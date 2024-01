Suzuki Jimny 5 cửa chốt giá từ 681 triệu đồng tại Đông Nam Á

Tại triển lãm Ô tô Singapore 2024 diễn ra cách đây không lâu, hãng Suzuki đã mang mẫu xe Jimny 5 cửa đến trưng bày. Tuy nhiên, thị trường đầu tiên có thể mua mẫu xe này lại là Philippines. Vào ngày 25/1/2024 vừa qua, Suzuki Jimny 5 cửa 2024 đã chính thức ra mắt và công bố giá bán. Tại thị trường này, xe có tổng cộng 3 phiên bản là GL MT, GLX AT và GLX AT sơn 2 màu, giá xe Suzuki Jimny 5 cửa 2024 dao động từ 1,558 - 1,708 triệu Peso (khoảng 681 - 746 triệu đồng). Như vậy, so với giá bán dự kiến của Suzuki Jimny 3 cửa tại Việt Nam, phiên bản 5 cửa ở Philippines rẻ hơn đáng kể.Suzuki Jimny tại Việt Nam bản 3 cửa dự kiến có giá khởi điểm từ 789 triệu đồng. Suzuki Jimny 5 cửa dành cho thị trường Philippines được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Xe nhắm đến những khách hàng muốn mua SUV việt dã rộng hơn Suzuki Jimny 3 cửa nhưng vẫn giữ được khả năng chạy đường khó khi cần. So với bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa đương nhiên có kích thước lớn hơn. Cụ thể, mẫu xe này có chiều dài 3.820 mm và chiều dài cơ sở 2.590 mm. Nói cách khác, chiều dài của xe nhỉnh hơn 170 mm và chiều dài cơ sở tăng 340 mm so với Suzuki Jimny 3 cửa. Trong khi đó, chiều rộng giữ ở mức 1.645 mm và chiều cao giảm 5 mm xuống còn 1.720 mm. Cũng theo hãng Suzuki, Jimny 5 cửa sở hữu chiều cao gầm 210 mm, góc tiếp cận 36 độ, góc vượt đỉnh dốc 24 độ và góc thoát 47 độ. Cũng như bản 3 cửa, xe được trang bị vành hợp kim 15 inch, nằm trong lốp 195/80. Ngoài ra, Suzuki Jimny 5 cửa còn được trang bị đèn pha LED tiêu chuẩn ở bản GLX. Đèn pha LED này còn có tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu cao/thấp. Trong khi đó, bản GL tiêu chuẩn chỉ có đèn pha Halogen. Kích thước lớn hơn không chỉ giúp xe có thêm 2 cửa bên sườn mà còn tăng thể tích khoang hành lý. Thể tích chứa đồ của mẫu xe này đạt 211 lít khi dùng cả hai hàng ghế. Nếu muốn tăng thể tích khoang hành lý lên 332 lít, người dùng có thể gập hàng ghế sau với tỷ lệ 50:50. Bên trong Suzuki Jimny 5 cửa là không gian nội thất không khác nhiều so với phiên bản 3 cửa. Tuy rộng hơn nhưng xe cũng chỉ có nội thất 4 chỗ ngồi. Tương tự phiên bản 3 cửa, Suzuki Jimny 5 cửa cũng có vô lăng tích hợp phím chỉnh âm lượng, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin nhỏ với thiết kế cổ điển Màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống âm thanh 4 loa. Ngoài ra, bản GLX cao cấp còn có thêm ghế bọc da, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, điều hòa tự động và gương chiếu hậu tự động gập. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Jimny 5 cửa là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136 Nm, dùng chung với Suzuki XL7 đang bán ở Việt Nam. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro. Hệ dẫn động của xe có chế độ 2H (2WD High), 4H (4WD High) và 4L (4WD Low). Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Bản GLX sẽ có tổng cộng 6 túi khí thay vì 2. Tại thị trường Philippines, xe có các màu sơn ngoại thất như xanh lục, xanh dương, trắng và xám. Màu đỏ - nóc đen và trắng ngà - nóc đen chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Video: Chi tiết Suzuki Jimny 5 cửa tại Đông Nam Á.

