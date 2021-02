Siêu xe Ferrari F8 Tributo "khoác áo" bodykit in 3D giá 46.640 USD

1016 Industries, công ty chuyên sản xuất đồ độ cho ôtô, đã giới thiệu đến khách hàng bộ bodykit in 3D dành cho siêu xe Ferrari F8 Tributo. Bộ bodykit này được 1016 Industries đặt tên là Rampante, các chi tiết nâng cấp được in 3D với vật liệu chính là carbon. Dễ dàng nhận thấy các chi tiết của bộ bodykit cho Ferrari F8 Tributo ở phần đầu xe tại cánh lướt gió và lỗ hút khí. Ngoài ra, ốp cụm đèn chính và nắp ca-pô cũng được trang trí thêm carbon. Nhìn từ bên hông, xe được gắn thêm tấm ốp phía dưới giúp chiếc F8 Tributo trông thể thao hơn. Khu vực hốc bánh xe vẫn được giữ nguyên thay vì mở rộng như nhiều bản độ khác.



Đuôi xe của F8 Tributo nhận được nhiều thay đổi nhất với bộ khuếch tán mới, cánh lướt gió carbon và khe thoát gió hình chữ J. Cuối cùng, 1016 Industries trang bị cho bộ bodykit này là ống xả X-pipe.



Chi phí bỏ ra để sở hữu bộ bodykit in 3D này là 46.640 USD. Peter Northrop, giám đốc điều hành 1016 Industries, cho biết bộ bodykit in 3D này là gói độ cần thiết với F8 Tributo, một chiếc xe mang tính biểu tượng của ngành ôtô. Khi tìm kiếm các ý tưởng tạo ra bộ bodykit này, 1016 Industries đã dùng công nghệ in 3D để tạo thành một bộ sản phẩm cho khách hàng.



Tại Việt Nam, giá xe Ferrari F8 Tributo có mức bán ra ước tính khoảng 30 tỷ đồng. "Siêu ngựa" này dùng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9L tương tự 488 Pista. Động cơ đã được tinh chỉnh cho công suất 720 mã lực cùng mô-men xoắn 770 Nm.

Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari F8 Tributo.





1016 Industries, công ty chuyên sản xuất đồ độ cho ôtô, đã giới thiệu đến khách hàng bộ bodykit in 3D dành cho siêu xe Ferrari F8 Tributo. Bộ bodykit này được 1016 Industries đặt tên là Rampante, các chi tiết nâng cấp được in 3D với vật liệu chính là carbon. Dễ dàng nhận thấy các chi tiết của bộ bodykit cho Ferrari F8 Tributo ở phần đầu xe tại cánh lướt gió và lỗ hút khí. Ngoài ra, ốp cụm đèn chính và nắp ca-pô cũng được trang trí thêm carbon. Nhìn từ bên hông, xe được gắn thêm tấm ốp phía dưới giúp chiếc F8 Tributo trông thể thao hơn. Khu vực hốc bánh xe vẫn được giữ nguyên thay vì mở rộng như nhiều bản độ khác.



Đuôi xe của F8 Tributo nhận được nhiều thay đổi nhất với bộ khuếch tán mới, cánh lướt gió carbon và khe thoát gió hình chữ J. Cuối cùng, 1016 Industries trang bị cho bộ bodykit này là ống xả X-pipe.



Chi phí bỏ ra để sở hữu bộ bodykit in 3D này là 46.640 USD. Peter Northrop, giám đốc điều hành 1016 Industries, cho biết bộ bodykit in 3D này là gói độ cần thiết với F8 Tributo, một chiếc xe mang tính biểu tượng của ngành ôtô. Khi tìm kiếm các ý tưởng tạo ra bộ bodykit này, 1016 Industries đã dùng công nghệ in 3D để tạo thành một bộ sản phẩm cho khách hàng.



Tại Việt Nam, giá xe Ferrari F8 Tributo có mức bán ra ước tính khoảng 30 tỷ đồng. "Siêu ngựa" này dùng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9L tương tự 488 Pista. Động cơ đã được tinh chỉnh cho công suất 720 mã lực cùng mô-men xoắn 770 Nm.

Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari F8 Tributo.