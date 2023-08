Hyundai Stargazer X cao nhất 493 triệu đồng, có bán ở Việt Nam?

Theo kế hoạch, tại triển lãm GIIAS 2023 khai mạc vào ngày 10/8 tới đây tại Indonesia, hãng Hyundai sẽ chính thức vén màn phiên bản mới mang tên X (Cross) của dòng MPV cỡ nhỏ Stargazer. Trước thời điểm trình làng, Hyundai Stargazer X 2024 mới đã bất ngờ xuất hiện tại đại lý. Qua những hình ảnh chụp tại đại lý, có thể thấy mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 quả thực là phiên bản được thiết kế theo phong cách SUV lai MPV, tương tự công thức áp dụng cho những đối thủ như Mitsubishi Xpander Cross, Toyota Veloz và Suzuki XL7. So với phiên bản thường, Hyundai Stargazer X 2024 có nhiều chi tiết ngoại thất khác biệt, đầu tiên phải kể đến lưới tản nhiệt thể thao hơn. Lưới tản nhiệt này được mở rộng so với phiên bản thường vì sự biến mất của 2 nẹp hình chữ "C" ngược bao quanh đèn pha. Do đó, lưới tản nhiệt tạo cảm giác như nối liền với cụm đèn pha LED toàn phần ở hai bên. Tiếp theo đó là cản trước cải tiến với ốp màu bạc dày dặn bao quanh hốc gió trung tâm. Tấm ốp gầm giả bên dưới cản trước có thiết kế hầm hố hơn so với bản thường. Thay đổi tiếp theo của Hyundai Stargazer X 2024 là nẹp bằng nhựa màu đen mới ở hốc bánh, sườn xe và cản sau. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành la-zăng hợp kim với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu mới. Bộ vành này có đường kính 17 inch trong khi Hyundai Stargazer bản thường chỉ dùng mâm 16 inch. Phía sau xe, vẫn là cụm đèn hậu hình chữ "H". Tuy nhiên, xe có thêm tem chữ nổi "Stargazer X" trên cửa cốp và ốp màu bạc dày dặn trên cản sau, tương tự cản trước. Ngoài ra, cản sau còn đi kèm 2 đèn phản quang nằm ngang và hốc gió giả mới. Những thay đổi còn lại của Hyundai Stargazer X 2024 so với bản thường nằm ở baga nóc và cánh gió mui mới. Bên trong xe, Hyundai Stargazer X 2024 không thay đổi nhiều so với bản thường. Tương tự Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp nhẹ mới ra mắt ở Indonesia vào tháng trước, Stargazer X cũng có thêm ốp đen bóng xung quanh màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ. Ngay cả ốp bao quanh các núm chỉnh điều hòa bên dưới cũng được sơn màu đen bóng. Chưa hết, xe còn có thêm phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold) và phanh đĩa sau như bản Hyundai Stargazer bản Prime mới. Theo thông tin rò rỉ, Hyundai Stargazer X 2024 sẽ có 2 phiên bản là GLS 4x2 AT và TOP 4x2 AT. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết, giá xe Hyundai Stargazer X 2024 bản cao nhất là 312 triệu Rupiah (khoảng 493 triệu đồng) ở thị trường Indonesia. Sau Indonesia, Hyundai Stargazer X 2024 có thể cũng sẽ được đưa về bán ở Việt Nam. Video: Đánh giá Hyundai Stargazer tại Việt Nam.

