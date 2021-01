Sedan điện hạng sang - Hồng Kỳ E-QM5 2022 chính thức ra mắt

Thương hiệu Hồng Kỳ nổi tiếng của Trung Quốc đang có sự quay trở lại mạnh mẽ bằng những mẫu xe mang thiết kế cùng công nghệ tân tiến mới sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trên thị trường. Tiếp tục đà ra mắt sản phẩm thế hệ mới kể từ năm 2018, Hồng Kỳ E-QM5 2022 mới đã chính thức ra mắt công chúng tại triển lãm Haikou International New Energy Vehicle and Connected Mobility Show. Trước đây được đặt mã hiệu E111, E-QM5 là một mẫu sedan điện táo bạo với phần đầu xe trông rất ấn tượng. Vì là xe điện, mẫu xe mới này sử dụng lưới tản nhiệt kín với các sọc crôm trang trí tạo hình thác nước. Ở hai bên lưới tản nhiệt, cụm đèn pha mang thiết kế phân chia với hình thù đặc biệt độc đáo. Hồng E-QM5 hoàn toàn mới cũng có một vật trang trí mũi xe, nhưng nó có màu bạc chứ không phải màu đỏ như mọi mẫu xe Hồng Kỳ khác. Sườn xe điện mới vẫn duy trì hình dáng tiêu chuẩn của một chiếc sedan. Trên mép trên của khung cửa sổ là một đường viền mạ crôm độc đáo, và phần trụ C kéo dài về phía sau, tạo nên một đuôi xe ngắn. Cụm đèn hậu lớn ở phía sau xe cũng mang lại một số hiệu ứng hình ảnh cá tính cho Hồng Kỳ E-QM5. Vì là xe điện, vậy nên đuôi xe không hề có các ống pô truyền thống. Bố cục gọn gàng của xe tiếp tục được phản ánh bằng không gian nội thất đơn giản, kết hợp với các tấm ốp trang trí vân gỗ và ghế bọc da sang trọng. Trên mặt táp lô là sự hiện hiện của một bảng đồng hồ cỡ lớn và một màn hình cảm ứng trung tâm nằm nổi, vô lăng xe là dạng 3 chấu lớn tích hợp một số nút bấm công năng. Hành khách ngồi phía sau sẽ có các nút điều khiển tiện ích trên bệ tì tay trung tâm và ghế đơn lẻ với chỗ duỗi chân thoải mái. Hồng kỳ E-QM5 được chế tạo trên một khung gầm xe điện chuyên dụng mới. Nó có trục cơ sở dài 2.990 mm. Động lực đến từ một mô tơ điện công suất 190 mã lực, trong khi cự li di chuyển sẽ là khoảng 431 km theo chu kỳ NEDC. Mẫu sedan điện đẹp mắt này sẽ chính thức được bán ở thị trường Trung Quốc vào tháng 3 tới. Giá xe Hồng Kỳ E-QM5 2022 chưa được tiết lộ. Video: Chi tiết xe sedan điện hạng sang Hồng Kỳ E-QM5 mới.

