Nữ kỷ lục gia lái Ford Explorer EV qua 6 châu lục, hơn 30 quốc gia

Theo kế hoạch, mẫu xe này chỉ được mở bán tại Châu Âu. Tuy nhiên, vào đầu năm 2024 vừa qua, xe bất ngờ được bắt gặp tại Malaysia. Thông tin này khiến nhiều người hoài nghi về việc Ford Explorer EV chạy điện có thể sẽ được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á. Thực tế, chiếc Ford Explorer EV bị chụp lại tại Malaysia đang thực hiện hành trình vòng quanh thế giới có tên "Charge Around the Globe". Dòng chữ trên thân xe đã chứng minh điều này. Người cầm lái mẫu Ford Explorer EV là Alexis Alford - kỷ lục gia Guinness nắm giữ kỷ lục đi qua mọi quốc gia trên thế giới khi mới chỉ 21 tuổi.Alexis Alford đã lái Ford Explorer EV bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới từ Nice, Pháp vào tháng 9/2023. Nữ kỷ lục gia này kỳ vọng có thể cùng chiếc Explorer EV đi qua 6 châu lục và hơn 30 quốc gia. Nếu thực hiện được mục tiêu này, cô sẽ là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe điện. Vào ngày 5/1/2024, Alexis Alford đã cập nhật thông tin trên mạng xã hội của mình cho thấy cô đã đi được 14.890 km và rong ruổi suốt 75 ngày. Được biết, chiếc Ford Explorer EV mà nữ kỷ lục gia này lái là bản tiền thành phẩm. Xe được hộ tống bởi một số xe tiền thành phẩm khác cùng đoàn, để có thể dễ dàng thay đổi linh kiện nếu không may gặp sự cố. Hiện Ford chưa công bố chính thức về thông số kỹ thuật của Explorer EV. Tuy nhiên, theo nhiều đồn đoán, Ford Explorer EV sẽ có 3 tuỳ chọn: động cơ mô-tơ đơn có công suất 168 mã lực và phạm vi hoạt động 351 km; động cơ mô-tơ đơn có công suất 228 mã lực và phạm vi hoạt động 539 km; động cơ mô-tơ đôi có công suất 335 mã lực và phạm vi hoạt động 491 km. Theo kế hoạch, vào tháng 6/2024, hãng xe Ford sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu Explorer chạy điện (EV). Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ bàn giao đến tay khách hàng vào khoảng tháng 8. Video: Alexis Alford lái Ford Explorer EV qua 6 châu lục và hơn 30 quốc gia.

