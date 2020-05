Thêm "siêu ngựa” Ferrari F8 Tributo hơn 30 tỷ sắp về Việt Nam

Mới đây, một đơn vị chuyên nhập khẩu xe tư nhân trong nước đã cho biết phía doanh nghiệp này đang có sẵn một chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo màu xanh dương trong kho tại Mỹ. Nếu khách hàng có nhu cầu, thời gian vận chuyển xe về nước kể từ ngày ký hợp đồng chỉ là 25 ngày nếu đi bằng đường hàng không và 45 ngày nếu đi bằng đường biển. Mức giá dự kiến cho siêu phẩm nước Ý là khoảng từ 890.000 USD - 1,3 triệu USD (khoảng 21 - 31 tỷ đồng), tuỳ vào trang bị đi kèm. Về thiết kế ngoại thất, cũng giống như "đàn anh" 488 Pista, Ferrari F8 Tributo mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế "S-Duct" với họng hút gió trước lấy cảm hứng từ xe đua F1, giúp tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với mẫu xe tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng Full-LED nằm ngang thanh mảnh, gọn gàng hơn, các khe hút gió mới đặt ngay bên trên giúp cải thiện luồng khí trong vòm bánh xe trước.Siêu phẩm Ferrari F8 Tributo có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.611 x 1.979 x 1.206 mm, dài hơn 43mm, rộng hơn 27mm và thấp hơn 7mm so với mẫu xe tiền nhiệm 488 GTB. Đặc biệt, nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến và các vật liệu hiện đại mà F8 Tributo nhẹ hơn những 55kg so với 488 Pista, F8 chỉ nặng 1.330kg. Cùng với các con số kích thước mới, thân xe của Ferrari F8 Tributo đã được cải thiện 10% hiệu quả khí động học so với 488 GTB. Ở phía sau, nắp động cơ của F8 Tributo lại gợi nhớ đôi chút tới huyền thoại F40. Cụm đèn hậu là loại hai cặp đèn tròn mỗi bên đặc trưng của thương hiệu. Xe được trang bị phiên bản mới của hệ thống kiểm soát áp suất phanh ở kẹp phanh Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) có thể kích hoạt lần đầu khi xe ở chế độ RACE, trước khi tham gia một cuộc đua tốc độ nào đó Tương tự 488 Pista, thân xe khí động học của F8 Tributo được Ferrari phát triển trực tiếp trên đường đua. Vì vậy mà xe có một số tính năng giống như siêu xe đua, có thể kể đến như bộ tản nhiệt mạnh mẽ phía trước hay khe hút gió làm mát động cơ đặt ở hai bên của cánh lướt gió thay vì hai bên sườn. Không gian cabin của F8 Tributo cũng có bố cục tập trung vào người lái, mọi yếu tố của bảng táp-lô, ốp cửa hai bên và cụm điều khiển trung tâm đã được thiết kế. Các điểm nổi bật mới của F8 Tributo gồm có giao diện HMI mới, vô lăng đa chức năng mới và màn hình cảm ứng 7 inch bên phía hành khách. Cuối cùng và cũng là yếu tố đáng chú ý nhất của F8 Tributo chính là khối động cơ tăng áp kép V8 3,9 lít mạnh mẽ nhất mà Ferrari từng sản xuất. Thực tế, đây vẫn là loại dùng trên 488 GTB nhưng đã được cải tiến rất nhiều để F8 Tributo có tới 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770Nm. F8 Tributo chỉ cần 2,9 giây để chạy nước rút từ 0 - 100 km/h, 7,8 giây để tăng tốc từ 0 - 200 km/h, trước khi cán tốc độ tối đa 340 km/h. Video: Ngắm siêu xe Ferrari F8 Tributo màu xanh tuyệt đẹp.

