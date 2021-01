Ferrari F8 Spider triệu đô ở Việt Nam “tắm nắng” trên phố Sài thành

Số lượng dòng siêu xe Ferrari F8 mới tại dải đất hình chữ S đã có khoảng 4 chiếc, trong đó, chia đều cho 2 phiên bản Coupe và mui trần. Chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider đầu tiên về Việt Nam có màu sơn vàng nhưng số lần lăn bánh trên đường phố khá ít ỏi. Gần đây, chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider màu vàng này đã được chủ nhân cho đi "tắm nắng". Hiện đây là 1 trong 2 chiếc Ferrari F8 Spider đang có mặt tại Việt Nam. Xe còn lại mang ngoại thất màu đỏ và hiện chưa rõ định cư ở đâu. Trong khi đó, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider màu vàng đã có biển số và lăn bánh tại Sài thành. Chỉ sau khoảng 6 tháng ra mắt chiếc siêu xe hoàn toàn mới Ferrari F8, dùng để thay thế dòng xe Ferrari 488, hãng siêu xe Ý lập tức tung ra phiên bản mui trần của dòng xe Ferrari F8 Tributo với tên gọi Ferrari F8 Spider . Những chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider sẽ được sản xuất vào đầu năm 2020 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, hãng xe Ý đã đôi lần điều chỉnh lại kế hoạch giao hàng Ferrari F8 Spider trên toàn cầu. Trong khi một số nước Đông Nam Á có thế mạnh chơi siêu xe như Malaysia, Thái Lan hay Singapore liên tục ra mắt siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider theo diện chính hãng thì một công ty nhập khẩu tư nhân ở Sài thành đã âm thầm đặt mua chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider đầu tiên của một đại lý siêu xe ở Đức để kịp mang xe về nước nhằm bàn giao cho khách hàng của mình đặt mua từ trước. Ở ngoại hình, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider gây ấn tượng với thiết kế khoẻ khoắn tương tự như là phiên bản Coupe, Ferrari F8 Tributo. Điểm khác biệt của hai chiếc xe này đến từ việc mui xếp cứng trên Ferrari F8 Spider có thể đóng hoặc mở mui trong thời gian khoảng 14 giây. Ngoài ra là vách ngăn nhỏ bằng kính nằm ngay giữa hai ghế ngồi của siêu xe Ferrari F8 Spider. Phần mui xếp cứng trên siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider có thể đóng hoặc mở ngay cả khi xe đang lăn bánh, nhưng hãng siêu xe Ý vẫn khuyến khích khách hàng làm điều này khi tốc độ của xe dưới 50 km/h và bầu trời nhẹ gió. Điều này giúp chiếc mui xếp cứng của siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider hoạt động hoàn hảo hơn. Việc thêm vào phần mui xếp cứng khiến chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider nặng hơn biến thể mui cứng là Ferrari F8 Tributo khoảng 70 kg. Tuy nhiên, Ferrari F8 Spider vẫn nhẹ hơn người tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đến tận 20 kg. Bên cạnh trọng lượng được giảm cân, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider đầu tiên về Việt Nam còn sở hữu thiết kế khí động học tốt và hiệu quả hơn 10% so với mẫu xe tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đã có 3 chiếc về nước trước đó. Hốc gió S-Duct trên dòng siêu xe Ferrari F8 lấy cảm hứng từ xe Công thức 1 giống như Ferrari 488 Pista sở hữu. Tuy nhiên, hốc gió S-Duct trên Ferrari F8 Spider đã được hãng siêu xe Ý thiết kế lại giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 15% so với "đàn anh" 488 Spider. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, Ferrari F8 Spider có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong thời gian chỉ 2,9 giây, 0 đến 200 km/h trong 8,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h khi mở mui và 340 km/h khi mui được đóng kín. Theo nhiều nguồn tin, giá xe Ferrari F8 về Việt Nam không dưới 1 triệu USD chưa bao gồm chi phí ra biển trắng. Video: Khám phá chi tiết Ferrari F8 Tributo đầu tiên tại Việt Nam.

