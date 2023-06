MPV "giá mềm" Hyundai Stargazer X lộ trang bị, từ 324 triệu đồng?

Hyundai đã đăng ký bản quyền thương hiệu Stargazer X trên trang web của Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia hồi tháng 3/2023. Tuy nhiên vào thời điểm đó, hãng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về sự xuất hiện của mẫu MPV cỡ nhỏ này. Đến nay, thông tin về Hyundai Stargazer X 2023 mới đã được nhân viên tư vấn bán hàng ở Indonesia xác nhận. Thông tin đăng ký trên trang web của Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia cho thấy mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X mới sẽ có 2 phiên bản là GLS và TOP. Giá xe Hyundai Stargazer X cũng đã được công bố. Phiên bản GLS 4x2 AT có giá 205 triệu Rupiah (khoảng 324 triệu đồng). Con số tương ứng với phiên bản TOP 4x2 AT là 219 triệu Rupiah (khoảng 346 triệu đồng). Giá bán này chưa bao gồm thuế, phí... Theo tư vấn bán hàng ở Indonesia, thiết kế ngoại thất của Hyundai Stargazer X sẽ có phần khác biệt so với bản thường. Để cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander Cross, Hyundai Stargazer X sẽ được thiết kế theo phong cách SUV để trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Cũng theo người này, một số chi tiết ngoại thất của xe sẽ được ốp nhựa màu đen, gồm: cản trước, sườn xe và cản sau. Trước đó, Hyundai Stargazer X đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử nghiệm trên đường phố ở Indonesia. Mặc dù nhà sản xuất đã nguỵ trang kín mít, nhưng một số chi tiết của xe vẫn lộ ra cho thấy điểm khác biệt. Điển hình như bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch, lớn hơn bản thường với phanh đĩa cho bánh sau. Hyundai Stargazer X còn được trang bị đèn pha LED toàn phần. Bên trong cabin, thiết kế của Hyundai Stargazer X không quá khác biệt so với bản thường. Theo tư vấn bán hàng, xe sẽ có thêm viền đen bóng bao quanh màn hình cảm ứng trung tâm và bảng đồng hồ trên mặt taplo. Trong khi đó, bản đang bán ở Việt Nam được viền màu xám. Ngoài ra, Hyundai Stargazer X còn được bổ sung hệ thống âm thanh Bose, bảng đồng hồ kỹ thuật số giống Creta và phanh tay điện tử. Cuối cùng là hệ thống kết nối BlueLink, cho phép người lái điều khiển một số tính năng của xe từ xa thông qua điện thoại thông minh. Về truyền động, Hyundai Stargazer X nhiều khả năng vẫn dùng động cơ của phiên bản thường. Cụ thể, cung cấp sức mạnh cho mẫu MPV này khối động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Khác với phiên bản thường, Hyundai Stargazer X chỉ dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Video: Hyundai Stargazer X 2023 lộ diện tại Indonesia.

