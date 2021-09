Rộ tin đồn siêu xe McLaren Elva sắp về đến Việt Nam

Gần đây, giới mê xe trong nước đã có dịp xôn xao trước thông tin siêu phẩm không mui, không kính chắn gió - McLaren Elva hàng hiếm sắp xuất hiện tại dải đất hình chữ S. Chuyện không có gì lùm xùm nếu như một số người cho rằng những chiếc siêu xe không kính chắn gió như McLaren Elva sẽ không thể về đến Việt Nam. Lý do những người này đưa ra là Cục đăng kiểm sẽ không cho phép 1 chiếc xe không có kính chắn gió lưu thông, ngay cả khi chiếc ô tô chỉ bị nứt kính chắn gió cũng không được xét đăng kiểm. Chính vì điều này mà dân mạng đã tranh cãi gay gắt về sự xuất hiện của siêu phẩm McLaren Elva tại Việt Nam. Những hình ảnh do 1 người chuyên mua bán siêu xe ở TP. HCM chia sẻ cho thấy, chiếc xe McLaren Elva này sở hữu màu sơn rất đẹp với bộ áo đen nhám cùng các sọc màu cam và do xe không có kính chắn gió cũng như mui xe nên để lộ ra nội thất phủ trong sắc cam nổi bật. Dòng siêu xe Elva của hãng xe McLaren được ra mắt vào năm ngoái và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các đại gia trên thế giới với thiết kế không có kính chắn gió, không mui cũng như cửa sổ và kính phía sau. Ngoài ra, McLaren Elva chính là siêu xe nhẹ nhất của hãng xe Anh quốc này khi chỉ có cân nặng dưới 1,3 tấn. Đáng quan tâm hơn là việc số lượng sản xuất của xe McLaren Elva liên tục bị thay đổi, ban đầu, hãng McLaren cho biết sẽ cho ra đời tổng cộng 399. Tuy nhiên, sau đó McLaren đã thông tin đến giới truyền thông rằng chỉ sản xuất 299 chiếc xe Elva, tức giảm 100 chiếc so với công bố ban đầu. Đến hiện tại, hãng siêu xe Anh quốc cho biết chỉ tạo ra đúng 149 chiếc siêu xe McLaren Elva trên toàn thế giới dành cho các khách hàng để tạo sự độc lạ cũng như mang tính sưu tầm cao hơn. Sau 1 năm ra mắt dòng siêu xe McLaren Elva 4 không là không kính chắn gió phía trước và sau, không cửa sổ và không mui, mẫu xe này đã được bớt đi 1 không khi chính thức sở hữu kính chắn gió phía trước. Thời gian giao xe McLaren Elva có kính lái là cuối năm nay nhưng 1 số thị trường quan trọng của hãng đã có xe để trải nghiệm. Giá xe McLaren Elva bản 4 không bắt đầu từ 1,425 triệu Bảng Anh, tương đương 46,6 tỷ đồng. Siêu xe triệu đô McLaren Elva sở hữu khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như xe McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh. Động cơ tạo ra công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép, giúp McLaren Elva có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây và đến 200 km/h trong 6,7 giây. Ở phiên bản không kính lái, xe được trang bị hệ thống kiểm soát khí lưu thông minh (AAMS) giúp không khí đi ngược lên trên, qua khoang lái của xe và thoát ra ở khe gió trên nắp ca-pô với vận tốc cao giúp người ngồi trong xe không bị khó chịu. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Elva không kính chắn gió.

Gần đây, giới mê xe trong nước đã có dịp xôn xao trước thông tin siêu phẩm không mui, không kính chắn gió - McLaren Elva hàng hiếm sắp xuất hiện tại dải đất hình chữ S. Chuyện không có gì lùm xùm nếu như một số người cho rằng những chiếc siêu xe không kính chắn gió như McLaren Elva sẽ không thể về đến Việt Nam. Lý do những người này đưa ra là Cục đăng kiểm sẽ không cho phép 1 chiếc xe không có kính chắn gió lưu thông, ngay cả khi chiếc ô tô chỉ bị nứt kính chắn gió cũng không được xét đăng kiểm. Chính vì điều này mà dân mạng đã tranh cãi gay gắt về sự xuất hiện của siêu phẩm McLaren Elva tại Việt Nam. Những hình ảnh do 1 người chuyên mua bán siêu xe ở TP. HCM chia sẻ cho thấy, chiếc xe McLaren Elva này sở hữu màu sơn rất đẹp với bộ áo đen nhám cùng các sọc màu cam và do xe không có kính chắn gió cũng như mui xe nên để lộ ra nội thất phủ trong sắc cam nổi bật. Dòng siêu xe Elva của hãng xe McLaren được ra mắt vào năm ngoái và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các đại gia trên thế giới với thiết kế không có kính chắn gió, không mui cũng như cửa sổ và kính phía sau. Ngoài ra, McLaren Elva chính là siêu xe nhẹ nhất của hãng xe Anh quốc này khi chỉ có cân nặng dưới 1,3 tấn. Đáng quan tâm hơn là việc số lượng sản xuất của xe McLaren Elva liên tục bị thay đổi, ban đầu, hãng McLaren cho biết sẽ cho ra đời tổng cộng 399. Tuy nhiên, sau đó McLaren đã thông tin đến giới truyền thông rằng chỉ sản xuất 299 chiếc xe Elva, tức giảm 100 chiếc so với công bố ban đầu. Đến hiện tại, hãng siêu xe Anh quốc cho biết chỉ tạo ra đúng 149 chiếc siêu xe McLaren Elva trên toàn thế giới dành cho các khách hàng để tạo sự độc lạ cũng như mang tính sưu tầm cao hơn. Sau 1 năm ra mắt dòng siêu xe McLaren Elva 4 không là không kính chắn gió phía trước và sau, không cửa sổ và không mui, mẫu xe này đã được bớt đi 1 không khi chính thức sở hữu kính chắn gió phía trước. Thời gian giao xe McLaren Elva có kính lái là cuối năm nay nhưng 1 số thị trường quan trọng của hãng đã có xe để trải nghiệm. Giá xe McLaren Elva bản 4 không bắt đầu từ 1,425 triệu Bảng Anh, tương đương 46,6 tỷ đồng. Siêu xe triệu đô McLaren Elva sở hữu khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít tương tự như xe McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh. Động cơ tạo ra công suất tối đa 804 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền đến cầu sau thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép, giúp McLaren Elva có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây và đến 200 km/h trong 6,7 giây. Ở phiên bản không kính lái, xe được trang bị hệ thống kiểm soát khí lưu thông minh (AAMS) giúp không khí đi ngược lên trên, qua khoang lái của xe và thoát ra ở khe gió trên nắp ca-pô với vận tốc cao giúp người ngồi trong xe không bị khó chịu. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Elva không kính chắn gió.