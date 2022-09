Perodua Ativa Hybrid - “em ruột” Toyota Raize, chạy 3,2 lít xăng/100km

Ngày 26/9/2022 vừa qua, thương hiệu Perodua đã chính thức giới thiệu mẫu SUV đô thị Ativa Hybrid ở thị trường Malaysia. Perodua Ativa Hybrid 2023 mới trên thực tế chính là "anh em song sinh" của Daihatsu Rocky và Toyota Raize. Nguyên nhân là do Daihatsu hiện sở hữu số cổ phần lớn của hãng ôtô Malaysia này. Tuy nhiên, mẫu SUV hạng A này sẽ không được phân phối theo cách thông thường. Thay vào đó, khách hàng Malaysia không thể mua đứt mẫu xe SUV Perodua Ativa Hybrid 2023 mà chỉ có thể sở hữu dưới dạng thuê xe. Sẽ có đúng 300 chiếc Perodua Ativa Hybrid được dùng để cho thuê tại Malaysia. Mục đích cho thuê xe của hãng Perodua là nhằm nghiên cứu hành vi lái xe hybrid của người Malaysia ở một số khu vực đông dân cư như Klang Valley, Penang và Johor Bahru. Bên cạnh đó, hãng còn muốn hiểu rõ hơn về sự tiếp nhận của người dùng đối với dịch vụ cho thuê xe trong thời gian 5 năm. Khách hàng thuê xe Perodua Ativa Hybrid sẽ phải trả trước số tiền 2.150 RM (khoảng 11 triệu đồng). Bên cạnh đó là phí thuê xe hàng tháng chỉ 500 RM (2,6 triệu đồng) trong thời gian 5 năm. Những chi phí như bảo dưỡng (bao gồm cả hao mòn và hư hỏng), bảo hiểm hay phí đường bộ sẽ do hãng Pedorua chi trả. Những chiếc Ativa Hybrid cho thuê sẽ do hãng Perodua đứng tên thay vì khách hàng. Ngoài ra, khách hàng thuê xe sẽ không được đi quá 100.000 km trong thời gian 5 năm. Số tiền thuê xe mà khách hàng Malaysia cần trả cho hãng trong 5 năm là 30.150 RM (155 triệu đồng). Hết thời hạn 5 năm, khách hàng phải trả xe cho hãng. Nhìn chung, chi phí thuê xe khá rẻ. Đó là chưa kể đến việc những chi phí khác, trừ tiền xăng, đều do hãng trả. Ngược lại, khách hàng sử dụng những chiếc Perodua Ativa Hybrid này không thể bán xe sau 5 năm. Những chiếc Perodua Ativa Hybrid cho thuê tại Malaysia đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Toàn bộ 300 chiếc xe sẽ được sơn màu trắng ngọc trai. Không có màu sơn nào khác cho khách hàng chọn. Bên ngoài, mẫu SUV hạng A này sở hữu thiết kế gần như giống hệt Daihatsu Rocky và khác biệt so với Toyota Raize cũng như Perodua Ativa phiên bản dùng động cơ xăng đang bán tại Malaysia. Cụ thể, Perodua Ativa Hybrid được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn sương mù trước hình chữ nhật nằm trong hốc màu đen, đèn pha LED, vỏ gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe và vành hợp kim 17 inch phối 2 màu thể thao. Bên trong xe, Perodua Ativa Hybrid được trang bị ghế bọc nỉ pha da, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch đặt nổi, nút bấm khởi động máy, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Chưa hết, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, bao gồm những tính năng như cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và phát hiện điểm mù. Thêm vào đó là 6 túi khí, camera lùi, cảm biến trước/sau và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Perodua Ativa Hybrid là hệ truyền động tiết kiệm xăng hơn. Cụ thể, mẫu xe này được trang bị hệ truyền động hybrid e-Smart giống Toyota Raize và Daihatsu Rocky ở thị trường Nhật Bản. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 05 Nm tại dải tua máy 3.200 - 5.200 vòng/phút. Tuy nhiên, động cơ xăng này không có tác dụng truyền động cho xe mà đóng vai trò máy phát điện để sạc cụm pin lithium-ion 4,3 Ah nằm bên dưới ghế sau. Trong khi đó, nhiệm vụ truyền động cho xe thuộc về mô-tơ điện nằm trên cầu trước, có công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 170 Nm. Nhờ hệ truyền động này, Perodua Ativa Hybrid không cần dùng đến hộp số. Đặc biệt, mẫu SUV hạng A này tiêu thụ lượng xăng cực thấp, chỉ 31,3 km/lít (khoảng 3,2 lít/100 km) theo tiêu chuẩn đo lường tại Malaysia. Con số này thấp hơn 40% so với Perodua Ativa dùng động cơ xăng thông thường. Ngoài ra, xe còn có chế độ lái chỉ dùng một bàn đạp Smart Pedal (S-PDL) nhờ hệ thống phanh tái sinh năng lượng. Chế độ lái này cho phép tài xế có thể tăng, giảm tốc và dừng xe mà chỉ dùng bàn đạp ga. Được biết, đã có 600 khách hàng Malaysia đăng ký thuê Perodua Ativa Hybrid. Hiện toàn bộ 300 suất thuê xe đều đã có chủ. Video: Giới thiệu Perodua Ativa Hybrid 2023 tại Malaysia.

