Sẽ phân loại kích thước ôtô để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. 

Nghiên cứu của T&E cũng cho thấy trong số 100 mẫu xe bán chạy nhất năm 2023, 52% số xe bán ra quá rộng so với chỗ đỗ xe trên đường tối thiểu được chỉ định (180 cm) ở các thành phố lớn, bao gồm London, Paris và Rome. Bãi đậu xe ngoài đường giờ đây trở nên chật hẹp ngay cả đối với những chiếc xe mới trung bình (rộng 180 cm), trong khi những chiếc SUV hạng sang cỡ lớn không còn phù hợp. Với chiều rộng khoảng 200 cm, những chiếc SUV hạng sang cỡ lớn để lại quá ít không gian cho hành khách lên xuống xe.

Bất chấp việc các đô thị ngày càng trở nên chật chội hơn, các mẫu SUV hạng sang ngày càng được mở rộng kích thước. Chẳng hạn, Land Rover Defender đã tăng 20,6 cm so với phiên bản trước đó, BMW X5 tăng 6 cm chỉ trong sáu năm và Volvo EX90 tăng 4,1 cm so với XC90. Không chỉ các mẫu xe cỡ lớn mà xu hướng mở rộng kích thước còn được các nhà sản xuất áp dụng đối với các mẫu xe vừa và nhỏ. Do đó, hầu hết các mẫu xe thế hệ mới đều có kích thước to hơn nhiều so với đời cũ.