Rolls-Royce Phantom của Trịnh Văn Quyết bất ngờ được “cò lái” rao bán giá sốc

Vào ngày 16/05/2023, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire của Trịnh Văn Quyết đã trải qua lần đầu giá thứ 7 sau 6 lần trước đều không có ai dòm ngó. Đến thời điểm này, thông tin về buổi đấu giá có thành hay bất thành vẫn chưa được phía Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam chia sẻ với giới truyền thông. Tuy nhiên, mới đây, chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng lại bất ngờ hot trở lại trên mạng xã hội. Cụ thể, 1 người chuyên mua bán xe đắt tiền ở Hà Nội đã chào bán chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire lên sàn xe cũ Hà Nội đã khiến không ít người bất ngờ. Động thái này đang làm nhiều người tò mò không biết lần đầu giá thứ 7 diễn ra vào ngày 16/05/2023 của chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire độc nhất Việt Nam có kết quả ra sao, nếu thành công, có phải do 1 công ty nhập khẩu xe nào đó đã trúng thầu và đến nay, lại rao bán tiếp với mức giá từ 2x tỷ đồng (khoảng 26 tỷ đồng). Ở lần đấu giá gần đây nhất, ngân hàng OCB chỉ công bố giá khởi điểm cho chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng này chỉ từ 16,6 tỷ đồng. Trong khi đó, đơn vị đang nắm giữ và rao bán chiếc xe này trên sàn xe cũ Hà Nội lại chào bán đến 26 tỷ đồng, chênh lệch 9,4 tỷ đồng. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng này được mang ra đấu giá lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái với giá khởi điểm 28,025 tỷ đồng, ai muốn tham dự phải cọc 5,6 tỷ đồng nhưng đến quá hạn cọc, không có ai hứng thú xuống tiền khiến ngân hành OCB phải giảm giá để mang xe ra đấu giá lần thứ 2. Ở lần tổ chức đấu giá thứ 2 vào ngày 6/12/2022, chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng giảm giá 2,8 tỷ đồng, với giá khởi điểm từ 25,2 tỷ đồng. So với lần đầu, ai muốn tham dự phải cọc số tiền 5 tỷ đồng nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Lần đấu giá thứ 3, thứ 4 của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire cũng không thành công dù giá khởi điểm đã được điều chỉnh tương ứng 22,7 tỷ đồng và 20,43 tỷ đồng. Đến lần đấu giá thứ 5 và 6, giá khởi điểm đã thấp hơn 20 tỷ đồng, cụ thể, lần thứ 5 là 19,4 tỷ đồng và 18,44 tỷ đồng cho lần thứ 6, nhưng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng vẫn không có ai "dạm hỏi". Như vậy, tổng cộng chiếc xe độc bản này đã giảm đến 11,4 tỷ đồng sau 6 lần đấu giá bất thành. Được phát triển dựa trên một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II nhưng mẫu xe Phantom Lửa thiêng của ông Trịnh Văn Quyết vẫn có điểm nhấn riêng ở bên ngoài để người xem nhìn vào đủ biết đây là xe độc nhất thế giới, đó là chi tiết hình trống đồng Đông Sơn cùng với hình ảnh 18 con hạc, tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng tại Việt Nam. Ngoài ra, điểm nhấn ở bên ngoài chiếc xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire còn có ngoại thất được sơn 2 màu là đỏ Madeira và nửa trên được hoàn thành với tông vàng Sunrise. Màu sắc này là đặc trưng cho một số xe Rolls-Royce Phantom được cá nhân hóa trước đó. Cuối cùng chính là việc phủ lên logo Spirit of Ecstasy lớp mạ vàng bắt mắt. Tiến vào bên trong khoang lái, hình ảnh 18 con chim hạc được vẽ thủ công xuất hiện bên hông thành cửa, biểu tượng trống đồng hay hình người nhảy múa cũng góp mặt bên trong khoang lái chiếc Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng có một không hai trên thế giới của đại gia Việt. Cuối cùng là chi tiết trần sao chỉ xuất hiện ở hàng ghế sau, nơi mà ông chủ của xe có thể ngước lên ngắm mỗi ngày, bất kỳ là ban ngày hay đêm tối, và logo Đông Sơn trên bậc cửa hay bảng táp lô, trước mặt ghế phụ như 1 cách nhắc nhở đây là Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng. Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của ông Trịnh Văn Quyết vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Chiếc xe siêu sang này mất khoảng thời gian 6,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Tại thời điểm bàn giao xe cho Chủ tịch FLC, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire có giá đồn đoán trên 51 tỷ đồng, một con số không tưởng cho xe ôtô tại thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, đây không phải là chiếc xe đắt nhất trong bộ sưu tập xe của ông Trịnh Văn Quyết. Video: Chi tiết Rolls-Royce Phantom Sacred Fire siêu sang.

