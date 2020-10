Ra mắt BMW 330e M Sport mới, gần 1,5 tỷ đồng tại Malaysia

BMW vừa ra mắt BMW 330e M Sport 2020 tại Malaysia. Cách đây không lâu, mẫu xe hybrid này được bắt gặp chạy thử tại tỉnh Putrajaya. Ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2018, BMW 330e thế hệ G20 được bán ra tại châu Âu hồi tháng 8. Là mẫu xe plug-in hybrid (hybrid cắm sạc), BMW 330e thế hệ mới sở hữu động cơ tăng áp B48 4 xy-lanh 2.0L sản sinh công suất 181 mã lực tại 5.000-6.500 vòng/phút. Động cơ điện sản sinh công suất 109 mã lực, tăng 22 mã lực so với động cơ điện trên chiếc 330e đời F30. Khi kết hợp, 2 động cơ chỉ cho ra công suất 248 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm - tương tự thế hệ cũ. Với chế độ XtraBoost, chiếc sedan sẽ tăng thêm 41 mã lực khi tăng tốc. Đi kèm với động cơ vẫn là hộp số tự động 8 cấp ZF Steptronic Sport. Khi kích hoạt chế độ Sport, công suất của xe được đẩy lên 289 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây và tốc độ tối đa ở mức 230 km/h - nhanh hơn 5 km/h so với đời F30. Khi hoạt động ở chế độ thuần điện, 330e có thể di chuyển quãng đường 60 km nhờ gói pin 12 kWh. Vận tốc tối đa của xe ở chế độ này là 140 km/h, nhanh hơn 20 km/h so với đời trước. Trang bị của 330e M Sport tương tự với bản chạy xăng 330i M Sport. Gói M Sport gồm đèn LED thích ứng, kẹp phanh M Sport và bộ mâm hợp kim nhẹ 18 inch 2 tone màu. Ở bên trong, nội thất của 330e tương tự phiên bản M340i xDrive. Nội thất của xe được bọc da Vernasca với 2 tùy chọn màu là đen hoặc nâu Cognac và các chi tiết trang trí bằng nhôm. BMW trang bị cho 330e vô-lăng bọc da của M, hệ thống thông tin giải trí BMW Live Cockpit Professional với màn hình trung tâm 10,25 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ngoài ra, xe cũng sở hữu điều hòa 3 vùng độc lập, dàn âm thanh 10 loa... Đáng chú ý là 330e được trang bị chìa khóa kỹ thuật số, cho phép truy cập vào xe thông qua điện thoại thông minh có kết nối NFC (hiện tại là Samsung). Tuy nhiên, BMW chỉ ưu đãi gói dùng thử 3 tháng, sau đó khách hàng sẽ trả phí cho ứng dụng này. Các công nghệ hỗ trợ gồm phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe, camera lùi... Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất là xanh, cam, trắng, đen và xám. Mẫu xe hybrid này sẽ được lắp ráp nội địa, giá xe BMW 330e M Sport từ 64.600 USD (khoảng gần 1,5 tỷ đồng), đắt hơn 1.300 USD so với đời trước. Video: Xem BMW 330e M Sport 2020 tại Thái Lan.

