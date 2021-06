Xe ga điện Piaggio One bán ra tới hơn 81 triệu đồng

Mới đây, mẫu xe Scooter điện One mới nhất của Piaggio vừa chính thức có giá bán tại thị trường Châu Âu. Giá xe Piaggio One 2021 ở mức 2.500 Bảng Anh (tương đương với khoảng hơn 81 triệu đồng). Có thể thấy, Piaggio One 2021 mới là một mẫu xe điện có thiết kế khá giống với Piaggio Zip với vẻ ngoài gọn gàng nhỏ nhắn. Thế nhưng, mẫu xe điện đã được thay đổi so với người anh em của mình khi sử dụng nhiều nét cắt gọn sâu hơn ở dàn thân vỏ của chiếc xe. Theo công bố, mẫu xe tay ga Piaggio One chạy điện được thiết kế dành cho giới trẻ sử dụng trong môi trường đô thị cũng như những người mới tập đi xe hai bánh. Mẫu xe ga điện nhỏ xinh của Piaggio này sở hữu khối động cơ điện sức mạnh 1,2 kW cho tốc độ tối đa khoảng 45km/h cùng quãng đường di chuyển 55km từ khối pin năng lượng 1.8kWh. Ngoài ra, Piaggio còn cung cấp thêm 2 phiên bản khác cùng khối mô tơ điện mạnh hơn cho tốc độ cao hơn đến 60km/h và dung lượng pin cho khả năng lên đến 80km sau mỗi lần sạc đầy. So với các mẫu xe đang có mặt tại Việt Nam, Piaggio One có thông số sức mạnh khá khiêm tốn. Theo Piaggio, bộ pin của xe sẽ được sạc đầy sau 6 tiếng và có thể cắm điện qua đêm khi có công nghệ tự ngắt khi đầy pin. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc Piaggio sẽ phân phối mẫu xe điện này tại thị trường Việt Nam. Nhưng dụ kiến nó cũng sẽ sớm được giới thiệu để lấp đầy phân khúc scooter vốn đang khá ít ỏi của thương hiệu xe ga Ý. Nếu được nhập về thị trường Việt Nam, Piaggio One với mức giá cao như vậy khó có thể cạnh tranh với loạt xe điện của VinFast, Pega, hay Yadea... ở thị trường trong nước. Video: Giới thiệu xe ga điện Piaggio One mới của thương hiệu Ý.

