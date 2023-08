Nissan Z Nismo 2024 - "siêu xe Nhật" động cơ tăng áp kép V6

Nissan Z Nismo 2024 mới đã chính thức được ra mắt tại Mỹ với hàng loạt nâng cấp đáng kể về hiệu năng và diện mạo nổi bật. Để xứng đáng với cái tên Nismo, phiên bản này được cải tiến mạnh về khả năng vận hành, hiệu quả khí động học và bổ sung hàng loạt công nghệ tiên tiến. Khối động cơ tăng áp kép V6 VR30DDTT 3.0 lít của xe được cải thiện về khả năng tản nhiệt và có hệ thống kiểm soát cửa xả điện tử được chỉnh sửa lại tối ưu hơn nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của bộ tăng áp và tốc độ tua-bin, thời điểm đánh lửa độc lập lấy cảm hứng từ GT-R Nismo. Kết quả là xe tạo ra công suất 426 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 521 Nm từ 2.000 đến 5.200 vòng/phút. Những thông số này tăng lần lượt 20 và 46 đơn vị so với các biến thể tiêu chuẩn. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 9 cấp đến các bánh sau. Xe không còn lựa chọn hộp số sàn 6 cấp như phiên bản tiêu chuẩn, tuy điều này có thể khiến các tín đồ xe thể thao thuần chất cảm thấy phiền lòng, hãng xe Nhật hứa hẹn rằng đã cải tiến bộ ly hợp và phần mềm quản lý động cơ để giảm gần 50% thời gian sang số so với bản Z Performance trước đây, giúp người lái có được cảm giác lái thể thao và mượt mà hơn. Với tính năng kiểm soát khởi động được kích hoạt, Nissan cũng tuyên bố khả năng tăng tốc ngay từ đầu mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng có chế độ lái Sport+ mới để bổ sung cho chế độ Normal và Sport hiện có. Phần mềm quản lý hộp số được lập trình với tốc độ sang số phản ứng nhanh đến mức người lái có thể không nhất thiết phải sử dụng đến lẫy chuyển số nữa. Để tăng khả năng xử lý, hệ thống phanh cũng được tăng cường với đĩa lớn hơn ở mức 15 inch và kẹp phanh bốn pít-tông cố định ở phía trước, trong khi đĩa sau có đường kính 13,8 inch và được ghép nối với kẹp phanh hai pít-tông. Bộ lốp Dunlop SP Sport MAXX GT600 mới cũng là trang bị tiêu chuẩn, giúp cải thiện khả năng bám đường và lái xe ổn định. Nissan Z Nismo 2024 thể thao được cải tiến đáng kể về khí động học, tăng lực ép xuống mặt đường. Gói nâng cấp bao gồm cản trước và bộ chia "Grand-Nose" kéo dài hơn với cánh mũi ở mỗi góc, tăng thêm 20 mm cho chiều dài tổng thể và giúp kiểm soát gió xoáy tại khu vực bánh trước. Điểm nhấn thiết kế này lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại Fairlady 240ZG của hãng. Ngoài ra, khung gầm cũng được điều chỉnh với các hiệu chỉnh tăng cứng bổ sung giúp tăng độ cứng xoắn thêm 2,5%. Thêm vào đó, thanh giằng dưới sàn và ống lót hệ thống treo cũng được tăng cường để tối ưu hóa sự ổn định và khả năng cắt cua của chiếc xe. Z Nismo 2024 cũng có các thanh ổn định, lò xo cứng và bộ giảm chấn lớn hơn. Mũi xe mới cũng có lưới tản nhiệt được thiết kế lại theo phong cách đúng chuẩn Nismo và lưới tổ ong mỏng nhất so với bất kỳ chiếc xe Nissan sản xuất hàng loạt nào khác. Ngoài ra, còn có một đường gờ nổi bật dẫn đến cánh mũi để cải thiện tính khí động học, với cánh gió sau cao hơn, rộng hơn và cản sau được thiết kế lại cũng hỗ trợ về mặt này. Một điểm nhấn màu đỏ chạy dọc theo các cạnh dưới của chiếc xe là dấu ấn của Nismo giúp hoàn thiện vẻ ngoài. Ở bên trong khoang cabin, các nút chọn chế độ lái/khởi động động cơ và nút chọn chế độ lái được mạ màu đỏ, trong khi đồ họa trên màn hình kỹ thuật số có đường viền màu đỏ xung quanh máy đo tốc độ, logo Nismo và hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khi khởi động xe. Ghế Recaro trên Z Nismo 2024 được bọc bằng sự kết hợp giữa da và Alcantara với phần trung tâm màu đỏ và logo Nismo trên tựa đầu. Vô-lăng cũng được làm mới, hoàn chỉnh với điểm nhấn màu đỏ ở vị trí 12 giờ, tạo nên không gian nội thất thể thao. Xe có 5 màu sơn ngoại thất gồm Black Diamond Pearl, Brilliant Silver, Passion Red TriCoat, Everest White Pearl TriCoat và Stealth Grey độc quyền của Nismo. Nóc xe được sơn đen để tạo độ tương phản, trong khi mâm được sơn đen bóng. Giá bán Nissan Z Nismo 2024 dự kiến sẽ được hé lộ khi xe bán ra tại Mỹ vào mùa thu này. Video: Xem Nissan Z Nismo 2024 phô diễn sức mạnh.

