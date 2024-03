Porsche Taycan Turbo GT mạnh 1.092 mã lực, giá hơn 5,6 tỷ đồng

Trong một thế giới mà các cải tiến về hiệu năng vận hành liên tục xuất hiện, dòng xe điện Porsche Taycan vốn đã rất mạnh mẽ giờ đây lại càng trở nên ấn tượng hơn. Phiên bản Porsche Taycan Turbo GT 2025 mới đã chính thức trở thành chiếc Porsche mạnh nhất mọi thời đại trong số những xe được sản xuất hàng loạt. Porsche Taycan Turbo GT thể thao được trang bị hệ thống mô-tơ điện kép được sử dụng trong Taycan Turbo S, có tổng công suất đạt 777 mã lực ở trạng thái tiêu chuẩn. Khi kích hoạt tính năng Launch Control, công suất sẽ tăng lên ngưỡng 1.019 mã lực và thậm chí có thể duy trì ở mức cực đại là 1.092 mã lực trong vòng 2 giây. Lượng mô-men xoắn tối đa cũng lên đến 1.340 Nm. Sự cải thiện hiệu năng này cho phép Taycan Turbo GT 2025 tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,2 giây, có thể giảm xuống chỉ còn 2,1 giây nếu trang bị thêm gói tùy chọn Weissach. Cùng với đó là khả năng tăng tốc từ 0-200 km/h trong vòng 6,6 giây hoặc 6,4 giây nếu có Weissach, trong khi tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 306 km/h. Về thiết kế, Porsche Taycan Turbo GT 2025 khác biệt so với các phiên bản còn lại nhờ bộ bodykit được thiết kế mới, thể hiện phong cách xe đua được tối ưu về hiệu quả khí động học. Điểm nhấn nổi bật phải kể đến cánh lướt gió thích ứng phía sau, cùng với bộ chia gió và bộ khuếch tán gió sau tích hợp các vây cá nhỏ, giúp cho xe lao nhanh mà không bị cản lại nhiều bởi luồng không khí. Ngoài ra, xe còn có các chi tiết hoàn thiện bằng sợi carbon trên cột B, giống với ốp sườn SportDesign và ốp gương chiếu hậu. Bộ mâm đúc 21 inch mới. Mẫu xe này có 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm màu xanh ánh kim Pale Blue Metallic và màu tím ánh kim Purple Sky Metallic. Hơn nữa, chủ xe có thể tùy biến Taycan Turbo GT theo ý muốn bằng cách thêm đề can hoặc thông qua chương trình sơn tùy biến do bộ phận Porsche Exclusive Manufaktur cung cấp. Bên trong cabin, Porsche chọn chất liệu Race-Tex và bọc da màu đen cho ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng và vô lăng GT Sport. Huy hiệu Turbo GT xuất hiện trên tựa đầu và cụm điều khiển trung tâm. Khoang cabin có tông màu tối chủ đạo nhưng có thể được tùy chọn trang trí bằng tông màu tương phản xanh Volt Blue hoặc bạc GT Silver. Nếu chọn trang bị gói Weissach, hàng ghế phía sau sẽ được loại bỏ và bổ sung vách ngăn bằng sợi carbon, biến chiếc xe thành một cỗ máy tập trung vào đường đua với 2 chỗ ngồi. Đồng hồ analog, thảm trải sàn, cổng sạc bên phía người lái và thậm chí cả một số chất liệu cách âm cũng được tháo bớt ra nhằm tinh giản khối lượng. Ngoài ra, gói Sound Package Plus sẽ loại bỏ nốt dàn loa Bose và trang bị kính chống nhiệt đặc biệt cho xe. Tất cả những thay đổi này sẽ giúp Taycan Turbo GT nhẹ hơn 71 kg so với Taycan Turbo S, nâng cao tỷ lệ công suất trên khối lượng. Turbo GT cũng nhận được một số nâng cấp khác biệt so với Turbo và Turbo S tiêu chuẩn, bao gồm bộ biến tần xung carbine silicon mạnh hơn ở trục sau. Tỷ số của hộp số 2 cấp được điều chỉnh lại. Hệ thống treo Porsche Active Ride với khả năng tùy biến dành riêng cho Turbo GT là tiêu chuẩn, giữ cho xe luôn phẳng và cân bằng khi lái trên đường đua. Porsche cho biết Taycan Turbo GT với gói Weissach giữ danh hiệu “mẫu xe điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất” tại trường đua Weathertech Raceway Laguna Seca với thời gian hoàn thành một vòng đua là 1 phút 27 giây 87. Tháng 1/2024, phiên bản thử nghiệm chưa hoàn chỉnh của Taycan Turbo GT cũng đã hoàn thành một vòng đua Nürburgring trong 7 phút 7 giây 55, nhanh hơn Tesla Model S Plaid 18 giây, Taycan Turbo S 26 giây và chỉ kém 2,25 giây so với siêu xe Rimac Nevera. Xe dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng vào mùa hè năm 2024, mức giá xe Porsche Taycan Turbo GT 2025 khởi điểm từ 230.000 USD (5,667 tỷ đồng) tại Mỹ, tăng 21.000 USD (517 triệu đồng) so với Taycan Turbo S và cũng chính thức trở thành biến thể Taycan đắt nhất cho đến nay. Video: Giới thiệu Porsche Taycan Turbo GT 2025 mới.

