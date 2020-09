Hồng Kỳ H9+ 2020, xe siêu sang cho đại gia Trung Quốc

Trong Lễ hội Hồng Kỳ lần thứ 2 được tổ chức tại Trung Quốc vào hồi tháng 7 năm nay, người ta đã bất ngờ bắt gặp phiên bản sang trọng hơn của mẫu sedan cỡ trung H9. Đến nay, trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020, thương hiệu "xe quốc dân" đã chính thức giới thiệu mẫu xe này dưới cái tên Hồng Kỳ H9+ 2020 mới hay H9 Plus. So với H9 tiêu chuẩn, mẫu xe sang Hồng Kỳ H9+ 2020 sở hữu chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 200 mm. Như vậy, các kích thước cơ bản của mẫu xe này bao gồm chiều dài 5.137 mm, chiều rộng 1.904 mm, chiều cao 1.493 mm và chiều dài cơ sở 3.260 mm. Với chiều dài cơ sở này, Hồng Kỳ H9+ 2020 xứng đáng được xếp vào phân khúc sedan cỡ lớn thay vì cỡ trung như H9 thông thường. Chiếc Hồng Kỳ H9+ xuất hiện trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 được sơn phối 2 màu đỏ và trắng vô cùng nổi bật. Trong đó, nửa thân dưới của xe được sơn màu đỏ, kết hợp cùng những chi tiết ngoại thất mạ crôm sáng bóng, toát lên vẻ "sang chảnh". Những khu vực còn lại như nắp ca-pô, nóc, nắp cốp sau, các cột, vỏ gương ngoại thất và một phần của sườn xe được sơn màu trắng. Ngoài ra, Hồng Kỳ H9+ 2020 còn được trang bị bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 20 inch mới. Bộ vành này càng làm tôn thêm dáng dấp của Hồng Kỳ H9 phiên bản kéo dài đồng thời tạo điểm nhấn riêng để người tiêu dùng có thể phân biệt giữa 2 xe. Kích thước bổ sung của Hồng Kỳ H9+ 2020 tập trung chủ yếu ở khu vực cột B. Để trang trí thêm cho xe, hãng Hồng Kỳ còn trang bị cột B mạ crôm sáng bóng, đi kèm logo riêng như nhấn mạnh đây là phiên bản sang trọng hơn. Những chi tiết thiết kế còn lại của Hồng Kỳ H9+ 2020 gần như không khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Xe cũng đi kèm lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan dọc mạ crôm sáng bóng theo phong cách Rolls-Royce và gợi liên tưởng đến thác nước. Ở chính giữa lưới tản nhiệt là đường kẻ màu đỏ kéo dài lên nắp ca-pô - biểu tượng mới của xe Hồng Kỳ. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Matrix LED có thiết kế dài và thanh mảnh, mang đến vẻ hiện đại cho mẫu ô tô Trung Quốc này. Dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế hình chữ L ngược ôm trọn lấy cụm đèn pha. Bên dưới đèn pha là đèn sương mù trước nằm dọc và hốc gió kéo dài hết chiều rộng của đầu xe. Chưa hết, Hồng Kỳ H9+ 2020 còn được trang bị dải đèn nối 2 đèn pha với nhau và bao quanh lưới tản nhiệt, tạo hiệu ứng ấn tượng trong đêm. Bên sườn xe, ngoài bộ vành cỡ lớn, Hồng Kỳ H9+ 2020 còn có khe gió nằm sau chắn bùn trước. Viền khe gió này nối liền với nẹp mạ crôm trang trí bên dưới cửa, kéo dài tới bánh sau, gợi liên tưởng đến phong cách xe BMW. Thêm vào đó là tay nắm cửa có thể "thò ra, thụt vào" không chỉ hiện đại mà còn mang đến thiết kế liền mạch cho sườn xe. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ thấy cụm đèn hậu nằm dọc, được thiết kế với cảm hứng từ Thiên An Môn, và nối với nhau bằng một dải đèn ở giữa. Trên dải đèn nằm giữa đèn hậu này còn có một thanh mạ crôm, vừa tạo sự sang trọng vừa khiến đuôi xe trông bề thế và rộng hơn. Trên cản va là một thanh mạ crôm nằm ngang, ngăn cách đèn phản quang và 2 đầu ống xả giả hình thang ngược. Bên trong Hồng Kỳ H9+ 2020 là không gian nội thất chỉ có 4 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia tách riêng với nhau ở phía sau. Với kích thước lớn hơn, Hồng Kỳ H9+ 2020 hứa hẹn sẽ mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn cho người dùng, nhất là hành khách ở hàng ghế sau. Nội thất của Hồng Kỳ H9+ 2020 được bọc da toàn bộ và phối 2 màu tương phản giống ngoại thất. Tương tự H9 thông thường, Hồng Kỳ H9+ 2020 cũng có màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 12 inch cũng như ghế sau được trang bị tính năng sưởi, mát-xa và đệm bắp chân chỉnh điện. Nằm giữa 2 ghế sau là bệ tì tay trung tâm tích hợp cụm điều khiển dành cho hành khách. Tựa đầu ghế còn được thêu logo riêng giống trên cột B bên ngoài xe. Chưa hết, Hồng Kỳ H9+ 2020 còn có thảm sàn màu đỏ và 2 ly champagne trên xe. Để hành khách có những giây phút thư giãn trong xe, hãng Hồng Kỳ đã trang bị hệ thống âm thanh Bose cho H9 với công nghệ giảm tiếng ồn và hệ thống tỏa hương thơm như những chiếc ôtô hạng sang của Mercedes-Benz hay BMW. Hiện giá xe Hồng Kỳ H9+ 2020 vẫn chưa được công bố. Chắc chắn rằng giá của xe sẽ cao hơn con số khởi điểm 309.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,03 tỷ đồng) của Hồng Kỳ H9. Video: Giới thiệu xe sedan hạng sang Hồng Kỳ H9 thế hệ mới.

