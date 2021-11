Nissan X-Trail 2022 bản tiết kiệm xăng bán ra từ 26.700 USD

Thế hệ mới của dòng xe Nissan X-Trail 2022 mới hay còn gọi là Rogue đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Bắc Mỹ vào hồi tháng 6 năm ngoái. Sau hơn 1 năm, hãng Nissan quyết định bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ cho dòng crossover cỡ C này. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Nissan X-Trail 2022 nâng cấp chính là động cơ. Theo đó, mẫu crossover cỡ C này được bổ sung động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mới. Động cơ tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm đồng thời kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Xtronic CVT mới. Đây chính là động cơ hiện đang được trang bị cho Nissan X-Trail 2021 tại Trung Quốc. Trong khi đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L cũ vẫn được giữ lại trên Nissan X-Trail 2022. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ mới của Nissan X-Trail 2022 được lắp ráp tại nhà máy ở bang Tennessee, Mỹ, và cũng có công nghệ nén biến thiên giống máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L dùng cho Infiniti QX50 2019 cũng như Nissan Altima. Hiện hãng Nissan chưa công bố thông số vận hành của X-Trail 2022 phiên bản dùng động cơ 1.5L mới. Tuy nhiên, động cơ này hứa hẹn sẽ giúp xe chạy nhanh hơn và tiết kiệm xăng hơn. Ngoài động cơ mới, Nissan X-Trail 2022 về cơ bản là không thay đổi so với trước. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ CMF-C/D nâng cấp, mẫu crossover cỡ C này sở hữu chiều dài 4.643 mm, chiều rộng 1.839 mm, chiều cao 1.674 mm và chiều dài cơ sở 2.705 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe này dài hơn 38 mm, thấp hơn 5 mm nhưng chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên. Không chỉ thay đổi kích thước, Nissan X-Trail ở thế hệ mới còn tiến hóa về mặt thiết kế theo phong cách thể thao và hiện đại hơn. Trong khi đó, nội thất của xe được bổ sung nhiều trang bị như màn hình thông tin giải trí cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn hoặc 9 inch tùy chọn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, màn hình 9 inch còn tích hợp hệ thống định vị vệ tinh ở bản cao cấp. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái 10,8 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch hoặc 7 inch, tùy phiên bản. Chưa hết, Nissan X-Trail 2022 còn có rèm che nắng có thể kéo lên, hạ xuống, sạc điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế Zero Gravity lấy cảm hứng từ NASA ở cả trước lẫn sau và cửa mở gần 90 độ để ra/vào xe dễ dàng hơn. Riêng bản cao cấp nhất của xe sẽ được trang bị nội thất bọc da semi-aniline màu nâu vàng và khâu hình quả trám, tạo cảm giác sang trọng, hệ thống âm thanh Bose 10 loa cũng như hệ thống đèn viền. Cuối cùng là những trang bị an toàn nằm trong gói công nghệ ProPILOT tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường với tính năng tự động đánh lái, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động và phát hiện điểm mù... Với sự xuất hiện của động cơ mới, giá xe Nissan X-Trail 2022 tại thị trường Mỹ đã tăng đáng kể, dao động từ 26.700 - 37.980 USD. Trong khi đó, giá bán tương ứng của phiên bản cũ là 26.050 - 37.230 USD. Video: Giới thiệu chi tiết Nissan X-Trail 2022 thế hệ mới.

