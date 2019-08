Ra mắt Hyundai Accent 2020, bán ra từ 352 triệu đồng

Để tăng thêm sức cạnh tranh cho Accent, hãng Hyundai đã tung ra phiên bản 2020 của mẫu xe cỡ B này ở thị trường Mỹ. Điểm nhấn của Hyundai Accent 2020 mới ở Mỹ chính là động cơ hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn so với người tiền nhiệm trước đây. Cụ thể, nằm bên dưới nắp capô của mẫu xe sedan Hyundai Accent 2020 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh GDI, dung tích 1,6 lít cũ đã được thay thế bằng loại Smartstream mới. Cũng có dung tích 1,6 lít, động cơ Smartstream này được trang bị hệ thống phun 2 cổng, mô-đun kiểm soát nhiệt và cuộn đánh lửa năng lượng cao. Ngoài ra, động cơ còn có hệ thống thay đổi thời gian đóng mở van biến thiên liên tục. Nhờ những công nghệ trên và hộp số biến thiên vô cấp Smartstream thay cho loại tự động 6 cấp cũ, động cơ mới của Hyundai Accent 2020 tiêu thụ lượng xăng 7,13 lít/100 km nội thành, 5,74 lít/100 km đường trường và 6,53 lít/100 km đường hỗn hợp. Các con số tương ứng của động cơ 1,6 lít cũ trên Hyundai Accent là 8,4 lít/100 km, 6,19 lít/100 km và 7,35 lít/100 km. Đáng tiếc là động cơ mới của Hyundai Accent 2020 không thực sự mạnh mẽ với công suất tối đa ước tính 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 153 Nm. So với động cơ cũ có công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 161 Nm, máy xăng mới thậm chí còn yếu hơn. Ngoài động cơ Smartstream mới, hãng Hyundai không nhắc gì đến những thay đổi khác của Accent 2020. Chỉ biết rằng, mẫu sedan cỡ B này sẽ tiếp tục dùng hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Ở phiên bản 2020, giá của Hyundai Accent tăng 200 USD so với bản cũ, lên mức 15.195 USD (tương đương 352,8 triệu đồng). Phiên bản tiêu chuẩn Accent SE sẽ đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai Accent SE được trang bị màn hình màu cảm ứng 5 inch, camera sau, Bluetooth, kiểm soát hành trình và ghế lái điều chỉnh 6 hướng. Bản SE cao cấp có giá từ 16.295 USD (khoảng hơn 378 triệu đồng). Accent phiên bản SEL có giá 17.550 USD (tương đương 407 triệu đồng) - xe sẽ bao gồm hộp số vô cấp Smartstream, bộ vành hợp kim 15 inch, màn hình thông tin giải trí 7 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto và gương chiếu hậu có thể quan sát điểm mù. Cao cấp nhất là Hyundai Accent bản Limited có giá từ 19.300 USD (khoảng 448 triệu đồng). Phiên bản này đi kèm một số trang bị, tính năng hiện đại như hệ thống cảnh báo trước va chạm, cửa sổ trời chỉnh điện, toàn bộ đèn chiếu sáng bằng LED, bộ vành 17 inch, ghế trước có sưởi ấm và bảng đồng hồ TFT 3,5 inch. Video: Xem chi tiết Hyundai Accent 2020.

Để tăng thêm sức cạnh tranh cho Accent, hãng Hyundai đã tung ra phiên bản 2020 của mẫu xe cỡ B này ở thị trường Mỹ. Điểm nhấn của Hyundai Accent 2020 mới ở Mỹ chính là động cơ hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn so với người tiền nhiệm trước đây. Cụ thể, nằm bên dưới nắp capô của mẫu xe sedan Hyundai Accent 2020 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh GDI, dung tích 1,6 lít cũ đã được thay thế bằng loại Smartstream mới. Cũng có dung tích 1,6 lít, động cơ Smartstream này được trang bị hệ thống phun 2 cổng, mô-đun kiểm soát nhiệt và cuộn đánh lửa năng lượng cao. Ngoài ra, động cơ còn có hệ thống thay đổi thời gian đóng mở van biến thiên liên tục. Nhờ những công nghệ trên và hộp số biến thiên vô cấp Smartstream thay cho loại tự động 6 cấp cũ, động cơ mới của Hyundai Accent 2020 tiêu thụ lượng xăng 7,13 lít/100 km nội thành, 5,74 lít/100 km đường trường và 6,53 lít/100 km đường hỗn hợp. Các con số tương ứng của động cơ 1,6 lít cũ trên Hyundai Accent là 8,4 lít/100 km, 6,19 lít/100 km và 7,35 lít/100 km. Đáng tiếc là động cơ mới của Hyundai Accent 2020 không thực sự mạnh mẽ với công suất tối đa ước tính 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 153 Nm. So với động cơ cũ có công suất tối đa 130 mã lực và mô-men xoắn cực đại 161 Nm, máy xăng mới thậm chí còn yếu hơn. Ngoài động cơ Smartstream mới, hãng Hyundai không nhắc gì đến những thay đổi khác của Accent 2020. Chỉ biết rằng, mẫu sedan cỡ B này sẽ tiếp tục dùng hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Ở phiên bản 2020, giá của Hyundai Accent tăng 200 USD so với bản cũ, lên mức 15.195 USD (tương đương 352,8 triệu đồng). Phiên bản tiêu chuẩn Accent SE sẽ đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Hyundai Accent SE được trang bị màn hình màu cảm ứng 5 inch, camera sau, Bluetooth, kiểm soát hành trình và ghế lái điều chỉnh 6 hướng. Bản SE cao cấp có giá từ 16.295 USD (khoảng hơn 378 triệu đồng). Accent phiên bản SEL có giá 17.550 USD (tương đương 407 triệu đồng) - xe sẽ bao gồm hộp số vô cấp Smartstream, bộ vành hợp kim 15 inch, màn hình thông tin giải trí 7 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto và gương chiếu hậu có thể quan sát điểm mù. Cao cấp nhất là Hyundai Accent bản Limited có giá từ 19.300 USD (khoảng 448 triệu đồng). Phiên bản này đi kèm một số trang bị, tính năng hiện đại như hệ thống cảnh báo trước va chạm, cửa sổ trời chỉnh điện, toàn bộ đèn chiếu sáng bằng LED, bộ vành 17 inch, ghế trước có sưởi ấm và bảng đồng hồ TFT 3,5 inch. Video: Xem chi tiết Hyundai Accent 2020.