Piaggio Việt Nam ra mắt Liberty S 2021 đặc biệt, từ 62 triệu đồng

Ý tưởng đưa phụ kiện kính chắn gió đen mờ kết hợp tinh tế với tông xanh Green Matte thời thượng đã trở thành điểm nhấn làm nổi bật vẻ đẹp thể thao hiện đại trên phiên bản đặc biệt Piaggio Liberty S 2021 mới. Ngoài ra thiết kế tem mới với lá cờ Ý tinh tế và phá cách, thể hiện sự tỉ mỉ đến từng chi tiết trên Phiên bản đặc biệt này. Với đường nét hiện đại, màu xanh thời thượng, cùng những chi tiết độc đáo, Phiên bản Piaggio Liberty S 2021 đặc biệt sở hữu tất cả những ưu điểm của dòng xe đô thị Piaggio, với những điểm nhấn đậm chất thể thao phù hợp với những cá tính trẻ trung, năng động đang tìm kiếm những cảm hứng khác biệt trên hành trình mỗi ngày. Phiên bản đặc biệt Piaggio Liberty S 2021 trang bị động cơ I-Get vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, đem đến cảm giác lái mượt mà êm ái; các tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, khóa từ chống trộm cùng cảm biến nghiêng an toàn, đèn định vị LED. Piaggio Liberty S sử dụng thế hệ động cơ iGet 4 kì 3 van với hệ thống phun xăng điện tử đảm bảo hiệu suất tối đa và lượng tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu. Động cơ mới đáng tin cậy với chi phí bảo dưỡng thấp, đồng thời giảm tiếng ồn và mang lại hiệu quả cao trong mọi điều kiện di chuyển. Bộ khung xe chắc chắn, kích thước xe gọn và bánh xe đường kính lớn đem đến cảm giác về tính an toàn và ổn định ngay cả với những người lần đầu tiên sử dụng xe tay ga. Sự thoải mái khi điều khiển xe còn được đặc biệt thể hiện qua những chi tiết như chiều cao yên xe hợp lý, bàn để chân cho người ngồi sau có thể được gập vào được đặt ở vị trí thuận tiện, yên xe dài thoải mái. Những cải tiến về sự tiện dụng của xe như mặt đồng hồ điện tử với màn hình LCD hiện đại, đèn LED định vị nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn tối đa cho người sử dụng. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên Piaggio Liberty S là một cam kết về an toàn cho phép người lái tận hưởng tối đa sự tự do trên xe. Tư thế lái được nghiên cứu kĩ lưỡng giúp cho việc điều khiển xe dễ dàng hơn, mang đến một trải nghiệm lái xe tuyệt vời. Hệ thống khóa từ chống trộm an toàn hàng đầu trên thị trường cùng cảm biến nghiêng bảo đảm an toàn khi xe ngã đổ giúp người lái an tâm hơn khi sử dụng xe. Cốp đựng đồ dưới yên rộng rãi thoải mái đến 17 lít. Với những vật dụng cá nhân nhỏ, người dùng có thể chứa trong ngăn đựng đồ nhỏ trong cốp trước. Mức giá xe Piaggio Liberty S 2021 niêm yết chính hãng tại Việt nam là 61,9 triệu đồng. Video: Chi tiết Piaggio Liberty S Black Series thế hệ mới.

