Ra mắt "xe xanh" BMW 330e Plug-in hybrid 2020 mới

Phiên bản hybrid plug-in 330e của BMW 3 Series thế hệ mới (G20) lần đầu tiên ra mắt vào tháng 11 năm ngoái và cuối cùng đã được bán ra tại châu Âu. BMW 330e thể thao và hiệu quả hơn so với ‘’người tiền nhiệm’’ F30 nhờ công nghệ BMW eDrive tiên tiến, phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện tăng so 50% đạt 60 km và lượng khí thải giảm hơn 10%. Tương tự 320i, BMW 330e 2020 mới được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) mã B48 2.0 lít tăng áp cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm (giống như 320i). Sử dụng hộp số tự động 8 cấp Steptronic (8 AT) tương tự các phiên bản còn lại. Tuy nhiên, 330e được tăng cường với một động cơ điện tạo ra 80kW (109 mã lực), cho phép sản sinh hệ thống kết hợp là 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Lần đầu tiên, phiên bản plug-in hybrid 330e có thêm tính năng XtraBoost mang lại thêm 30 kW (hoặc 41 kW ở chế độ Sport Mode) nhờ đó mang lại tổng công suất cho xe khoảng 292 mã lực. Tính năng ‘’XtraBoost’’ này là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các biến thể của 330e. Bên cạnh đó, xe sử dụng pin lithium-ion công suất 12 kWh lớn hơn, nhờ đó xe chạy hoàn toàn bằng điện lên tới 66 km. Lắp đặt pin lithium-ion, phiên bản plug-in hybrid phải ‘’hy sinh’’ thể tích khoang hành lý xe từ 480L giảm xuống còn 375L. Điều này có nghĩa là khả năng chuyên chở hàng hóa của plug-in hybrid chỉ giảm đi một chút so với các phiên bản động cơ đốt trong. BMW 330e plug-in hybrid có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng 5,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 230 km/h (mặc dù không rõ những thông số này có đạt được khi sử dụng XtraBoost hay không). Phiên bản plug-in hybrid 330e có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình rất khiêm tốn ở mức 1,7 lít / 100 km. 330e plug-in hybrid chạy bằng điện rất êm chính vì thế BMW đã trang bị loa ngoài để tạo ra âm thành nhằm bảo vệ người đi bộ, đây là trang bị không thể thiếu cho mẫu xe điện-khí-hoá, mặc dù không rõ âm thanh thực sự nghe như thế nào trong cuộc sống thực. Khách hàng tại châu Âu có thể lựa chọn phiên bản hybrid plug-in hầu như toàn bộ danh sách các tùy chọn có sẵn cho BMW 3 Series Sedan mới bao gồm: BMW 330e Advantage, Sport Line, Luxury Line hoặc M Sport. Bên cạnh đó, người mua có thể được đặt các options bao gồm hệ thống treo M thích ứng với hệ thống lái thể thao và phanh M Sport. Trên thực tế, 3 Series phiên bản 330e plug-in hybrid khó có thể được bán ra tại thị trường Việt Nam, hiện tại Thaco BMW – Nhà phân phối xe BMW tại Việt Nam đang phân phối duy nhất một phiên bản 330i với giá bán 2,379 tỷ đồng. Video: Chi tiết BMW 330e Plug-in hybrid 2020 mới.

