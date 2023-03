Ford Explorer EV 2024 chạy tới hơn 500km/sạc, từ hơn 1,1 tỷ đồng

Ford Explorer EV chạy điện là một phần trong kế hoạch điện khí hóa toàn bộ dòng sản phẩm của Ford ở châu Âu vào năm 2030. Được phát triển dành riêng cho thị trường châu Âu, Ford Explorer EV là mẫu xe đầu tiên của hãng xe Mỹ sử dụng kiến trúc MEB của Tập đoàn Volkswagen, như một phần của sự hợp tác giữa Ford và VW. Ford Explorer EV sẽ được lắp ráp tại nhà máy của Ford ở Cologne, Đức. Ford dự kiến sẽ sản xuất 1,2 triệu xe điện sử dụng nền tảng của Volkswagen trong vòng 6 năm, bắt đầu từ năm 2023 - gấp đôi kế hoạch sản xuất trước đó. Ford cho biết Explorer EV sẽ được cung cấp với hai phiên bản: Explorer và Explorer Premium, với giá khởi điểm dưới 45.000 Euro (khoảng 1,13 tỷ đồng) khi bắt đầu được bán ra vào cuối năm nay. Ngoài cái tên Explorer và một số thuộc tính thiết kế, chiếc SUV chạy điện hoàn toàn mới có rất ít điểm chung với xe chạy bằng xăng ở Mỹ hoặc phiên bản plug-in hybrid hiện đang có ở châu Âu. Việc đặt tên này là một phần trong chiến lược của hãng nhằm tận dụng các thương hiệu “mang tính biểu tượng nhất” cho xe điện. Ford Explorer EV 2024 mới có chiều dài dưới 4,5 mét, ngắn hơn một chút so với Volkswagen ID.4 mà nó chia sẻ nền tảng. Chiếc SUV điện cung cấp chỗ ngồi cho 5 người. Về mặt thiết kế, Ford Explorer EV trông chắc chắn hơn ID.4, với nhiều đường thẳng hơn, thân hình vuông vức và dáng cơ bắp, mạnh mẽ hơn. Các chi tiết nổi bật về thiết kế trên chiếc SUV điện có lưới tản nhiệt đóng kín như một tấm “khiên”, đèn ban ngày đan xen với dòng chữ Explorer bao quanh tấm chắn, tấm bảo vệ chữ U và đèn hậu dọc gợi nhớ đến Explorer thông thường. Tiếp đến là cột A màu đen và cột C tạo hình độc đáo tạo ra hiệu ứng mái nổi. Thiết kế mâm xe hợp kim được tối ưu hóa khí động học với các kích thước 19, 20 và 21 inch. Bên trong cabin, Ford Explorer EV nổi bật với thiết kế hiện đại, với điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm Ford Sync Move kích thước 15 inch kiểu dọc, có thể nâng lên hạ xuống một cách mượt mà theo góc 30 độ. Khi màn này hạ xuống vị trí thấp nhất, khu vực để đồ tại cụm điều khiển trung tâm cũng sẽ được ẩn đi. Ở cụm điều khiển trung tâm, ngoài khoang chứa đồ ẩn đã nói trên còn một khu vực để đồ khác chứa vừa hai điện thoại thông minh cỡ lớn đi kèm sạc không dây, ngoài ra tại đây cũng có khay cốc tháo lắp được. Ford Explorer EV được trang bị bảng kỹ thuật số 5 inch hiển thị dữ liệu lái, dung lượng pin và tình trạng các tính năng hỗ trợ tự động. Ngoài ra, Ford Explorer EV còn có một bàn di chuột haptic tiện dụng ngay dưới màn hình trung tâm để điều khiển các tính năng bao gồm âm lượng hệ thống âm thanh hay các công nghệ hỗ trợ lái. Các tính năng tiện nghi tiêu chuẩn được trang bị trên Ford Explorer EV có: chìa khóa thông minh, điều hòa hai vùng, Android Auto/Apple CarPlay không dây, đèn nền nội thất 10 màu,… Theo công bố của nhà sản xuất, Ford Explorer EV có thể tích khoang hành lý là 450 lít, tăng lên tối đa 1.400 lít khi gập hàng ghế sau. Sàn khoang có thể hạ thấp để tối ưu không gian chứa đồ hoặc nâng cao để chặn đồ đặt tại đây để người dùng sử dụng khoang ẩn bên dưới. Về truyền động, Ford Explorer EV sẽ có 3 tuỳ chọn: động cơ mô-tơ đơn có công suất 168 mã lực và phạm vi hoạt động 351 km; động cơ mô-tơ đơn có công suất 228 mã lực và phạm vi hoạt động 539 km; động cơ mô-tơ đôi có công suất 335 mã lực và phạm vi hoạt động 491 km. Theo một số nguồn tin, dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn, bản Premium có dẫn động bốn bánh, sạc nhanh 10-80% trong 25 phút và có bơm nhiệt giúp cải thiện hiệu suất năng lượng. Chiếc SUV chạy điện cũng được trang bị 12 cảm biến siêu âm, 5 camera và 3 thiết bị radar có thể giám sát 360 độ xung quanh xe để kích hoạt một loạt hệ thống hỗ trợ người lái. Ford Explorer EV sẽ trở thành chiếc Ford đầu tiên ở châu Âu cung cấp tính năng chuyển làn tự động với công nghệ chuyển làn tự động đi kèm công nghệ bám làn đường. Các tính năng ADAS khác trên xe SUV Ford Explorer EV 2024 bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng thông minh với chức năng Stop & Go, hỗ trợ trước va chạm, Cảnh báo phương tiện cắt ngang với phanh chủ động, hỗ trợ đỗ xe chủ động 2.0,... Video: Giới thiệu xe SUV Ford Explorer EV 2024 chạy điện.

