Ra mắt Hyundai Stargazer X từ 514 triệu đồng, "đối thủ" Mitsubishi Xpander Cross

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023 đang diễn ra, Hyundai đã vén màn phiên bản mới của dòng MPV 7 chỗ Stargazer. Được gọi bằng cái tên X hay Cross, đây chính là phiên bản mang phong cách SUV của Hyundai Stargazer. Có vẻ sự thành công của những mẫu xe như Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz hay Suzuki XL7 đã khiến hãng quyết định ra mắt Hyundai Stargazer X 2024 mới. Ở thị trường Indonesia, Stargazer X có 2 bản trang bị mang tên Style và Prime. Giá xe Hyundai Stargazer X 2024 cho 2 bản trang bị này là 325,6 triệu Rupiah (khoảng 514 triệu đồng) và 336,2 triệu Rupiah (khoảng 531 triệu đồng). Đúng như thông tin và hình ảnh rò rỉ trước đó, Hyundai Stargazer X 2024 nâng cấp sở hữu ngoại hình có nhiều điểm khác biệt so với bản thường. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt có thiết kế thể thao hơn. Bên dưới là cản trước cải tiến với ốp màu bạc bao quanh hốc gió trung tâm có thiết kế dày dặn hơn. Tấm ốp gầm giả bên dưới cản trước cũng hầm hố hơn so với bản thường. Ngoài ra, mẫu MPV lai SUV này còn được bổ sung nắp ca-pô với những đường dập gân nổi bật hơn. Ở khu vực bên sườn, Hyundai Stargazer X có những điểm mới như nẹp bằng nhựa màu đen ở hốc bánh và trên cửa hay baga nóc theo phong cách SUV. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành la-zăng hợp kim với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu mới. Bộ vành này có đường kính 17 inch trong khi Hyundai Stargazer bản thường chỉ dùng mâm 16 inch. Vòng về phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp tem chữ nổi "Stargazer X" trên cửa cốp và ốp màu bạc dày dặn trên cản sau. Chưa hết, cản sau còn có thêm 2 đèn phản quang nằm ngang và hốc gió giả mới. Thay đổi còn lại của Hyundai Stargazer X nằm ở cánh gió mui lớn hơn. Bên trong xe, Hyundai Stargazer X không thay đổi nhiều so với bản thường. Tương tự Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp nhẹ mới ra mắt ở Indonesia vào tháng trước, Stargazer X cũng có thêm ốp đen bóng xung quanh màn hình cảm ứng trung tâm, bảng đồng hồ và khu vực điều khiển điều hòa. Trong khi đó, ghế và vô lăng của xe đi kèm viền chỉ màu đỏ tạo cảm giác thể thao. Đặc biệt, Hyundai Stargazer X còn được trang bị phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold). Bên cạnh đó là hệ thống âm thanh Bose, nút bấm SOS màu đỏ và đèn nội thất dạng LED thay vì đèn Halogen như bản thường. Những trang bị tiện nghi còn lại của Hyundai Stargazer X không khác gì bản thường. Xe cũng có ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 4,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Trong khi đó, danh sách trang bị an toàn của Hyundai Stargazer X có thêm sự xuất hiện của phanh đĩa sau và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau... Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi cũng có trên mẫu xe này. Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Stargazer X không thay đổi so với bản thường. Xe vẫn dùng động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tuy nhiên, khác với bản thường, Hyundai Stargazer X chỉ dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT. Khi mua mẫu xe MPV lai SUV Hyundai Stargazer X 2024 mới, khách hàng Indonesia có thể chọn 1 trong 8 tùy chọn màu sắc là xám, bạc, trắng, đen, đỏ - nóc đen, bạc - nóc đen, trắng - nóc đen và đỏ. Trong đó, 3 màu đỏ - nóc đen, bạc - nóc đen và trắng - nóc đen chỉ dành cho bản Prime cao cấp nhất. Sau Indonesia, Hyundai Stargazer X có thể cũng sẽ được đưa về bán ở Việt Nam và cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander Cross hay Suzuki XL7. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 mới.

