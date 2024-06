Video: Giới thiệu Peugeot 5008 thế hệ mới tại Việt Nam.

Được xếp chung mâm với các mẫu xe SUV 7 chỗ, Peugeot 5008 tại Việt Nam hiện đang được Thaco phân phối với 2 phiên bản, giá bán cụ thể như sau: Peugeot 5008 GT (Grand Tourisme) có giá 1,199 tỷ đồng; Peugeot 5008 AL (Allure) có giá 1,109 tỷ đồng.

So với các đối thủ, Peugeot 5008 giá khá cao, tạo khoảng cách lớn khi đứng cạnh KIA Sorento (giá từ 1,069 triệu đồng), Hyundai SantaFe (giá từ 1.055 triệu đồng), Mazda CX-8 (giá từ 949 triệu đồng). Để tăng khả năng cạnh tranh, đại lý đã mạnh tay giảm giá xe Peugeot 5008 xuống mốc dưới 1 tỷ đồng.

Peugeot 5008 giảm 119 triệu đồng tại đại lý, Hyundai Santafe dè chừng.

Được biết, một đại lý tại Hà Nội đang rao bán xe Peugeot 5008 AL với giá 990 triệu đồng, giảm tới 119 triệu đồng so với giá niêm yết (1,109 tỷ đồng). Mức giảm này áp dụng cho xe sản xuất năm 2023.

Do là chương trình đẩy hàng tồn nên giá ưu đãi mỗi nơi mỗi khác. Cũng phiên bản này, một đại lý khác đang chào bán với giá 999 triệu VIN 2023, tương đương mức giảm 110 triệu đồng so với niêm yết. Đây cũng là mức giá khá phổ biến tại các đại lý hiện nay do Thaco triển khai chương trình ưu đãi tháng 6 cho cả xe sản xuất năm 2023 và 2024 đều nằm trong chương trình này. Những xe mang VIN 2024 có ưu đãi thấp hơn. Trong đó Peugeot 5008 AL VIN 2024 có giá sau ưu đãi là 1,097 tỷ đồng.

Một số đại lý tại Hà Nội đang rao bán xe Peugeot 5008 AL với giá 990 triệu đồng, giảm tới 119 triệu đồng so với giá niêm yết.

Riêng với bản GT, giá bán sau khi trừ ưu đãi chính hãng chỉ còn 1,169 tỷ đồng đối với xe mang VIN 2023, tức giảm 40 triệu đồng. Xe VIN 2024 giảm còn 1,197 tỷ đồng, tức giảm 20 triệu đồng.

Sau khi chuyển sang lắp ráp trong nước, doanh số xe Peugeot 5008 dần cải thiện. Tuy nhiên, để đối phó với tình trạng suy giảm doanh số do tác động của khủng hoảng kinh tế, đồng thời tăng tính cạnh tranh và hạn chế tối đa tình trạng tồn kho, đại lý tích cực giảm giá cho khách mua xe Peugeot 5008. Đó là lý do giá bán thực tế của Peugeot 5008 tại đại lý đang rất cạnh tranh so với nhóm xe SUV tầm giá dưới 1 tỷ.

Peugeot 5008 2024 có kích thước tổng thể đạt 4.670 x 1.855 x 1.655 (mm) tương ứng với chiều dài x rộng x cao và chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 165 mm. Ngoại hình của Peugeot 5008 mang nét đặc trưng khó lẫn của dòng xe châu Âu.

Peugeot 5008 2024 có kích thước tổng thể đạt 4.670 x 1.855 x 1.655 (mm) tương ứng với chiều dài x rộng x cao và chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm.

Phần đầu tích hợp lưới tản nhiệt tràn viền hiện đại, đèn chiếu sáng công nghệ LED kết hợp bóng Projector tự động điều chỉnh độ cao, mở rộng theo góc đánh lái. Đèn ban ngày có thiết kế giống nanh sư tử, đây cũng là chi tiết làm nên chiếc logo thương hiệu của hãng. Bản AL sử dụng mâm 18 inch phay bóng 2 tông màu, bản GT dùng mâm hợp kim 19 inch. Nổi bật ở đuôi xe là cụm đèn hậu LED tạo hiệu ứng móng vuốt sư tử 3D.

Khoang nội thất thiết kế mô phỏng khoang lái phi cơ vốn là nét đặc trưng của thương hiệu. Bản GT sử dụng kính cách âm 2 lớp, chất liệu ghế Claudia Habana, trần xe tối màu, kết hợp ốp Alcantara cao cấp.

"Trái tim" của Peugeot 5008 là khối động cơ Turbo xăng, 1.6L, cho công suất tối đa 165 mã lực, mô-men xoắn tối đa 245 Nm.

Những trang bị đáng chú ý ở đây gồm: vô-lăng D-Cut thể thao tích hợp phím bấm chức năng, lẫy chuyển số, màn giải trí 10 inch kết nối Android Auto và Apple Carplay, màn kỹ thuật số 12,3 inch, dàn âm thanh 10 loa, sạc không dây cho điện thoại, kết nối Radio, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng, gạt mưa tự động... Tất cả ghế ngồi bọc da. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện. Ghế trước của bản GT tích hợp tính năng sưởi, massage. Ghế lái có tính năng ghi nhớ vị trí.

"Trái tim" của Peugeot 5008 là khối động cơ Turbo xăng, 1.6L, cho công suất tối đa 165 mã lực, mô-men xoắn tối đa 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Danh mục tính năng an toàn trên xe gồm có: Phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, phanh khẩn cấp, chống trượt, tự động khóa khi vận hành và tự động mở khi có tai nạn, giữ làn, camera 180 độ, cảnh báo điểm mù, 6 túi khí,…