Nissan Z Nismo 2024 mới đã chính thức được ra mắt tại Mỹ với hàng loạt nâng cấp đáng kể về hiệu năng và diện mạo nổi bật. Để xứng đáng với cái tên Nismo, phiên bản này được cải tiến mạnh về khả năng vận hành, hiệu quả khí động học và bổ sung hàng loạt công nghệ tiên tiến. Khối động cơ tăng áp kép V6 VR30DDTT 3.0 lít của xe được cải thiện về khả năng tản nhiệt và có hệ thống kiểm soát cửa xả điện tử được chỉnh sửa lại tối ưu hơn nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của bộ tăng áp và tốc độ tua-bin, thời điểm đánh lửa độc lập lấy cảm hứng từ GT-R Nismo. Kết quả là xe tạo ra công suất 426 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn 521 Nm từ 2.000 đến 5.200 vòng/phút. Những thông số này tăng lần lượt 20 và 46 đơn vị so với các biến thể tiêu chuẩn. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 9 cấp đến các bánh sau. Xe không còn lựa chọn hộp số sàn 6 cấp như phiên bản tiêu chuẩn, tuy điều này có thể khiến các tín đồ xe thể thao thuần chất cảm thấy phiền lòng, hãng xe Nhật hứa hẹn rằng đã cải tiến bộ ly hợp và phần mềm quản lý động cơ để giảm gần 50% thời gian sang số so với bản Z Performance trước đây, giúp người lái có được cảm giác lái thể thao và mượt mà hơn. Với tính năng kiểm soát khởi động được kích hoạt, Nissan cũng tuyên bố khả năng tăng tốc ngay từ đầu mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng có chế độ lái Sport+ mới để bổ sung cho chế độ Normal và Sport hiện có. Phần mềm quản lý hộp số được lập trình với tốc độ sang số phản ứng nhanh đến mức người lái có thể không nhất thiết phải sử dụng đến lẫy chuyển số nữa. Để tăng khả năng xử lý, hệ thống phanh cũng được tăng cường với đĩa lớn hơn ở mức 15 inch và kẹp phanh bốn pít-tông cố định ở phía trước, trong khi đĩa sau có đường kính 13,8 inch và được ghép nối với kẹp phanh hai pít-tông. Bộ lốp Dunlop SP Sport MAXX GT600 mới cũng là trang bị tiêu chuẩn, giúp cải thiện khả năng bám đường và lái xe ổn định. Nissan Z Nismo 2024 thể thao được cải tiến đáng kể về khí động học, tăng lực ép xuống mặt đường. Gói nâng cấp bao gồm cản trước và bộ chia "Grand-Nose" kéo dài hơn với cánh mũi ở mỗi góc, tăng thêm 20 mm cho chiều dài tổng thể và giúp kiểm soát gió xoáy tại khu vực bánh trước. Điểm nhấn thiết kế này lấy cảm hứng từ mẫu xe huyền thoại Fairlady 240ZG của hãng. Ngoài ra, khung gầm cũng được điều chỉnh với các hiệu chỉnh tăng cứng bổ sung giúp tăng độ cứng xoắn thêm 2,5%. Thêm vào đó, thanh giằng dưới sàn và ống lót hệ thống treo cũng được tăng cường để tối ưu hóa sự ổn định và khả năng cắt cua của chiếc xe. Z Nismo 2024 cũng có các thanh ổn định, lò xo cứng và bộ giảm chấn lớn hơn. Mũi xe mới cũng có lưới tản nhiệt được thiết kế lại theo phong cách đúng chuẩn Nismo và lưới tổ ong mỏng nhất so với bất kỳ chiếc xe Nissan sản xuất hàng loạt nào khác. Ngoài ra, còn có một đường gờ nổi bật dẫn đến cánh mũi để cải thiện tính khí động học, với cánh gió sau cao hơn, rộng hơn và cản sau được thiết kế lại cũng hỗ trợ về mặt này. Một điểm nhấn màu đỏ chạy dọc theo các cạnh dưới của chiếc xe là dấu ấn của Nismo giúp hoàn thiện vẻ ngoài. Ở bên trong khoang cabin, các nút chọn chế độ lái/khởi động động cơ và nút chọn chế độ lái được mạ màu đỏ, trong khi đồ họa trên màn hình kỹ thuật số có đường viền màu đỏ xung quanh máy đo tốc độ, logo Nismo và hiệu ứng hình ảnh đặc biệt khi khởi động xe. Ghế Recaro trên Z Nismo 2024 được bọc bằng sự kết hợp giữa da và Alcantara với phần trung tâm màu đỏ và logo Nismo trên tựa đầu. Vô-lăng cũng được làm mới, hoàn chỉnh với điểm nhấn màu đỏ ở vị trí 12 giờ, tạo nên không gian nội thất thể thao. Xe có 5 màu sơn ngoại thất gồm Black Diamond Pearl, Brilliant Silver, Passion Red TriCoat, Everest White Pearl TriCoat và Stealth Grey độc quyền của Nismo. Nóc xe được sơn đen để tạo độ tương phản, trong khi mâm được sơn đen bóng. Giá bán Nissan Z Nismo 2024 dự kiến sẽ được hé lộ khi xe bán ra tại Mỹ vào mùa thu này. Video: Xem Nissan Z Nismo 2024 phô diễn sức mạnh.