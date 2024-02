Taycan 2024 từ 2,4 tỷ đồng - mẫu xe nhanh và mạnh nhất của Porsche

Mẫu xe sang thể thao Porsche Taycan 2024 mới được tinh chỉnh kiểu dáng, nâng cấp động cơ và cải thiện tầm vận hành nhằm duy trì tính cạnh tranh với các đối thủ đến từ BMW, Mercedes-Benz hay Audi. Porsche luôn tập trung vào việc cải thiện tới mức tối đa hiệu suất vận hành và mỗi phiên bản của mẫu Taycan mới đều tăng tốc nhanh hơn trước. Phiên bản cơ sở sử dụng hệ dẫn động cầu sau chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h, tức nhanh hơn 0,6 giây so với bản tiền nhiệm. Porsche cho biết hãng đang nỗ lực cải tiến động cơ trên mọi phiên bản của Taycan 2024 và bộ truyền động cầu sau sẽ tạo ra công suất cao hơn phiên bản hiện tại tới 107 mã lực. Hơn nữa, những xe được trang bị gói Sport Chrono sẽ có nút “push to pass” giúp người lái tăng công suất tạm thời lên tới 94 mã lực trong tối đa 10 giây. Porsche Taycan 2024 thể thao được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng. Trong khi đó, hệ thống treo Porsche Active Ride cao cấp hơn được cung cấp dưới dạng tùy chọn cho các mẫu xe dùng hệ dẫn động hai cầu. Ngoài ra, xe cũng được cải thiện về khả năng khí động học nhờ được trang bị bộ mâm mới và lốp được thiết kế để giảm lực cản lăn. Xe cũng được trang bị cụm pin có dung lượng lớn hơn, lên tới 105 kWh thay vì 93 kWh trên mẫu xe hiện tại. Porsche vẫn chưa tiết lộ phạm vi EPA chính thức, nhưng thông qua kết quả kiểm nghiệm nội bộ, hãng cho biết Taycan 2024 có tầm vận hành tối đa lên tới 587 km, nhiều hơn 191 km so với thông số EPA chính thức của phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, Taycan 2024 sẽ được trang bị tiêu chuẩn với tính năng hỗ trợ chuyển làn, vô lăng có sưởi, hệ thống chiếu sáng xung quanh, gương chiếu hậu gập điện với hệ thống chiếu sáng viền gương, hệ thống làm mát mới, quản lý phạm vi thông minh, khay đựng điện thoại thông minh, sạc không dây cho các thiết bị,... Thiết kế bên ngoài của Taycan 2024 cũng được cập nhật với đèn hậu và đèn pha mới. Ở phía trước, hệ thống chiếu sáng được trang bị công nghệ HD-Matrix với các chi tiết quang học. Trong khi đó, điểm nhấn ở phía sau là logo Porsche có thể phát sáng nhờ được trang bị các bóng LED. Bên trong xe điện có màn hình mới với giao diện người dùng được tối ưu hóa có cần gạt phía sau vô lăng giúp việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ người lái trở nên trực quan hơn. Apple CarPlay đã được tích hợp sâu hơn vào hệ thống thông tin giải trí và chức năng video mới trong xe cho phép phát trực tuyến trên màn hình trung tâm và màn hình khách. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung hai tùy chọn nội thất không bọc da mới đã được giới thiệu. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thay thế da bò bằng các loại chất liệu khác như Race-Tex và vải tlen dệt theo hoa văn Pepita (houndstooth). Taycan 2024 cũng sẽ có các tùy chọn màu sắc mới, đồng thời các mẫu Turbo và Turbo S sẽ có các điểm nhấn Turbonite độc quyền của Porsche để phân biệt chúng với các mẫu còn lại trong dòng sản phẩm. Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa hè năm nay, mức giá xe Porsche Taycan 2024 dao động từ 99.400 - 211.700 USD (tương đương khoảng 2,43 - 5,1 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Porsche Taycan 2024 mới (Nguồn Autocar).

