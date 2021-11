Peugeot 5008 2022 từ 1,28 tỷ đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Peugeot 5008 2022 mới vừa ra mắt tại Thái Lan với một biến thể duy nhất là Allure. Có giá 1,869 triệu baht (tương đương 1,28 tỷ đồng), mẫu SUV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Malaysia. Peugeot 5008 2022 có những thay đổi thay đổi nhất định về ngoại thất. Cụ thể, đèn pha LED mới hiện nối liền với lưới tản nhiệt không khung. Giống như người em 3008, mẫu xe SUV Peugeot 5008 2022 cũng có đèn ban ngày LED chạy dọc theo hai bên ăn sâu vào cản trước, kiêm vai trò là đèn báo tín hiệu. Ở phía sau, Peugeot 5008 2022 sở hữu đèn hậu LED với thiết kế “3 móng” mỏng hơn. Đối với thị trường Thái Lan, Peugeot 5008 đi kèm la-zăng hợp kim 18 inch, đèn sương mù LED, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp sau mở rảnh tay. Được biết, mẫu SUV thương hiệu Pháp có 4 lựa chọn màu sắc cho phần thân (Amazonite Grey, Nero Black, Pearl White và Emerald Crystal) cùng với mui xe màu Black Diamond. Bên trong, cabin của Peugeot 5008 2022 lấy sắc đen làm tông màu chủ đạo với cụm đồng hồ kỹ thuật số i-Cockpit 12,3 inch và vô lăng đường kính nhỏ vát phẳng trên dưới. Đáng chú ý, kích thước của màn hình cảm ứng thông tin giải trí đã được tăng từ 8 lên 10 inch. Phiên bản cập nhật của Peugeot 5008 cũng có bộ sạc không dây, ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện (người lái 8 hướng, hành khách 6 hướng), hàng ghế thứ 2 gập 60:40 và hàng ghế thứ 3 gập 50:50. Những tính năng quan trọng khác bao gồm 6 loa, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, mở cửa và khởi động động cơ không cần chìa khóa, hệ thống điều hòa không khí 2 vùng độc lập và đèn viền nội thất. Về hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái, Peugeot 5008 2022 đi kèm với 6 túi khí, kiểm soát hành trình và giới hạn tốc độ. Bên cạnh đó, xe còn trang bị hệ thống Advance Grip Control, hỗ trợ đổ đèo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Những tính năng an toàn đáng chú ý khác của Peugeot 5008 2022 bao gồm cảm biến đỗ xe trước và sau, camera lùi và hệ thống giám sát áp suất lốp. Tất nhiên, các hệ thống an toàn cơ bản thường thấy như ESP, ABS, EBD và hỗ trợ phanh đều được trang bị. Mặc dù không có phanh khẩn cấp tự động (AEB) nhưng 5008 vẫn đi kèm hệ thống giám sát điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Sức mạnh của Peugeot 5008 2022 đến từ động cơ xăng tăng áp I-4 1.6L 4 xi-lanh tạo ra công suất 165 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 245 Nm ở dải vòng tua 1.400-4.000 vòng/phút. Được biết, hộp số tự động 6 cấp sẽ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Sau Thái Lan, xe cũng sẽ ra mắt tại các quốc gia khác ở thị trường ASEAN. Sau Thái Lan, Peugeot 5008 2022 cũng sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam khi mẫu xe này đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng tải trên trang chủ đính kèm với giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Từ hình ảnh trên giấy chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phiên bản Peugeot 5008 nâng cấp mới này được sản xuất bởi Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô Thaco - Trường Hải, xe nặng hơn khoảng 10 kg và cao hơn khoảng 13mm so với phiên bản hiện tại. Phiên bản hiện tại của Peugeot 5008 chính hãng sẽ được phân phối bởi THACO với 2 biến thể là Active và Allure, có giá bán niêm yết lần lượt là 1,099 tỷ đồng và 1,249 tỷ đồng. Mức giá cho phiên bản mới và ngày ra mắt hiện vẫn chưa được Thaco công bố. Video: Chi tiết xe SUV Peugeot 5008 GT thế hệ mới.

