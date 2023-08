Rolls-Royce Droptail cho giới siêu giàu có giá hơn 585 tỷ đồng

Trong sự kiện Monterey Car Week 2023 diễn ra tại bang California, Mỹ, bộ phận Coachbuild của hãng Rolls-Royce đã chính thức vén màn mẫu xe siêu sang giới hạn số lượng mới mang tên Droptail. Theo hãng xe sang Anh quốc, chỉ có đúng 4 chiếc Rolls-Royce Droptail 2024 siêu sang được sản xuất và bán ra trên toàn cầu. Xe xuất hiện trong sự kiện Monterey Car Week 2023 là chiếc đầu tiên và có tên riêng La Rose Noire. Đúng như tên gọi, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail siêu sang được lấy cảm hứng thiết kế từ loại hoa hồng nước Pháp có tên Black Baccara. Đây cũng là loài hoa yêu thích của mẹ chủ xe. Để phù hợp với tên gọi, Rolls-Royce La Rose Noire Droptail được sơn màu đỏ độc đáo. Màu sơn này được pha chế sao cho giống màu đen nhưng lại có ánh đỏ khi ra nắng. Hãng Rolls-Royce đã tạo ra màu sơn này bằng cách kết hợp 2 màu đỏ có tên True Love và Mystery. Ngoài màu sơn, mẫu xe siêu sang Rolls-Royce La Rose Noire Droptail còn sở hữu ngoại hình không giống những mẫu xe Rolls-Royce khác. Điều này được thể hiện qua khu vực đuôi xe với cụm đèn hậu chưa từng được dùng cho bất kỳ mẫu ôtô Rolls-Royce nào trước đây. Bên cạnh đó, xe còn có cánh gió phong cách và nắp che bắt mắt ở khu vực chứa mui xe phía sau khoang hành khách. Rolls-Royce Droptail được trang bị mui cứng làm bằng sợi carbon, tích hợp kính đổi màu và có thể đóng/mở tùy ý. Trái ngược với phía sau, khu vực đầu xe của Droptail không khác biệt nhiều so với xe Rolls-Royce thông thường. Tại đây, xe cũng có lưới tản nhiệt thác nước mạ crôm cỡ lớn và đèn pha LED thanh mảnh, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, thân vỏ bên sườn được thiết kế khá mượt mà. Tương tự ngoại thất, nội thất của Rolls-Royce La Rose Noire Droptail cũng có tông màu chủ đạo là đỏ. Thương hiệu Anh quốc miêu tả nội thất là "chi tiết đáng chú ý nhất" của xe. Rolls-Royce đã mất gần 2 năm để hoàn thiện không gian bên trong xe. Mặt táp-lô của Rolls-Royce La Rose Noire Droptail được ốp từ 1.603 mảnh gỗ màu đen với họa tiết trang trí gợi liên tưởng đến hình ảnh cánh hồng rơi. Ghế của xe được bọc da màu đỏ True Love phối đỏ Mystery. Thêm vào đó là đồng hồ báo giờ do hãng Audemars Piguet chế tạo riêng cho xe với kích thước 43 mm. Đồng hồ có thể tháo khỏi mặt táp-lô chỉ bằng cách bấm nút. Người dùng có thể lắp thêm dây vào đồng hồ để đeo lên tay. Chưa dừng ở đó, chủ xe còn yêu cầu hãng Rolls-Royce trang bị bàn uống rượu champagne cho xe, đi kèm cả ly cao bằng pha lê chế tạo thủ công và khay phục vụ rượu. Người dùng có thể lấy bàn uống rượu champagne ra khỏi xe chỉ bằng cách bấm nút. Khác với 2 mẫu xe siêu đắt khác của Rolls-Royce là Sweptail và Boat Tail, Droptail không được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Architecture of Luxury của Cullinan, Ghost hay Phantom. Thay vào đó, mẫu xe này được ra đời dựa trên khung gầm liền khối mới được làm từ thép, nhôm và sợi carbon.Dù thay đổi khung gầm nhưng Rolls-Royce Droptail vẫn dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L quen thuộc. Động cơ tạo ra công suất tối 593 mã lực và mô-men xoắn cực đại 840 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian dưới 5 giây và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Hiện hãng xe sang Anh quốc chưa hé lộ danh tính chủ xe và giá xe Rolls-Royce Droptail 2024. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, mẫu xe siêu sang này có giá lên đến 25 triệu USD (tương đương khoảng 585 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Rolls-Royce La Rose Noire Droptail siêu sang.

