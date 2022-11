Lamborghini Huracan Sterrato 2023 - siêu xe off-road lần đầu "bát" phố

Lamborghini đã tung ra những bức ảnh được dàn dựng công phu của xe concept có thể vượt mọi địa hình Huracan Sterrato. Tuy nhiên, hãng không hé lộ thêm bất cứ thông tin nào về xe và trong những hình ảnh trước đó, Lamborghini Huracan Sterrato 2023 mới đều bị che kín nhiều chi tiết thiết kế. Thế nhưng, giờ đây, hình ảnh và video ghi lại cảnh Lamborghini Huracan Sterrato chạy thử nghiệm trên đường phố đã được đăng tải. Điều đầu tiên khiến mọi người đều để ý đó là như tất cả các siêu xe khác, Huracan Sterrato trông khá nhỏ bé so với các phương tiện bình thường ở xung quanh. Mặc dù đã được nâng gầm và tăng thêm chiều cao nhưng Lamborghini Huracan Sterrato vẫn thấp hơn so với gầm một chiếc xe tải trên đường phố nước Ý. Kích thước của xe cũng không lớn hơn bao nhiêu so với chiếc Nissan Micra đang chờ đèn đỏ ở bên cạnh. Các bức ảnh cũng cho chúng ta thấy rõ hơn về một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như khe gió trên khoang động cơ, hốc hút gió gắn ở trên nóc và cánh gió đuôi vịt nhỏ bé ở phía sau. Ngoài ra, xe còn có ốp cua lốp hầm hố, theo phong cách xe địa hình. Tiếp theo, trong một video được đăng tải bởi kênh YouTube Varryx, bạn có thể thấy Lamborghini Huracan Sterrato đang rẽ trái ở một khúc cua. Âm thanh bạn nghe thấy trong video chính là tiếng của khối động cơ V10 trên xe. Lamborghini hiện vẫn chưa cho biết Huracan Sterrato sẽ sử dụng loại động cơ nào. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là xe sẽ dùng động cơ V10, dung tích 5.2L như những chiếc Lamborghini Huracan khác. Dẫu vậy, vẫn còn phải chờ xem xe sẽ dùng phiên bản với khả năng tạo ra công suất tối đa 602 mã lực hay sẽ mượn cỗ máy mạnh 631 mã lực của Lamborghini Huracan STO. Khác với những người anh em của mình, Lamborghini Huracan Sterrato bản địa hình được tạo ra để chinh phục mọi cung đường, kể cả đèo núi. Cái tên Sterrato theo tiếng Ý có nghĩa là “bùn đất” và thiết kế của xe cũng được điều chỉnh cho mục đích off-road. Cụ thể, gầm xe được nâng cao thêm 47 mm trong khi mũi xe được làm sắc thêm 1% và góc thoát tăng thêm 6,5%. Chưa hết, Lamborghini còn nới rộng khoảng cách giữa 2 bánh xe đồng trục thêm 30 mm và trang bị bộ la-zăng 20 inch kèm theo một bộ lốp được phát triển đặc biệt. Một số khu vực khác của xe cũng được gia cố, bảo vệ để tăng độ cứng cáp tổng thể cho Huracan Sterrato. Theo dự kiến, Lamborghini sẽ chính thức giới thiệu phiên bản thương mại của Huracan Sterrato tại Art Basel ở Miami, Mỹ, vào ngày 30/11 tới đây. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan Sterrato phiên bản địa hình,

Lamborghini đã tung ra những bức ảnh được dàn dựng công phu của xe concept có thể vượt mọi địa hình Huracan Sterrato. Tuy nhiên, hãng không hé lộ thêm bất cứ thông tin nào về xe và trong những hình ảnh trước đó, Lamborghini Huracan Sterrato 2023 mới đều bị che kín nhiều chi tiết thiết kế. Thế nhưng, giờ đây, hình ảnh và video ghi lại cảnh Lamborghini Huracan Sterrato chạy thử nghiệm trên đường phố đã được đăng tải. Điều đầu tiên khiến mọi người đều để ý đó là như tất cả các siêu xe khác, Huracan Sterrato trông khá nhỏ bé so với các phương tiện bình thường ở xung quanh. Mặc dù đã được nâng gầm và tăng thêm chiều cao nhưng Lamborghini Huracan Sterrato vẫn thấp hơn so với gầm một chiếc xe tải trên đường phố nước Ý. Kích thước của xe cũng không lớn hơn bao nhiêu so với chiếc Nissan Micra đang chờ đèn đỏ ở bên cạnh. Các bức ảnh cũng cho chúng ta thấy rõ hơn về một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như khe gió trên khoang động cơ, hốc hút gió gắn ở trên nóc và cánh gió đuôi vịt nhỏ bé ở phía sau. Ngoài ra, xe còn có ốp cua lốp hầm hố, theo phong cách xe địa hình. Tiếp theo, trong một video được đăng tải bởi kênh YouTube Varryx, bạn có thể thấy Lamborghini Huracan Sterrato đang rẽ trái ở một khúc cua. Âm thanh bạn nghe thấy trong video chính là tiếng của khối động cơ V10 trên xe. Lamborghini hiện vẫn chưa cho biết Huracan Sterrato sẽ sử dụng loại động cơ nào. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là xe sẽ dùng động cơ V10, dung tích 5.2L như những chiếc Lamborghini Huracan khác. Dẫu vậy, vẫn còn phải chờ xem xe sẽ dùng phiên bản với khả năng tạo ra công suất tối đa 602 mã lực hay sẽ mượn cỗ máy mạnh 631 mã lực của Lamborghini Huracan STO. Khác với những người anh em của mình, Lamborghini Huracan Sterrato bản địa hình được tạo ra để chinh phục mọi cung đường, kể cả đèo núi. Cái tên Sterrato theo tiếng Ý có nghĩa là “bùn đất” và thiết kế của xe cũng được điều chỉnh cho mục đích off-road. Cụ thể, gầm xe được nâng cao thêm 47 mm trong khi mũi xe được làm sắc thêm 1% và góc thoát tăng thêm 6,5%. Chưa hết, Lamborghini còn nới rộng khoảng cách giữa 2 bánh xe đồng trục thêm 30 mm và trang bị bộ la-zăng 20 inch kèm theo một bộ lốp được phát triển đặc biệt. Một số khu vực khác của xe cũng được gia cố, bảo vệ để tăng độ cứng cáp tổng thể cho Huracan Sterrato. Theo dự kiến, Lamborghini sẽ chính thức giới thiệu phiên bản thương mại của Huracan Sterrato tại Art Basel ở Miami, Mỹ, vào ngày 30/11 tới đây. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan Sterrato phiên bản địa hình,