Nissan Z GT4 2022 - chiếc "siêu xe giá rẻ" chỉ hơn 1,2 tỷ đồng

Rất nhanh chóng, Nissan và phân nhánh chuyên xe đua thể thao Nismo của họ đã trình làng phiên bản đua mang tên Nissan Z GT4 2022 mới. So với trạng thái tiêu chuẩn, chiếc xe đua Z GT4 được tinh chỉnh lại động cơ, tối ưu hóa khung gầm và hệ thống treo, đồng thời nâng cao tính khí động học đến giới hạn quy định để sẵn sàng cho những màn so tài khắc nghiệt trên đường đua. Ngoại hình xe cũng nhận được những thay đổi đáng kể. Z GT4 sở hữu bộ tem trang trí với các họa tiết đậm phong cách đua xe thể thao, bộ chia gió mới ở cản trước, bộ mâm mới có thiết kế năng động hơn và đặc biệt nhất là cánh lướt gió cỡ lớn ở phía sau đuôi. Bên cạnh đó, nắp ca-pô xe xuất hiện thêm 2 khe hút gió đặt đối xứng, nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt cho khối động cơ V6 3.0 lít VR30DDTT tăng áp kép. Trên bản Nissan Z GT4 2022 tiêu chuẩn, động cơ này vốn đã sản sinh được công suất 400 mã lực, mô-men xoắn cực đại 475 Nm rất mạnh mẽ. Do vậy có thể bản xe đua Z GT4 sẽ còn mạnh hơn rất nhiều, dù rằng hiện nay Nissan và Nismo chưa tiết lộ thông số cụ thể. Ngoài ra, những thay đổi bên trong nội thất xe cũng chưa được công bố, chỉ biết rằng đại diện Nissan hứa hẹn Z GT4 sẽ "đáp ứng được nhu cầu của những tay lái đam mê và các chuyên gia khó tính". Dựa trên những hình ảnh ban đầu, có thể thấy xe đã được trang bị thêm khung chống lật, một thành phần đảm bảo an toàn và gần như luôn xuất hiện trong những chiếc xe đua thực thụ. Ghế thể thao ôm sát thân người ngồi cũng nhiều khả năng sẽ hiện diện. Nissan Z GT4 được phát triển tại các cơ sở kỹ thuật của Nismo và trải qua nhiều lượt chạy thử trên các đường đua. Chiếc xe tham gia thử nghiệm trong Cuộc đua 24 giờ Fuji vào tháng 6 cũng là một phần trong quá trình phát triển xe đua chính thức, cũng như trong các sự kiện Super Taikyu Series mở rộng tại Motegi và hơn thế nữa. COO Ashwani Gupta của Nissan cho biết: "Xe thể thao đối với Nissan là sự thể hiện niềm đam mê và chuyên môn vô song của chúng tôi. Nissan Z tiếp tục duy trì vị thế là một chiếc xe thể thao thú vị, cuốn hút người lái bởi tính năng động và hệ thống truyền động linh hoạt. Chúng tôi tin tưởng rằng chiếc Nissan Z GT4 sẵn sàng cho đường đua này sẽ sẵn sàng viết nên một chương mới trong di sản hơn 50 năm của Nissan Z về tốc độ." Các thông số kỹ thuật chi tiết hơn của xe sẽ được tiết lộ tại triển lãm SEMA 2022 ở Mỹ, diễn ra vào ngày 1-4 tháng 11/2022. Xe sẽ bắt đầu được bán ra từ nửa đầu năm 2023, giá xe Nissan Z GT4 2022 chưa công bố nhưng dự kiến sẽ không chênh lệch quá lớn so với bản Z Proto Spec cao cấp nhất hiện nay của xe tiêu chuẩn giá 52.990 USD ( khoảng 1,226 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Nissan Z GT4 2022 hoàn toàn mới.

Rất nhanh chóng, Nissan và phân nhánh chuyên xe đua thể thao Nismo của họ đã trình làng phiên bản đua mang tên Nissan Z GT4 2022 mới. So với trạng thái tiêu chuẩn, chiếc xe đua Z GT4 được tinh chỉnh lại động cơ, tối ưu hóa khung gầm và hệ thống treo, đồng thời nâng cao tính khí động học đến giới hạn quy định để sẵn sàng cho những màn so tài khắc nghiệt trên đường đua. Ngoại hình xe cũng nhận được những thay đổi đáng kể. Z GT4 sở hữu bộ tem trang trí với các họa tiết đậm phong cách đua xe thể thao, bộ chia gió mới ở cản trước, bộ mâm mới có thiết kế năng động hơn và đặc biệt nhất là cánh lướt gió cỡ lớn ở phía sau đuôi. Bên cạnh đó, nắp ca-pô xe xuất hiện thêm 2 khe hút gió đặt đối xứng, nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt cho khối động cơ V6 3.0 lít VR30DDTT tăng áp kép. Trên bản Nissan Z GT4 2022 tiêu chuẩn, động cơ này vốn đã sản sinh được công suất 400 mã lực, mô-men xoắn cực đại 475 Nm rất mạnh mẽ. Do vậy có thể bản xe đua Z GT4 sẽ còn mạnh hơn rất nhiều, dù rằng hiện nay Nissan và Nismo chưa tiết lộ thông số cụ thể. Ngoài ra, những thay đổi bên trong nội thất xe cũng chưa được công bố, chỉ biết rằng đại diện Nissan hứa hẹn Z GT4 sẽ "đáp ứng được nhu cầu của những tay lái đam mê và các chuyên gia khó tính". Dựa trên những hình ảnh ban đầu, có thể thấy xe đã được trang bị thêm khung chống lật, một thành phần đảm bảo an toàn và gần như luôn xuất hiện trong những chiếc xe đua thực thụ. Ghế thể thao ôm sát thân người ngồi cũng nhiều khả năng sẽ hiện diện. Nissan Z GT4 được phát triển tại các cơ sở kỹ thuật của Nismo và trải qua nhiều lượt chạy thử trên các đường đua. Chiếc xe tham gia thử nghiệm trong Cuộc đua 24 giờ Fuji vào tháng 6 cũng là một phần trong quá trình phát triển xe đua chính thức, cũng như trong các sự kiện Super Taikyu Series mở rộng tại Motegi và hơn thế nữa. COO Ashwani Gupta của Nissan cho biết: "Xe thể thao đối với Nissan là sự thể hiện niềm đam mê và chuyên môn vô song của chúng tôi. Nissan Z tiếp tục duy trì vị thế là một chiếc xe thể thao thú vị, cuốn hút người lái bởi tính năng động và hệ thống truyền động linh hoạt. Chúng tôi tin tưởng rằng chiếc Nissan Z GT4 sẵn sàng cho đường đua này sẽ sẵn sàng viết nên một chương mới trong di sản hơn 50 năm của Nissan Z về tốc độ." Các thông số kỹ thuật chi tiết hơn của xe sẽ được tiết lộ tại triển lãm SEMA 2022 ở Mỹ, diễn ra vào ngày 1-4 tháng 11/2022. Xe sẽ bắt đầu được bán ra từ nửa đầu năm 2023, giá xe Nissan Z GT4 2022 chưa công bố nhưng dự kiến sẽ không chênh lệch quá lớn so với bản Z Proto Spec cao cấp nhất hiện nay của xe tiêu chuẩn giá 52.990 USD ( khoảng 1,226 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Nissan Z GT4 2022 hoàn toàn mới.