT002, đi được tốt cả trên đường nhựa lẫn đường sỏi đá. Công nghệ runflat thế hệ mới của bộ lốp này cho phép Huracan Sterrato đi được tối đa 80 km với vận tốc cao nhất 80 km/h ngay cả khi bị xì hết hơi. Hệ thống điều khiển tích hợp LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) có thêm một lựa chọn mới là "Rally", tối ưu lực kéo cho điều kiện đường sá trơn trượt, độ bám thấp. Phần nội thất xe đến nay vẫn chưa được Lamborghini công bố cụ thể. Gần như chắc chắn hãng siêu xe Italia sẽ phát triển tông màu mới phù hợp với mục đích sử dụng đa địa hình của Huracan Sterrato, cùng với những yếu tố đồ họa đậm chất off-road trong hệ điều hành. Ngoài ra, chủ sở hữu xe có thể dùng điện thoại thông minh kết nối với xe thông qua app Lamborghini Unica để điều chỉnh từ xa hệ thống đèn nền, điều hòa và màn hình giải trí, cũng như theo dõi thông số vận tốc xe trong trường hợp cho người khác mượn. Sterrato được xác định là phiên bản Huracan cuối cùng trước khi Lamborghini ra mắt dòng sản phẩm thay thế hoàn toàn dòng siêu xe này, dự kiến vào năm 2024 và có thể vận hành bằng hệ truyền động hybrid cắm sạc. Giá xe Huracan Sterrato đang được giấu kín, dù rằng Lamborghini đã tuyên bố rằng họ chỉ sản xuất đúng 1.499 chiếc bắt đầu từ tháng 2/2023. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan Sterrato - siêu xe off-road.