Mẫu xe sang thể thao Porsche Taycan 2024 mới được tinh chỉnh kiểu dáng, nâng cấp động cơ và cải thiện tầm vận hành nhằm duy trì tính cạnh tranh với các đối thủ đến từ BMW, Mercedes-Benz hay Audi. Porsche luôn tập trung vào việc cải thiện tới mức tối đa hiệu suất vận hành và mỗi phiên bản của mẫu Taycan mới đều tăng tốc nhanh hơn trước. Phiên bản cơ sở sử dụng hệ dẫn động cầu sau chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h, tức nhanh hơn 0,6 giây so với bản tiền nhiệm. Porsche cho biết hãng đang nỗ lực cải tiến động cơ trên mọi phiên bản của Taycan 2024 và bộ truyền động cầu sau sẽ tạo ra công suất cao hơn phiên bản hiện tại tới 107 mã lực. Hơn nữa, những xe được trang bị gói Sport Chrono sẽ có nút “push to pass” giúp người lái tăng công suất tạm thời lên tới 94 mã lực trong tối đa 10 giây. Porsche Taycan 2024 thể thao được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng. Trong khi đó, hệ thống treo Porsche Active Ride cao cấp hơn được cung cấp dưới dạng tùy chọn cho các mẫu xe dùng hệ dẫn động hai cầu. Ngoài ra, xe cũng được cải thiện về khả năng khí động học nhờ được trang bị bộ mâm mới và lốp được thiết kế để giảm lực cản lăn. Xe cũng được trang bị cụm pin có dung lượng lớn hơn, lên tới 105 kWh thay vì 93 kWh trên mẫu xe hiện tại. Porsche vẫn chưa tiết lộ phạm vi EPA chính thức, nhưng thông qua kết quả kiểm nghiệm nội bộ, hãng cho biết Taycan 2024 có tầm vận hành tối đa lên tới 587 km, nhiều hơn 191 km so với thông số EPA chính thức của phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra, Taycan 2024 sẽ được trang bị tiêu chuẩn với tính năng hỗ trợ chuyển làn, vô lăng có sưởi, hệ thống chiếu sáng xung quanh, gương chiếu hậu gập điện với hệ thống chiếu sáng viền gương, hệ thống làm mát mới, quản lý phạm vi thông minh, khay đựng điện thoại thông minh, sạc không dây cho các thiết bị,... Thiết kế bên ngoài của Taycan 2024 cũng được cập nhật với đèn hậu và đèn pha mới. Ở phía trước, hệ thống chiếu sáng được trang bị công nghệ HD-Matrix với các chi tiết quang học. Trong khi đó, điểm nhấn ở phía sau là logo Porsche có thể phát sáng nhờ được trang bị các bóng LED. Bên trong xe điện có màn hình mới với giao diện người dùng được tối ưu hóa có cần gạt phía sau vô lăng giúp việc sử dụng các công nghệ hỗ trợ người lái trở nên trực quan hơn. Apple CarPlay đã được tích hợp sâu hơn vào hệ thống thông tin giải trí và chức năng video mới trong xe cho phép phát trực tuyến trên màn hình trung tâm và màn hình khách. Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung hai tùy chọn nội thất không bọc da mới đã được giới thiệu. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thay thế da bò bằng các loại chất liệu khác như Race-Tex và vải tlen dệt theo hoa văn Pepita (houndstooth). Taycan 2024 cũng sẽ có các tùy chọn màu sắc mới, đồng thời các mẫu Turbo và Turbo S sẽ có các điểm nhấn Turbonite độc quyền của Porsche để phân biệt chúng với các mẫu còn lại trong dòng sản phẩm. Xe sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào mùa hè năm nay, mức giá xe Porsche Taycan 2024 dao động từ 99.400 - 211.700 USD (tương đương khoảng 2,43 - 5,1 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Porsche Taycan 2024 mới (Nguồn Autocar).