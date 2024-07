Porsche Taycan Turbo GT từ 6,3 tỷ đồng tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Tại thị trường Đông Nam Á cụ thể là Malaysia, giá xe Porsche Taycan Turbo GT 2025 có mức khởi điểm lên tới 1,16 triệu RM (khoảng 6,3 tỷ VNĐ) – đắt hơn 100.000 RM so với bản Turbo S. Điểm nhấn của Taycan Turbo GT là khối động cơ mới với sức mạnh cực “khủng”. Cụ thể, Porsche Taycan Turbo GT chạy điện được trang bị hai môtơ điện, công suất tiêu chuẩn 777 mã lực và mô-men xoắn 1.339 Nm. Xe có thể đạt công suất 1.019 mã lực thông qua chế độ mới Attack, hoặc 1.092 mã lực trong 2 giây nhờ chế độ Launch Control. Thông số này đưa Taycan Turbo GT trở thành chiếc Porsche mạnh mẽ nhất của hãng, vượt qua cả huyền thoại 918 Spyder. Không chỉ vậy, khả năng tăng tốc của mẫu siêu xe điện này cũng cực kỳ đáng nể. Theo Porsche, Taycan Turbo GT chỉ mất khoảng 2,3 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và 6,6 giây để đạt tới 200 km/h. Tốc độ tối đa của xe là 290 km/h. Đi kèm với việc tăng công suất, hãng xe Porsche cũng chú trọng tới việc tối ưu hóa trọng lượng của mẫu xe này. Các chi tiết như viền trụ B, ốp gương cửa và tấm ngưỡng cửa được làm từ vật liệu carbon, ghế xô bằng carbon theo tiêu chuẩn, ốp cốp xe nhẹ hơn và loại bỏ chức năng nắp cốp xe chỉnh điện. Về thiết kế, Porsche Taycan Turbo GT 2025 mới được phân biệt với các phiên bản khác nhờ bộ bodykit khí động học, bao gồm cánh gió sau thích ứng, cánh lưỡi (gurney flap), cản gió trước/sau tích hợp các khe chia gió. Bộ bodykit này giúp Taycan Turbo GT có thể tạo ra tổng lực ép xuống mặt đường là 220 kg. Xe được trang bị hệ thống treo thích ứng Porsche Active Ride, kết hợp cùng bộ mâm đúc kích thước 21 inch trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu hiệu quả làm mát phanh. Đi kèm với đó là đĩa phanh bằng chất liệu Ceramic Composite (PCCB). Bằng cách sử dụng nhiều các loại vật liệu siêu nhẹ, Taycan Turbo GT có trọng lượng không tải là 2.290 kg, nhẹ hơn 5 kg so với bản Turbo S. Gói Weissach giúp xe giảm trọng lượng hơn nữa, đây là tùy chọn miễn phí trên Taycan Turbo GT. Trang bị này giúp xe có lực ép xuống mặt đường lên tới 219 kg và giảm trọng lượng 70 kg so với Turbo S. Để làm được điều này, hãng xe Đức đã thay ghế sau của Taycan bằng không gian chứa đồ ốp sợi carbon. Đồng hồ analog, thảm sàn, cốp xe và cổng sạc AC bên người lái được loại bỏ và cũng chỉ còn 4 loa. Với tư cách là mẫu xe mạnh nhất trong lịch sử của Porsche, Taycan Turbo GT đã nhanh chóng xác lập hàng loạt kỷ lục mới. Mới đây, mẫu xe điện này đã đạt danh hiệu "xe điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất" tại đường đua Weathertech Laguna Seca với thành tích ấn tượng là 1:27.87. Không chỉ vậy, Taycan Turbo GT còn thành công chinh phục đường đua “Địa ngục xanh” Nürburgring, trở thành "chiếc coupe bốn cửa nhanh nhất mọi thời đại", xô đổ kỷ lục trước đó của Tesla Model S Plaid. Dự đoán sau Malaysia, thị trường Việt Nam cũng sẽ sớm đón nhận mẫu xe này. Video: Giới thiệu xe thể thao Porsche Taycan Turbo GT 2025 chạy điện.

