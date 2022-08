Nhân viên đại lý đâm "bung đầu” Nissan Z 2023 trước khi giao cho khách

Thế hệ thứ 7 của dòng xe thể thao Nissan Z huyền thoại đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Mỹ vào hồi tháng 8 năm ngoái. Sau gần 1 năm, những chiếc Nissan Z 2023 đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện tại đại lý để giao cho khách hàng. Chẳng bao lâu sau đó, chiếc Nissan Z 2023 đầu tiên đã bị tai nạn. Vụ tai nạn này xảy ra tại một bãi đỗ xe ở Puerto Rico - vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Theo thông tin ban đầu, người cầm lái chiếc ôtô thể thao này không phải là khách lái thử xe mà chính là nhân viên của đại lý Nissan. Có vẻ như nhân viên đại lý đã không làm chủ được tốc độ khi điều khiển chiếc Nissan Z 2023 mới trong bãi đỗ xe dưới cơn mưa lớn. Hậu quả là chiếc xe Nissan Z 2023 mới toanh đã va chạm với chiếc xe bán tải Ram 2500 đang nằm trong bãi đỗ. Rất may, không có thương vong về người trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, chiếc Nissan Z 2023 đã bị hư hỏng khá nặng. Qua đoạn video được đăng lên mạng, có thể thấy chiếc Nissan Z 2023 bị bẹp dúm sườn xe bên trái và gãy cả trục trước trong khi nắp ca-pô bật lên. Bên trong chiếc ô tô này, túi khí rèm đã bung ra, phủ kín cửa sổ. Việc điều khiển chiếc Nissan Z 2023 trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt rõ ràng là không dễ. Chiếc xe bị tai nạn được trang bị cùm phanh màu đỏ, chứng tỏ thuộc bản Performance. Do đó, xe sở hữu công suất tối đa lên đến 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Mặc dù phiên bản Performance này có khóa vi sai hạn chế trượt ở bánh sau nhưng tai nạn vẫn có thể xảy ra. Sau khi xem đoạn video quay hiện trường vụ tai nạn, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối vì chiếc xe còn quá mới. Đó là chưa kể đến việc nhiều khách hàng hiện muốn sở hữu Nissan Z 2023 nhưng còn chẳng có xe để mua. Vì cung không đủ cầu nên Nissan Z 2023 hiện đang bị "đội giá" tại đại lý. Thậm chí, có đại lý còn bán chiếc Nissan Z Proto Spec 2023 với giá gấp đôi mức niêm yết của hãng, lên đến 129.991 USD (khoảng 2,98 tỷ đồng). So với các bản trang bị khác, Nissan Z Proto Spec 2023 hiếm hơn với số lượng đúng 240 chiếc xuất xưởng. Khi phóng viên liên hệ để hỏi về tình trạng đội giá của dòng xe này ở đại lý, đại diện hãng Nissan Mỹ đã trả lời: "Chúng tôi nhận thức được nhu cầu lớn của khách hàng dành cho Nissan Z Proto Spec phiên bản giới hạn. Giá bán lẻ khuyến nghị của nhà sản xuất được đưa ra sau những nghiên cứu kỹ càng để cung cấp giá trị phù hợp cho khách hàng. Tuy nhiên, giá bán cuối cùng của một chiếc xe lại do đại lý phân phối quyết định". Ra mắt từ năm 1969, Nissan Z ở mỗi thế hệ đều có tên gọi riêng. Theo đó, thế hệ thứ nhất của xe được gọi là Nissan Fairlady Z và Datsun 240Z, 260Z, 280Z. Thế hệ thứ hai đổi tên thành Nissan Fairlady 280ZX. Thế hệ thứ ba là Nissan 300ZX (Z31) và thế hệ thứ 4 là 300ZX (Z32). Đến thế hệ thứ 5, xe có tên Nissan 350Z. Sang thế hệ thứ 6, xe được gọi là Nissan 370Z. Ở thế hệ hiện tại, tên xe được rút gọn thành Nissan Z. Video: Nissan Z Performance 2023 gặp tai nạn ở bãi xe.