Trong một thế giới mà các cải tiến về hiệu năng vận hành liên tục xuất hiện, dòng xe điện Porsche Taycan vốn đã rất mạnh mẽ giờ đây lại càng trở nên ấn tượng hơn. Phiên bản Porsche Taycan Turbo GT 2025 mới đã chính thức trở thành chiếc Porsche mạnh nhất mọi thời đại trong số những xe được sản xuất hàng loạt. Porsche Taycan Turbo GT thể thao được trang bị hệ thống mô-tơ điện kép được sử dụng trong Taycan Turbo S, có tổng công suất đạt 777 mã lực ở trạng thái tiêu chuẩn. Khi kích hoạt tính năng Launch Control, công suất sẽ tăng lên ngưỡng 1.019 mã lực và thậm chí có thể duy trì ở mức cực đại là 1.092 mã lực trong vòng 2 giây. Lượng mô-men xoắn tối đa cũng lên đến 1.340 Nm. Sự cải thiện hiệu năng này cho phép Taycan Turbo GT 2025 tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,2 giây, có thể giảm xuống chỉ còn 2,1 giây nếu trang bị thêm gói tùy chọn Weissach. Cùng với đó là khả năng tăng tốc từ 0-200 km/h trong vòng 6,6 giây hoặc 6,4 giây nếu có Weissach, trong khi tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 306 km/h. Về thiết kế, Porsche Taycan Turbo GT 2025 khác biệt so với các phiên bản còn lại nhờ bộ bodykit được thiết kế mới, thể hiện phong cách xe đua được tối ưu về hiệu quả khí động học. Điểm nhấn nổi bật phải kể đến cánh lướt gió thích ứng phía sau, cùng với bộ chia gió và bộ khuếch tán gió sau tích hợp các vây cá nhỏ, giúp cho xe lao nhanh mà không bị cản lại nhiều bởi luồng không khí. Ngoài ra, xe còn có các chi tiết hoàn thiện bằng sợi carbon trên cột B, giống với ốp sườn SportDesign và ốp gương chiếu hậu. Bộ mâm đúc 21 inch mới. Mẫu xe này có 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm màu xanh ánh kim Pale Blue Metallic và màu tím ánh kim Purple Sky Metallic. Hơn nữa, chủ xe có thể tùy biến Taycan Turbo GT theo ý muốn bằng cách thêm đề can hoặc thông qua chương trình sơn tùy biến do bộ phận Porsche Exclusive Manufaktur cung cấp. Bên trong cabin, Porsche chọn chất liệu Race-Tex và bọc da màu đen cho ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng và vô lăng GT Sport. Huy hiệu Turbo GT xuất hiện trên tựa đầu và cụm điều khiển trung tâm. Khoang cabin có tông màu tối chủ đạo nhưng có thể được tùy chọn trang trí bằng tông màu tương phản xanh Volt Blue hoặc bạc GT Silver. Nếu chọn trang bị gói Weissach, hàng ghế phía sau sẽ được loại bỏ và bổ sung vách ngăn bằng sợi carbon, biến chiếc xe thành một cỗ máy tập trung vào đường đua với 2 chỗ ngồi. Đồng hồ analog, thảm trải sàn, cổng sạc bên phía người lái và thậm chí cả một số chất liệu cách âm cũng được tháo bớt ra nhằm tinh giản khối lượng. Ngoài ra, gói Sound Package Plus sẽ loại bỏ nốt dàn loa Bose và trang bị kính chống nhiệt đặc biệt cho xe. Tất cả những thay đổi này sẽ giúp Taycan Turbo GT nhẹ hơn 71 kg so với Taycan Turbo S, nâng cao tỷ lệ công suất trên khối lượng. Turbo GT cũng nhận được một số nâng cấp khác biệt so với Turbo và Turbo S tiêu chuẩn, bao gồm bộ biến tần xung carbine silicon mạnh hơn ở trục sau. Tỷ số của hộp số 2 cấp được điều chỉnh lại. Hệ thống treo Porsche Active Ride với khả năng tùy biến dành riêng cho Turbo GT là tiêu chuẩn, giữ cho xe luôn phẳng và cân bằng khi lái trên đường đua. Porsche cho biết Taycan Turbo GT với gói Weissach giữ danh hiệu “mẫu xe điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất” tại trường đua Weathertech Raceway Laguna Seca với thời gian hoàn thành một vòng đua là 1 phút 27 giây 87. Tháng 1/2024, phiên bản thử nghiệm chưa hoàn chỉnh của Taycan Turbo GT cũng đã hoàn thành một vòng đua Nürburgring trong 7 phút 7 giây 55, nhanh hơn Tesla Model S Plaid 18 giây, Taycan Turbo S 26 giây và chỉ kém 2,25 giây so với siêu xe Rimac Nevera. Xe dự kiến sẽ được giao đến tay khách hàng vào mùa hè năm 2024, mức giá xe Porsche Taycan Turbo GT 2025 khởi điểm từ 230.000 USD (5,667 tỷ đồng) tại Mỹ, tăng 21.000 USD (517 triệu đồng) so với Taycan Turbo S và cũng chính thức trở thành biến thể Taycan đắt nhất cho đến nay. Video: Giới thiệu Porsche Taycan Turbo GT 2025 mới.